차무희와 주호진이 보여준 진정한 소통의 방식

최근 우리 사회를 떠들썩하게 만든 사건들을 보면, 말은 넘쳐나는데 이해는 좀처럼 이어지지 않는 장면들이 반복되고 있다.
계엄을 둘러싼 재판에서는 책임의 실체보다 해명의 표현이 먼저 쌓여가고, 쿠팡 사태에서는 사건의 본질보다 사과문의 문장과 어휘가 먼저 도마에 오른다. 트럼프의 관세 압박을 둘러싼 외교적 긴장 역시 요구의 내용보다, 전달 방식과 맥락이 갈등을 키웠다.
이때 문제는 발언의 정당성이나 책임의 경중이 아니라, 우리가 말의 내용보다 태도와 형식부터 판단하는 데 지나치게 익숙해졌다는 점이다. 말은 넘쳐나지만, 왜 그런 말이 나오게 되었는지를 끝까지 들여다보는 대화는 점점 사라지고 있다.
넷플릭스 드라마 〈이 사랑 통역 되나요?〉는 이러한 장면들을 연인의 관계 속으로 옮겨 보여준다. 이 드라마는 다중언어 통역사 주호진(김선호)과 글로벌 톱스타 차무희(고윤정)가 서로 다른 사랑의 언어로 인해 오해와 침묵을 겪다가, 말로 설명되지 않는 진심을 확인해 가는 과정을 그린 이야기다. 이 작품에서 눈여겨볼 지점은 사랑 이야기 그 자체가 아니라, 우리가 서로의 말을 어떻게 듣고, 언제 판단하기 시작하는지를 되묻게 한다는 데 있다.
사람 수만큼의 언어, 이해되는 감정과 밀려난 감정