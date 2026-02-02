'7년 만에 돌아온 이나영, 성범죄자 심판 나선다

KBS의 <가을동화>와 <겨울연가> <미안하다 사랑한다>, MBC의 <허준> <대장금> <주몽>, SBS의 <여인천하> <야인시대> <자이언트> 같은 레전드 드라마들은 각 방송국의 월화 드라마로 방송됐다는 공통점이 있다. 2000년대까지 월화 드라마는 각 지상파 방송국이 앞다투어 기대작을 편성하던 인기 시간대였다. 하지만 2026년 현재 월화 드라마를 방송하고 있는 지상파 방송국은 단 한 곳도 없다.
현재 지상파와 케이블, 종편을 모두 합쳐 월화 드라마를 편성하고 있는 방송국은 케이블 채널 tvN과 ENA뿐이다. 그리고 그 중 ENA는 금토 드라마나 주말 드라마도 없이 오직 월요일과 화요일에만 드라마를 편성하고 있다. ENA 월화 드라마는 작년 전여빈 주연의 <착한 여자 부세미>가 7.1%, 윤계상 주연의 < UDT: 우리동네 특공대 >가 5%의 시청률을 기록하며 사랑받았다(닐슨코리아 시청률 기준).
지난 1월 27일 최수영, 김재영 주연의 <아이돌아이>가 종영한 ENA는 2일부터 새 월화 드라마 <아너: 그녀들의 법정>을 방송한다. 스웨덴 드라마 <아너>를 원작으로 만든 <아너: 그녀들의 법정>은 거대한 스캔들로 돌아온 과거에 정면으로 맞서는 세 여성 변호사의 이야기를 그린 미스터리 법정 스릴러 드라마다. 윤라영 역의 이나영은 2019년 <로맨스는 별책부록> 이후 7년 만에 TV 드라마에 출연한다.
흥행과 연기 '두 마리 토끼' 잡았던 여성 배우