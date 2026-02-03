다가온 'K리그 개막'... 커리어 반등 위해 '도전' 택한 선수들

2026시즌을 앞두고 커리어 반등을 위해 새로운 도전을 택한 자원들이 있다.어느새 새해를 지나서 2월 초입부에 다다른 시점. K리그 구단들은 2026시즌을 준비하는 데 여념이 없다. 겨울 이적시장 초반부를 뜨겁게 달궜던 감독 사가부터 시작해, 자유 계약 자격을 얻어 팀을 옮긴 자원들까지 팬들의 가슴을 설레게 했던 이동들이 끊임없이 이어졌다.2026시즌을 앞두고 커리어 반등을 위해 새로운 도전을 택한 자원들의 이동도 상당히 눈에 띈다.가장 먼저 1부라는 '달콤한 무대'를 떠나 2부로 유니폼을 갈아입은 자원이 있다. 그 첫 번째 대상은 바로 장신 스트라이커 박재용이다. 2000년생인 그는 FC안양 유스 출신으로 2022시즌을 앞두고 콜업되며 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 이후 1시즌 반 동안 활약하면서 39경기서 8골 1도움을 기록하며 잠재력을 선보인 그는 2023년 여름, 전북의 레이더망에 걸렸다.당시 K리그2에서 나올 수 없는 거액의 이적료를 기록하며 당차게 전주성에 입성했으나 아쉬움은 짙어졌다. 후반기에는 3골 1도움으로 나름 쏠쏠한 활약을 했지만, 이듬해 주전에서 밀리면서 3골 2도움에 그쳤다. 또 시즌 중반에는 커리어에 타격이 갈만한 논란에 휩싸이게 되면서 고개를 숙였다. 지난해에도 포옛 감독 지휘 아래에서도 단 1골에 머물렀다.193cm의 훌륭한 신체 조건과 만 25세의 창창한 나이. 그리고 항저우 아시안게임에서 금메달을 목에 걸며 병역 문제까지 해결하면서 매력적인 포인트가 많았던 그는 결국 김도균 감독의 부름을 받아 서울 이랜드로 유니폼을 갈아입었다. 전북 이적 후 풀리지 않았던 가운데 '재활 공장장' 김 감독 지휘 아래 커리어 반등을 꿈꾸고 있는 박재용이다.전북에서는 박재용에 이어 안현범도 새로운 도전을 택했다. 1994년생인 그는 울산·제주를 거치면서 K리그를 대표하는 윙백으로 거듭났다. 특히 2023년 6월에는 생애 첫 A대표팀에 승선하며 주가를 올렸고, 그해 여름에는 트레이드를 통해 녹색 유니폼을 입었다. 그는 1시즌 반 동안 활약하며 전북 암흑기를 버텼으나 지난해 상황이 급변했다.포옛 감독의 계획에서 완전히 벗어나며 주전에서 밀렸고, 결국 후반기에는 수원FC로 임대를 떠나야만 했다. 이후 수원에서 20경기서 1골 2도움을 올렸으나 다이렉트 강등을 막아내지 못했다. 시즌 종료 후 안현범은 전북으로 복귀했지만, 겨울 이적시장 개장 후 조위제와 트레이드되면서 K리그2 부산 아이파크로 새둥지를 틀었다.과거 제주 시절 본인을 K리그 최고 윙백으로 성장시킨 조성환 감독 지휘 아래 부주장이라는 막대한 임무까지 부여받은 안현범은 재기를 꿈꾸고 있다. 안현범과 함께 부산에 입성한 김진혁도 부활을 노리고 있다. 1993년생인 그는 대구FC 출신으로 2015시즌부터 울산 미포(임대)와 상무 시절을 제외하면 줄곳 하늘색 유니폼만을 입고 뛴 자원이다.중앙 수비는 물론, 최전방 공격수까지 소화할 수 있을 정도로 멀티성도 훌륭하며 '주장'이라는 무거운 직책도 해낼 수 있을 만큼 리더십도 있다. 하지만, 지난해 상황은 매우 아쉬웠다. 시즌 초반 피로골절로 인해 전력에서 이탈했고, 여름에는 구단 징계를 받으면서 고개를 숙였다. 결국 올해를 앞두고 임대 이적을 통해 부산 유니폼을 갈아입게 됐다.조성환 감독의 3백 수비진의 중추 역할을 담당할 거로 예상되는 가운데 본인의 능력을 다시금 발휘하게 된다면 승격을 노리는 부산에 큰 힘이 될 거로 예측된다. 김진혁 이외에도 원클럽맨 성향이 짙은 자원이 2부에 도전장을 내밀었다. 바로 '하프스타' 김도혁이다. 1992년생인 그는 2014시즌부터 인천 유니폼만을 입고 뛰면서 팬들의 사랑을 독차지했던 자원이었다.주장까지 역임하며 큰 애정을 받았으나 지난해 활약은 다소 아쉬웠다. 윤정환 감독 지휘 아래 주전에서 밀려나는 그림이 형성됐고, 단 8경기 출격에 그쳤다. 결국 11년 동안 뛰었던 인천을 떠나 이번 시즌에는 고정운 감독의 김포로 유니폼을 갈아입으면서 새 도전을 앞두고 있다. 김도혁에 이어 김보섭도 정들었던 숭의 아레나를 떠났다.1998년생으로 인천 유스 시스템을 거쳐 2017시즌부터 프로 무대에 도전장을 내민 그는 상무 시절을 제외하면, 늘 숭의에서 뛰었던 자원이었다. 큰 기대를 받았던 만큼 아쉬움도 있었지만, 나름의 잠재력을 보여주면서 큰 사랑을 받았다. 하지만, 지난해 21경기서 단 4도움게 그치면서 전력 외로 분류됐고, 이번 시즌을 앞두고 신생 팀인 용인으로 새 둥지를 틀었다.김보섭에 이어 인천 유스 출신인 2000년생 이준석도 새로운 도전에 나섰다. 대건고등학교 졸업 후 곧바로 프로 무대에 도전장을 내밀었던 그는 인천·김천 상무·서울E를 거치면서 경험을 쌓았으나 지난해에는 쓴맛을 봤다. 리그 6경기 출격에 그쳤고, 팀의 강등을 바라볼 수밖에 없었다. 결국 그는 반등을 위해 신생 팀인 파주 프론티어로 이적을 택하게 됐다.이준석에 이어 차세대 미드필더로 주목받았던 김정민도 K리그2 도전을 선언했다. 1999년생으로 금호고등학교 시절부터 이목을 끌었던 그는 졸업 직후 오스트리아·포르투갈에 도전장을 내밀었으나 성장이 더뎠다. 결국 2021시즌, 부산으로 이적하며 K리그로 돌아왔고, 안양·제주에 둥지를 틀었다. 지난해 그는 리그 5경기 출격에 그치면서 전력 외로 분류, 고개를 떨궜다.결국 차두리 감독이 이끄는 K리그2 화성FC로 이적하며 반등을 꿈꾸고 있다. 이외에도, 1년 동안 팀을 찾지 못했던 서주환(충남 아산)과 과거 손흥민과 함께 레버쿠젠(독일)에서 한솥밥을 먹었던 류승우는 안산 그리너스에, 지난해 하반기 구성윤(FC서울)에 밀리면서 벤치에 머물렀던 베테랑 골키퍼 노동건은 충북 청주로 향하면서 재기를 꿈꾸고 있다.커리어 반등을 위해 이적을 택한 이들이다. K리그 개막이 서서히 다가오고 있는 시점, 새로운 유니폼을 입고 2026년 반전을 선사할 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.