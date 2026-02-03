할리우드에 맞설 역대급 몬테크리스토 백작은 어떻게 탄생했을까

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
19세기 중반에 출간된 알렉산드르 뒤마의 프랑스 대하소설 <몬테크리스토 백작>은 현대적인 '복수극'의 전형을 만든 작품으로 유명하다. 무척 재밌는 작품이기도 해 후대에 족히 수십 편에 이를 영화와 드라마로 제작됐는데, 흔히 떠올리는 작품은 2002년 작 〈몬테 크리스토〉다. 상당한 수작이지만, 원작을 대폭 각색했다.
20여 년의 시간이 흐른 2024년, 프랑스는 원작의 결을 충실히 살린 〈몬테크리스토 백작〉을 선보였다. 당대 최고 수준의 제작비를 투입했고, 흥행에서도 역대급 성과를 거뒀다. 비평 역시 호평 일색이었다. 특히 각본과 연기, 미장센 측면에서 높은 평가를 받았는데, 피에르 니네이가 연기한 몬테크리스토 백작에게는 '역대 최고'라는 수식어까지 붙었다. 영화는 공개 2년여 만에 국내에 상륙했다.
대략적인 줄거리와 메시지가 이미 널리 알려진 작품이 여러 차례 재탄생한 이후에도 다시금 칭송받고 관객을 불러 모으려면 어떻게 만들어야 할까. 기예르모 델 토로의 〈프랑켄슈타인〉이 하나의 참고 사례가 될 법하다. 〈몬테크리스토 백작〉은 할리우드 블록버스터에 맞서 프랑스가 내놓은 최고의 대작이라 불러도 무리가 없다.
배신으로 시작된 나락