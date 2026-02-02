'7년 만에 돌아온 이나영, 성범죄자 심판 나선다

(주)시네마서비스

이나영은 영화 <아는 여자>를 통해 청룡영화상 여우주연상을 수상했다.1998년 의류 브랜드 모델로 데뷔한 이나영은 SBS 납량특집 드라마 <어느날 갑자기>, MBC 시트콤 <남자셋 여자셋> 등에 단역으로 출연하다 1999년 SBS 드라마 <퀸>에서 주연을 맡으며 주목 받기 시작했다. 그 후 <카이스트>와 <우리가 정말 사랑했을까> 같은 인기 드라마에 출연 했지만, 2001년 홍콩스타 여명과 함께 한국 SF 영화의 망작으로 꼽히는 <천사몽>에 출연하기도 했다.2002년 조승우와 함께 채팅 게임을 소재로 한 독특한 멜로 영화 <후아유>에 출연한 이나영은 2002 한·일 월드컵이 끝나고 그녀의 첫 번째 인생작 <네 멋대로 해라>를 만났다. <네 멋대로 해라>에서 피아노를 전공한 부잣집 딸이지만 졸업 후 가난한 인디밴드 키보디스트의 삶을 선택한 전경을 연기한 이나영은 고복수 역의 양동근과 뛰어난 연기 호흡을 선보이며 MBC 연기대상 우수상을 수상했다.2003년 훗날 <서울의 봄>으로 천만 감독이 되는 김성수 감독의 유일한 코미디 영화 <영어 완전 정복>에서 영어 울렁증이 있는 9급 공무원을 연기한 이나영은 2004년 <네 멋대로 해라>의 인정옥 작가가 집필한 <아일랜드>에 출연했다. <아일랜드>는 이나영을 비롯해 현빈, 김민정 등 훗날 스타로 성장하는 배우들이 대거 출연했지만 <네 멋대로 해라>만큼 좋은 평가를 받지 못했다.하지만 이나영은 2005년 장진 감독의 <아는 여자>에서 별 볼 일 없는 2군 야구선수 동치성(정재영 분)을 짝사랑하는 한이연 역을 맡아 좋은 연기를 선보였다. <아는 여자>는 전국 83만 관객으로 흥행에서는 큰 재미를 보지 못했지만, 이나영은 <아는 여자>를 통해 청룡영화상과 춘사영화제 여우주연상을 수상했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 이나영은 <우리들의 행복한 시간>으로도 313만 관객을 동원했다.배우로서 이나영의 전성기는 <우리들의 행복한 시간>이 사실상 마지막이었다. 이나영은 2008년 일 본배우 오다기리 조와 함께 고 김기덕 감독의 <비몽>에 출연했지만 <비몽>은 흥행은 물론 김기덕 감독의 다른 영화들에 비해 평단에서도 썩 좋은 평가를 받지 못했다. 2010년 6년 만의 드라마 복귀작이었던 < 도망자 Plan.B > 역시 고현정을 앞세운 SBS의 <대물>에 밀려 12.7%의 아쉬운 시청률로 막을 내렸다.