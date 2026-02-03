현 남편이냐 첫사랑이냐... 죽음 이후에도 계속되는 삼각관계

영원

영화 <영원> 스틸컷영화는 50년대 만난 인물들의 리즈시절을 고스란히 재현했다. 아날로그적이고 인공적인 환승센터의 이미지는 철저히 의도된 공간이다. 50-60년 대 미국 시트콤에나 나올법한 미장센은 클래식한 분위기를 더하며 로맨틱 무드를 형성한다. 중장년층에게는 노스탤지어를, 청년층에게는 레트로 콘셉트로 매혹적인 감성을 더한다.이뿐만이 아니다. 사후세계를 아기자기한 세계관으로 꾸렸다. 생전 기억을 연극처럼 볼 수 있는 기록보관소, 의술 경력 없이도 가능한 메디컬 월드, 서핑 월드, 해변 월드, 산악 월드 등 다양한 영원의 세계관을 홍보하고 체험해 볼 영원 박람회도 인상적이다.주제면에서는 사랑을 향한 다양한 감정을 집약해 놓으며 매 순간을 소중히 여기는 계기를 선사한다. 사랑은 수만 가지 순간이 합쳐진 양가적 감정의 결정체다. 사랑하지만 혼자만의 시간이 필요하고, 때로는 사랑하니까 보내주어야 할 때도 있는 법이다. 누군가와 함께 한다는 건 선택의 책임과 결과를 받아 들이는 성숙한 자세인 셈이다. 조앤은 첫눈에 반한 완벽남 루크와 평생을 동고동락한 래리 사이에서 고민한다.그래서일까. 어느 때보다 '영원'이란 말의 무게감이 전해진다. 영원은 끝없음, 영겁의 시간이고 삶이 아름다운 건 끝이 정해진 까닭이다. 죽음을 통해 삶을 되짚으면서 여전히 살아있다는 사실을 확인받는다. 유한한 삶은 인간을 더욱 아름답고 가치있게 살아가도록 도와준다.