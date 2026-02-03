신드롬에서 조작 스캔들까지, '프로듀스 101' 영광과 논란의 발자취

▲
엠넷 '프로듀스 101' 시즌1 최종회CJ ENM
총 4차례의 시즌을 통해 아이오아이, 워너원, 아이즈원, 엑스원 등 개성 넘치는 4개 프로젝트 그룹을 탄생시킨 <프로듀스 101>의 출범 당시 슬로건은 이 문장으로 요약된다.
"당신의 소녀(소년)에게 투표하세요."
투표 제도가 결합된 오디션 프로그램은 이전에도 적지 않았지만, 시청자를 '프로듀서'로 명명하며 직접 멤버를 선발하게 만든 방식은 <프로듀스 101>이 최초였다. '내가 직접 멤버를 선택해 하나의 그룹을 데뷔시킨다'는 서사는 참가자와 시청자 사이의 유대감을 극대화했고, 이는 곧 폭발적인 반응으로 이어졌다. 방송 전만 해도 성공 여부를 두고 의구심이 제기됐지만, 첫 회 이후 단체곡 'Pick Me'와 더불어 프로그램은 말 그대로 '초대박'을 터뜨렸다.
각종 인터넷 커뮤니티와 SNS에서는 특정 연습생을 응원하는 팬덤이 빠르게 형성됐고, 아이돌 문화에 큰 관심이 없던 기성세대 시청자들까지 흡수하는 데 성공했다. 그 결과 파이널 생방송이었던 12회에서는 케이팝 아이돌 오디션 예능으로는 전례 없는 4.3%의 시청률(닐슨코리아, 전국 기준)을 기록하는 이변을 연출했다.
차세대 스타 발굴의 산실