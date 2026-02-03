신드롬에서 조작 스캔들까지, '프로듀스 101' 영광과 논란의 발자취

CJ ENM

큰사진보기 ▲'프로듀스 101' 투표 조작 사건 보도 내용 MBC

<프로듀스 101>이 남긴 영향력은 프로그램 종영 이후에도 이어졌다. 일본, 중국 등에서 관련 스핀 오프 프로그램을 론칭했던 엠넷뿐만 아니라 JTBC, SBS 등 타 방송사에서도 유사한 포맷의 오디션 예능이 제작되었다. 그 결과 현재까지 클로즈 유어 아이즈, 아홉 같은 프로젝트 팀들이 끊임없이 등장했다. 글로벌 팬들의 참여를 유도하며 신인 그룹 데뷔 공식을 체계화했다는 점은 분명 <프로듀스 101> 시리즈가 남긴 긍정적인 유산으로 평가할 만했다.

그러나 그 이면에서 불거진 논란의 파장은 상상을 뛰어넘었다. <슈퍼스타K>, <쇼미더머니> 시리즈에서 이미 지적됐던 이른바 '악마의 편집'은 시즌이 거듭될 수록 극에 달했고 시즌4 <프로듀스 X 101> 방영 이후에는 시청자들을 분노케 만든 투표 조작 의혹이 수면 위로 떠올랐다.

결국 모든 시즌에서 투표 조작이 이루어졌다는 사실이 검찰 수사와 재판을 통해 확인되면서 케이팝 팬들은 큰 충격에 빠졌다. 다수의 제작진이 사법 처리를 받았고, <프로듀스 101>은 더 이상 후속 시즌을 이어가지 못한 채 역사 속으로 사라졌다. 다만 이름만 바꾼 <걸스 플래닛>, <보이즈 플래닛> 등 유사 포맷의 엠넷표 오디션 프로그램들은 지금도 다양한 형태로 명맥을 이어가고 있다.

'프로듀스 101'을 통해 데뷔한 아이오아이아이오아이 최종 데뷔 멤버 11인을 포함한 상위권 참가자들 다수는 프로그램 종료 이후 원 소속사에서 새롭게 론칭한 그룹 활동에서는 기대만큼의 성과를 거두지 못했다. 이러한 난관에도 불구하고 멤버 개개인은 연예계에서 나름의 입지를 탄탄히 마련했다.1위 전소미는 솔로 가수로 성공적인 커리어를 이어가고 있으며, 2위 김세정, 7위 정채연, 9위 강미나는 드라마 주연 배우로서 활발한 활동을 펼치고 있다. 4위 청하는 음원 차트를 석권하는 대표적인 여성 솔로 아티스트로 자리매김했고, 우주소녀에 합류한 11위 유연정은 차세대 뮤지컬 스타로 주목받고 있다.5위 김소혜는 공백기를 거쳐 드라마와 연극 무대를 오가며 배우로 성장 중이며, 위키미키로 데뷔했던 3위 최유정과 8위 김도연 역시 각각 뮤지컬과 영화계의 유망주로 커리어를 확장하고 있다. 6위 주결경과 10위 임나영은 프리스틴으로 재데뷔해 신인상을 수상했지만, 팀 활동이 1년여 만에 중단되는 아픔을 겪기도 했다. 비록 데뷔조에 선발되지 못했지만 전소연(20위)는 이후 솔로 가수를 거쳐 그룹 아이들(i-dle)의 리더이자 프로듀서로서 놀라운 활동을 펼치고 있다.