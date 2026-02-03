할리우드에 맞설 역대급 몬테크리스토 백작은 어떻게 탄생했을까

▲영화 <몬테크리스토 백작>의 한 장면. 찬란

2024년 작 프랑스판 〈몬테크리스토 백작〉은 광대하면서도 섬세하고, 폭발적이면서도 우아하다. 얼핏 모순적으로 들리지만, 그만큼 단선적이지 않고 복합적인 작품이다. 이런 상반된 요소들을 함께 염두에 두고 감상하면 재미는 배가된다.



대서사시 원작을 어떻게 압축할 것인가는 제작진에 가장 큰 난관이었을 터다. 이 영화는 과감하면서도 절제된 방식으로 이를 해결했다. 광활한 자연을 보여주는 동시에 인물을 섬세하게 구축한다. 이를테면 단테스가 인생의 정점에서 나락으로 떨어져 치욕의 시간을 견디고, 본격적으로 복수에 나서기까지의 과정에 전체 러닝타임의 절반을 할애한다.



사실 이야기의 하이라이트는 후반부의 복수극이지만, 정서적으로 가장 깊이 몰입하게 되는 지점은 전반부다. 급격한 격변의 시간을 통과하는 단테스의 모습에서 오히려 강한 카타르시스를 느끼게 된다. 영화 곳곳에는 복선이 깔려 있는데, '복수보다 생명', '타인을 향한 복수보다 자신을 향한 애정'이라는 메시지가 그의 선택에 결정적인 영향을 미친다.



후반부의 복수극은 폭발적이며 빠르다. 할리우드식 블록버스터처럼 도파민과 아드레날린을 자극하는 장면의 연속이라기보다는, 단테스의 행동 하나하나에 군더더기가 없다는 표현이 더 적절해 보인다. 오랜 시간 숙고하고 연마하며 시뮬레이션해 온 복수이기에, 실행에 있어 주저함이 없다.



동시에 영화는 우아하고 고즈넉하다. 프랑스 영화 특유의 분위기, 낭만주의로 대표되는 19세기 프랑스의 정서, 그리고 복수의 화신으로 돌아왔음에도 삶과 인간을 대하는 데서 정점에 이른 단테스의 태도가 어우러져 연기 톤과 미장센, 분위기 전반이 매혹적으로 다가온다.



주지했듯 주요 배경은 19세기 초중반의 프랑스다. 나폴레옹 1세의 득세와 몰락, 왕정복고와 혁명, 독재와 제국주의로 이어지는 혼란의 시대였다. 단테스는 자신도 모르게 역사의 소용돌이에 휘말렸지만, 결국 자신의 힘으로 이를 헤쳐 나왔다고 말할 수 있다. 그 험난하고도 처절한 과정이 바로 <몬테크리스토 백작>이다.



영화는 원작을 탁월하게 다듬어 스크린 위에 펼쳐 보인다. 원작의 팬에게도, 원작을 전혀 모르는 관객에게도 부담 없이 다가갈 수 있는 작품이다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기