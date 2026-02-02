수애·지진희·조현재가 그려낸 2003년 감성 멜로

지난 1998년 '국민의 정부'가 들어서면서 오랜 기간 막혀 있던 일본의 대중문화들이 점진적으로 개방됐고 구로사와 아키라 감독의 <카게무샤>, 기타노 다케시 감독의 <하나비> 같은 일본 영화들이 한국에서 정식 개봉됐다. 하지만 "일본영화 개방이 한국영화의 위축을 불러올 거라"는 영화인들의 우려와 달리 <하나비>, <카게무샤> 등은 서울 관객 10만을 채 넘지 못하면서 극장에서 초라하게 간판을 내렸다.
하지만 1999년11월에 개봉한 이와이 슌지 감독의 <러브레터>는 달랐다. 뛰어난 영상미와 일본 멜로 영화 특유의 아련한 감성이 한국의 젊은 대중들에게 크게 어필한 <러브레터>는 서울에서만 64만 관객을 동원하며 큰 사랑을 받았다(영화관입장권 통합전산망 기준). <러브레터>의 명대사 "오겡끼데스까"도 크게 유행했고 국내에서만 무려 9번에 걸쳐 재개봉 될 정도로 세월을 뛰어넘는 사랑을 받고 있다.
<러브레터>는 훗날 연극과 뮤지컬로도 제작돼 무대에 올랐고 같은 이름의 보드 게임과 노래들이 만들어지기도 했다. 그리고 2003년 2월, MBC에서는 세기 말, 이와이 슌지 감독의 영화를 좋아했던 사람들의 감성을 자극하기 위한 같은 제목의 드라마를 제작해 방송했다. 수애와 지진희, 조현재 등 훗날 스타로 성장하는 배우들의 풋풋한 신예 시절을 볼 수 있는 MBC 월화드라마 <러브레터>다.