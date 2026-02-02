맨유와의 '작별 확정' 카세미루, 폭풍 활약

이번 시즌 종료 후 맨유를 떠나는 카세미루가 풀럼전서 압도적인 경기력을 선보였다.마이클 캐릭 임시 감독이 지휘하는 맨체스터 유나이티드는 1일 오후 11시(한국시각) 잉글랜드 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 24라운드서 마르코 실바 감독의 풀럼에 3-2로 승리했다. 이로써 맨유는 11승 8무 5패 승점 41점 4위에, 풀럼은 10승 4무 10패 승점 34점 8위에 자리했다.상위권 도약을 위해선 양 팀에게 반드시 승점 3점이 필요했다. 경기 시작 전 승점 38점으로 7위에 자리하고 있던 맨유는 승리하게 될 시 4위까지 올라갈 수 있었다. 풀럼 역시 승점 3점이면 최대 7위까지 치고 올라갈 수 있었기에, 동기부여는 확실했다. 그렇기에 맨유와 풀럼은 최상 전력을 뽑아 들었다.맨유는 최후방에 라멘스 골키퍼를 필두로 달로트·매과이어·마르티네스·쇼·카세미루·마이누·디알로·브루노 페르난데스·마테우스 쿠냐·음뵈모가 캐릭 감독의 선택을 받았다. 풀럼은 라울 히메네스를 최전방에 세웠고, 중원에는 추쿠에제·스미스 로우·해리 윌슨·베르게·이워비·로빈슨·쿠엔카·안데르센·카스타뉴·레노가 선발로 경기장을 밟았다.두 팀이 초반부터 치열하게 맞붙은 가운데 맨유가 먼저 기선제압에 성공했다. 전반 19분 프리킥 기회를 잡은 상황 속 키커로 나선 브루노 페르난데스가 정확하게 크로스를 올렸고, 카세미루가 높이 뛰어올라 풀럼 골망을 갈랐다. 이후 풀럼도 거센 반격에 나섰으나 전반은 종료됐다. 후반에는 더욱 공세를 강화했으나 득점은 맨유에서 나왔다.후반 11분 카세미루의 패스를 받은 쿠냐가 오른발 슈팅으로 풀럼 골문 상단을 가르면서 포효했다. 이후 풀럼은 총공격을 퍼부었고, 후반 38분 라울 히메네스가 페널티킥을 성공시키면서 추격에 성공했다. 골망을 가른 풀럼은 기세를 올렸고, 종료 직전 동점을 완성했다. 후반 47분 우측에서 케빈이 볼을 잡았고, 오른발 슈팅으로 승부의 균형을 맞췄다.일격을 허용한 맨유였으나 극장 역전 골을 기록했다. 후반 49분 우측에서 페르난데스의 크로스를 받은 세슈코가 환상적인 터닝 슈팅으로 풀럼의 골망을 갈랐다. 이후 경기는 곧바로 종료되면서 치열했던 혈투의 승자는 맨유로 귀결됐다.마이클 캐릭 임시 감독 부임 후 맨체스터 시티·아스널을 연이어 격파하며 2연승을 질주한 맨유는 이번 경기서도 그 기세를 이어갔다. 전반에는 49%의 점유율로 팽팽한 모습을 보여줬지만, 중원에서 간결한 패스와 압박 체계를 구축하면서 분위기를 지배했다.후반에는 풀럼의 거센 공세에 적절하게 대응하지 못하면서 흔들렸지만, 교체 투입된 세슈코가 극장 골을 터뜨리면서 원하던 승점 3점을 손에 넣을 수 있었다. 이처럼 캐릭 감독 부임 후 '매직'을 경험하고 있는 상황 속 이 선수의 존재 가치는 날이 갈수록 빛나고 있다. 바로 이번 시즌 종료 후 팀을 떠나게 되는 베테랑 미드필더 카세미루다.1992년생으로 2010년대를 대표하는 수비형 미드필더로 이름을 날렸던 카세미루는 레알 마드리드에서 압도적인 실력을 선보이면서 '월드클래스'로 평가받았다. 이후 2022-23시즌을 앞두고 레알 마드리드를 떠나 올드 트래퍼드에 입성한 그는 매 시즌 30경기 이상을 소화하면서 실력을 보여줬다. 잔부상과 부진한 모습이 나오기도 했으나 언성 히어로로 힘을 보탰다.이번 시즌도 감독 교체(아모림→캐릭)가 되는 상황 속에서도 흔들리지 않는 실력으로 팬들에 호평을 받았고, 캐릭 임시 감독 부임 후에는 핵심으로 활약하고 있다. 캐릭 감독은 아모림 체제와는 다르게 3백에서 4백으로 전환했고, 본인의 전술을 강제적으로 입히기보다는 선수들의 장점을 살리는 전략을 택하면서 확실한 상승 곡선을 타고 있었다.특히 캐릭 감독은 중원에서의 압박과 간결한 터치를 요구하는 데, 카세미루는 이에 100% 만족하는 클래스를 선보이고 있다. 수비 시에는 적절한 위치 선정과 압박을 통해 상대 공격을 차단했고, 공격 상황에서는 2선까지 올라가 창의적인 패스를 통해 진두지휘하는 모습을 보여줬다. 이번 경기에서도 영향력은 상당했다.코비 마이누와 함께 3선을 지킨 그는 전반 19분 프리킥 상황서 강력한 헤더로 선제골을 터뜨렸다. 이후 전반 22분과 후반 1분에도 깔끔한 태클로 공격을 막아냈고, 특히 후반 11분에는 본인이 볼을 직접 차단하고, 노룩 전진 패스를 통해 쿠냐의 쐐기 골을 도우면서 펄펄 날았다.카세미루는 75분을 소화하면서 패스 성공률 79%, 기회 창출 1회, 수비적 행동 10회, 드리블 성공률 100%, 공격 진영 패스 성공 7회, 볼 뺏김 0회, 지상 볼 경합 성공 5회, 공중볼 경합 성공률 100%를 기록하며 압도적인 클래스를 선보였다.이처럼 캐릭 감독 부임 후 인상적인 활약상을 보여주고 있는 카세미루는 시즌 종료 후 맨유를 떠나는 게 확정적이다. 지난달 23일(한국시간) 구단 채널을 통해 "카세미루가 이번 여름 계약이 만료되어 팀을 떠날 예정이다"라고 발표했다. 이어 그는 "평생 내 마음에 간직하겠다. 아직 함께 싸워야 할 일이 많다. 언제나 팀의 성공을 위해 모든 걸 쏟겠다"라며 최선을 다할 것을 다짐했다.한편, 캐릭 체제서 3연승을 이룩한 맨유는 오는 7일(한국시각) 토트넘을 홈으로 불러들여 리그 25라운드 일전을 치르게 된다.