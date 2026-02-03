사이트 전체보기
신드롬에서 조작 스캔들까지, '프로듀스 101' 영광과 논란의 발자취

신드롬에서 조작 스캔들까지, '프로듀스 101' 영광과 논란의 발자취

엠넷 '프로듀스 101' 이후 10년, 케이팝 오디션은 어떻게 발전해왔나

김상화(steelydan)
26.02.03 10:33최종업데이트26.02.03 10:34
2016년 엠넷 '엠카운트다운'에 출연한 '프로듀스 101' 연습생들
2016년 엠넷 '엠카운트다운'에 출연한 '프로듀스 101' 연습생들CJ ENM

지난 2016년 1월 22일부터 4월 1일까지 방영된 엠넷의 서바이벌 오디션 프로그램 <프로듀스 101>은 케이팝 아이돌의 역사를 논할 때 빼놓을 수 없는 상징적인 예능이다. 이전에도 다양한 오디션 프로그램이 존재했지만, <프로듀스 101>처럼 수많은 기획사와 연습생들이 한꺼번에 도전장을 내민 사례는 당시로서는 전무후무했다.

프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I)를 탄생시키며 신드롬급 인기를 끌었던 <프로듀스 101>은 이후 등장한 수많은 '오디션 출신' 케이팝 그룹의 데뷔 방식에도 지대한 영향을 미쳤다. 동시에 이 프로그램은 엄청난 성공만큼이나 충격적인 투표 조작 사건을 남기며 시청자와 케이팝 팬들에게 깊은 상처를 안기기도 했다.

<프로듀스 101> 이후 10년. 케이팝 오디션은 과연 어떻게 발전해 왔고, 또 어떤 지점에서 퇴보했을까. 영광과 논란이 교차한 이 프로그램이 남긴 발자취를 되짚어본다.

신의 한수가 된 '국민 프로듀서' 제도

엠넷 '프로듀스 101' 시즌1 최종회
엠넷 '프로듀스 101' 시즌1 최종회CJ ENM

총 4차례의 시즌을 통해 아이오아이, 워너원, 아이즈원, 엑스원 등 개성 넘치는 4개 프로젝트 그룹을 탄생시킨 <프로듀스 101>의 출범 당시 슬로건은 이 문장으로 요약된다.

"당신의 소녀(소년)에게 투표하세요."

투표 제도가 결합된 오디션 프로그램은 이전에도 적지 않았지만, 시청자를 '프로듀서'로 명명하며 직접 멤버를 선발하게 만든 방식은 <프로듀스 101>이 최초였다. '내가 직접 멤버를 선택해 하나의 그룹을 데뷔시킨다'는 서사는 참가자와 시청자 사이의 유대감을 극대화했고, 이는 곧 폭발적인 반응으로 이어졌다. 방송 전만 해도 성공 여부를 두고 의구심이 제기됐지만, 첫 회 이후 단체곡 'Pick Me'와 더불어 프로그램은 말 그대로 '초대박'을 터뜨렸다.

각종 인터넷 커뮤니티와 SNS에서는 특정 연습생을 응원하는 팬덤이 빠르게 형성됐고, 아이돌 문화에 큰 관심이 없던 기성세대 시청자들까지 흡수하는 데 성공했다. 그 결과 파이널 생방송이었던 12회에서는 케이팝 아이돌 오디션 예능으로는 전례 없는 4.3%의 시청률(닐슨코리아, 전국 기준)을 기록하는 이변을 연출했다.

차세대 스타 발굴의 산실
'프로듀스 101'을 통해 데뷔한 아이오아이
'프로듀스 101'을 통해 데뷔한 아이오아이CJ ENM

아이오아이 최종 데뷔 멤버 11인을 포함한 상위권 참가자들 다수는 프로그램 종료 이후 원 소속사에서 새롭게 론칭한 그룹 활동에서는 기대만큼의 성과를 거두지 못했다. 이러한 난관에도 불구하고 멤버 개개인은 연예계에서 나름의 입지를 탄탄히 마련했다.

1위 전소미는 솔로 가수로 성공적인 커리어를 이어가고 있으며, 2위 김세정, 7위 정채연, 9위 강미나는 드라마 주연 배우로서 활발한 활동을 펼치고 있다. 4위 청하는 음원 차트를 석권하는 대표적인 여성 솔로 아티스트로 자리매김했고, 우주소녀에 합류한 11위 유연정은 차세대 뮤지컬 스타로 주목받고 있다.

5위 김소혜는 공백기를 거쳐 드라마와 연극 무대를 오가며 배우로 성장 중이며, 위키미키로 데뷔했던 3위 최유정과 8위 김도연 역시 각각 뮤지컬과 영화계의 유망주로 커리어를 확장하고 있다. 6위 주결경과 10위 임나영은 프리스틴으로 재데뷔해 신인상을 수상했지만, 팀 활동이 1년여 만에 중단되는 아픔을 겪기도 했다. 비록 데뷔조에 선발되지 못했지만 전소연(20위)는 이후 솔로 가수를 거쳐 그룹 아이들(i-dle)의 리더이자 프로듀서로서 놀라운 활동을 펼치고 있다.

팬들에게 충격을 안긴 투표 조작 사건
'프로듀스 101' 투표 조작 사건 보도 내용
'프로듀스 101' 투표 조작 사건 보도 내용MBC

<프로듀스 101>이 남긴 영향력은 프로그램 종영 이후에도 이어졌다. 일본, 중국 등에서 관련 스핀 오프 프로그램을 론칭했던 엠넷뿐만 아니라 JTBC, SBS 등 타 방송사에서도 유사한 포맷의 오디션 예능이 제작되었다. 그 결과 현재까지 클로즈 유어 아이즈, 아홉 같은 프로젝트 팀들이 끊임없이 등장했다. 글로벌 팬들의 참여를 유도하며 신인 그룹 데뷔 공식을 체계화했다는 점은 분명 <프로듀스 101> 시리즈가 남긴 긍정적인 유산으로 평가할 만했다.

그러나 그 이면에서 불거진 논란의 파장은 상상을 뛰어넘었다. <슈퍼스타K>, <쇼미더머니> 시리즈에서 이미 지적됐던 이른바 '악마의 편집'은 시즌이 거듭될 수록 극에 달했고 시즌4 <프로듀스 X 101> 방영 이후에는 시청자들을 분노케 만든 투표 조작 의혹이 수면 위로 떠올랐다.

결국 모든 시즌에서 투표 조작이 이루어졌다는 사실이 검찰 수사와 재판을 통해 확인되면서 케이팝 팬들은 큰 충격에 빠졌다. 다수의 제작진이 사법 처리를 받았고, <프로듀스 101>은 더 이상 후속 시즌을 이어가지 못한 채 역사 속으로 사라졌다. 다만 이름만 바꾼 <걸스 플래닛>, <보이즈 플래닛> 등 유사 포맷의 엠넷표 오디션 프로그램들은 지금도 다양한 형태로 명맥을 이어가고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
프로듀스101

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 풍향고 시즌 2 일냈다... 자극 없는 여행 예능의 묘미