이현주, 포르투갈 무대 서서히 적응 중... 시즌 '3호 골' 폭발

차기 대표팀 핵심 미드필더로 불리는 이현주가 시즌 3호 득점을 터뜨리면서 서서히 포르투갈 무대에 적응하고 있다.바스코 세아브라 감독이 이끄는 아로카는 1일 오전 3시(한국시간) 포르투갈 빌라두콘데에 자리한 에스타디우 두스 아르코스에서 열린 '2025-26시즌 포르투갈 프리메이라리가' 20라운드서 히우 아브에 3-0 완승을 챙겼다. 이로써 히우 아브는 4승 8무 8패 승점 20점 13위에, 아로카는 5승 5무 10패 승점 20점 14위에 자리했다.강등권에 자리하고 있는 카사 피아와 아로카(2점)·히우 아브(5점)의 격차가 얼마 나지 않았던 가운데 승리를 향한 동기부여는 상당했다. 치열하게 흘러갈 거라는 예측과는 다르게, 아로카의 완벽한 승리로 귀결됐다. 전투가 이어지던 상황 속 전반 43분 에스가이오가 헤더로 선제골을 만들었고, 이어 후반 8분에는 롬보토가 자책 골을 넣으면서 기세가 기울었다.그렇게 0-2로 경기가 흘러가던 가운데 한 선수가 승부의 쐐기를 박는 득점을 터뜨리면서 아로카에 승점 3점을 안겨줬다. 그 선수는 바로 대한민국 차기 국가대표 공격형 미드필더로 꼽히는 이현주다.2003년생인 이현주는 차기 대표팀을 이끌어 갈 재목으로 평가받고 있다. 포항 유스 산하인 포항제철중-제철고등학교를 거치며 상당한 기대감을 형성했다. 고등학교 3학년이었던 2021년에는 포항의 우선 지명을 통해 프로 입성이 유력했지만, 세계적인 명문 클럽에서 그를 임대한다는 소식이 들려왔다. 바로 바이에른 뮌헨이다.2022년 1월, 바이에른 뮌헨은 임대 후 완전 이적 옵션이 달린 형태로 이현주를 품었고, 곧바로 1군 합류가 아닌 뮌헨 II 팀에서 독일 무대 적응에 나섰다. 후반기 부상이 있었음에도 불구, 이현주는 6경기에 나서 1골을 터뜨리며 눈도장을 찍었다. 이후 2022-23시즌에도 II 팀 소속으로 20경기에 나서 9골을 기록, 종종 1군 선수들과 함께 훈련하며 경험치를 쌓았다.그렇게 이현주는 성장을 위해 2023-24시즌 분데스리가 2 소속인 SN 베헨 비스바덴으로 임대되며 본격적으로 프로 무대에서 경험을 쌓기 시작했다. 시즌 초반부터 주전으로 나서며 3경기 만에 득점을 터뜨리며 맹활약했지만, 퇴장이 무려 2번이나 될 정도로 중반기에 악재가 겹쳤다. 이에 더해 팀은 승강 플레이오프까지 추락해, 3부로 강등됐다.지난 시즌에는 하노버 유니폼을 입고 전반기에는 가파른 성장 곡선을 그리면서 생애 첫 A대표팀까지 선발되는 영광을 맛봤으나 후반기 잔부상과 부진이 이어짐에 따라서 결국 동행을 마무리했다. 이번 시즌을 앞두고 포르투갈 중하위권 클럽인 아로카로 완전 이적하면서 바이에른 뮌헨을 완벽하게 떠난 이현주는 빠르게 팀에 녹아들면서 핵심 자원으로 성장하고 있다.세아브라 감독 지휘 아래 4-2-3-1의 공격형 미드필더 임무를 부여받은 이현주는 발렌시아 출신 미드필더 파블로 고자베스와의 경쟁에서 우위를 점했고, 센스 있는 플레이를 통해 핵심으로 자리했다. 데뷔전이었던 푸트볼과의 맞대결서 도움을 기록하면서 기분 좋은 출발을 알렸고, 이어 리그 3라운드서는 히우 아브전서 1도움을 적립, 눈도장을 확실하게 찍었다.이후 침묵하는 시간이 길어졌으나 2025년 12월 이후부터 다시 공격 포인트를 생산하기 시작했다. 지난 12월 15일(한국시간) 리그 14라운드서 알베르카전서 시즌 1호 득점을 기록한 그는 질 비센트와 16라운드에서도 선제골을 터뜨리면서 포효했다. 득점 감각을 익힌 이현주는 이번 히우 아브를 상대로도 인상적인 활약상을 선보였다.공격형 미드필더 임무를 부여받은 그는 0-2로 앞서고 있는 후반 20분, 좌측 하프 스페이스를 절묘하게 파고들며 볼을 받은 이현주는 정확한 오른발 슈팅으로 팀의 세 번째 골을 만들었다. 득점을 기록한 그는 상대가 후방 빌드업을 조립할 때는 강력한 압박을 시도했고, 하프라인 밑으로 공이 들어오게 되면 강력한 몸싸움으로 견제하는 모습을 보여줬다.또 공격 시에는 좌 우측면을 가리지 않고, 왕성하게 움직이면서 '엔진' 임무를 확실하게 수행했다. 75분간 경기장을 누빈 이현주는 1골, 패스 성공률 86%, 드리블 성공률 100%, 지상 볼 경합 성공 3회, 볼 회수 3회로 펄펄 날았다.이번 시즌 포르투갈에 입성한 이현주는 현재까지 18경기(13선발)에 나서 3골 2도움을 기록하면서 가파른 성장 곡선을 보여주고 있다. 본격적으로 프로 무대를 밟은 2023-24시즌(4골)을 시작으로 지난 시즌 3골 1도움을 기록한 그는 벌써 공격 포인트 5개를 기록하면서 커리어 하이 시즌을 보내고 있다.이현주 개인 커리어로서 상당히 중요한 시즌이 진행되고 있다. 지난 2024년 11월에 A대표팀에 선발되며 북중미 월드컵 최종 명단 승선 가능성도 점쳐지고 있지만, 9월에 예정된 아이치-나고야 아시안 게임이 다가오고 있기 때문. 아직 병역 문제를 해결하지 못한 가운데 이번 아시안 게임을 놓치게 된다면, K리그 무대로 복귀해 상무 축구단 입대를 노려야만 하는 상황에 놓인다.즉. 유럽 커리어를 이어나가는 데 있어서 매우 중요한 한 해라는 것.한편, 이현주의 아로카는 오는 8일(한국시간) 비토리아와 리그 21라운드 일전을 치르게 된다.