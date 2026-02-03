차무희와 주호진이 보여준 진정한 소통의 방식

▲넷플릭스 < 이 사랑 통역 되나요? > 관련 이미지. 넷플릭스

차무희의 망상인 도라미는 주호진 앞에서 차무희가 오랫동안 지워두었던 기억들을 숨김없이 쏟아낸다. 그 말을 듣는 순간, 주호진의 얼굴에는 놀람과 망설임, 연민이 차례로 스친다. 그러나 그는 아무 말도 하지 않는다. 대신 도라미를 조용히 끌어안는다. 그 품에 안긴 채 도라미는 눈물을 흘리며 말한다. "사랑해 주세요, 주호진씨. 내가 당신을 사랑하듯이. 안녕."



이 장면이 인상 깊은 이유는 감동적인 사랑의 순간이어서가 아니라, 말보다 먼저 이해하려는 태도를 보여주기 때문이다. 설명을 재촉하지 않고, 이해를 확인하려고 다그치지 않는다. 말이 멈춘 뒤에도 관계를 놓지 않는다. 그 순간 차무희가 평생 숨겨왔던 감정은 비로소 '통역'되었다. 말이 아니라 침묵으로.



우리는 언제부터 이해를 전제로 관계를 유지하게 되었을까. 감정은 설명될 때 비로소 안심할 수 있는 것으로 여겨지고, 고통은 정돈된 말로 표현될 때에야 비로소 공감의 대상이 된다. 그렇게 우리는 서둘러 이해하는 법을 배워 왔다.



오늘날 우리는 번역 기술도, 표현 수단도 충분히 갖고 있다. 그럼에도 오해와 갈등은 줄어들지 않는다. 문제가 언어에만 있지 않기 때문이다. 문제는 타인의 감정 앞에 얼마나 오래 머물 수 있는지, 이해하지 못한 상태를 얼마나 견딜 수 있는지에 있다.



차무희의 망상인 도라미가 사라진 건, 주호진이 완벽한 말을 찾아서가 아니었다. 말 대신 곁에 머물렀기 때문이다. 거꾸로 들리는 언어들, 오역되는 감정들, 통역이 필요한 사랑 사이에서, 어쩌면 우리에게 필요한 건 더 정교한 언어가 아니라 어둠과 상처를 함께 견디는 태도였는지 모른다.



말은 이미 충분히 많다. 어쩌면 지금 우리 사회에 필요한 통역은 더 정확한 말이 아니라, 판단을 잠시 미뤄둔 채 듣는 일, 그 말들 사이에 남겨진 침묵을 견디는 일일지도 모른다.



말이 멈춘 자리에서, 우리는 무엇을 듣게 될까.

