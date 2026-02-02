수애·지진희·조현재가 그려낸 2003년 감성 멜로

<러브레터> 홈페이지

<야인시대>의 후반부와 맞붙었던 <러브레터>는 주연 경험이 없는 신예 배우 3명을 전면에 내세웠다.1999년 KBS 청소년드라마 <학교2>에서 정시아를 괴롭히는 불량학생으로 출연했던 수애는 시트콤 <순풍산부인과>에서 이창훈의 동생 역으로 짧게 등장했다가 2002년 MBC <베스트극장>을 통해 정식 데뷔했다. 2002년 MBC 주말드라마 <맹가네 전성시대>에 출연하며 연기 경험을 쌓던 수애는 2003년 MBC 월화드라마 <러브레터>에서 이름이 같은 두 남자에게 사랑을 받는 조은하를 연기했다.<러브레터> 이후 <회전목마>에 캐스팅 된 수애는 2003년 MBC 연기대상 신인상을 수상했고 2004년에는 <해신>에서 최수종과 송일국의 사랑을 동시에 받는 히로인 정화 역을 맡으며 인지도를 높였다. 그리고 수애는 같은 해 영화 데뷔작 <가족>을 통해 193만 관객을 동원하며 청룡영화상과 백상예술대상,대한민국 영화대상 등 무려 6개 영화제의 신인상을 휩쓸었다.2005년 5월까지 방송된 <해신>으로 KBS 연기대상 우수상과 베스트 커플상(with 송일국)을 수상한 수애는 영화 <나의 결혼 원정기>와 <그 해 여름>, 드라마 <9회말 2아웃> 등에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다. 수애는 2008년 이준익 감독의 <님은 먼 곳에>를 통해 대종상과 황금 촬영상을 비롯해 5개 영화제의 여우 주연상을 수상했고 2010년에는 <심야의FM>으로 청룡영화상 여우주연상을 받으며 전성기를 달렸다.2010년 <아테나 전쟁의 약속>에 출연하며 3년 만에 드라마로 복귀한 수애는 2011년 김수현 작가가 집필한 드라마 <천일의 약속>에서 알츠하이머에 걸린 출판사 팀장 이서연 역을 맡아 김래원과 애절한 멜로 연기를 선보였다. 2013년에는 <야왕>에서 악녀 주다혜를 연기하며 25.8%의 높은 시청률을 견인하기도 했다(닐슨코리아 시청률 기준). 하지만 수애는 <야왕> 이후 흥행작을 내지 못하며 슬럼프에 빠졌다.2016년 여름에 개봉한 <국가대표2>가 71만 관객에 그친 수애는 같은 해 드라마 <우리 집에 사는 남자>도 '용두사미 시청률'로 막을 내렸고 2018년 박해일과 함께 출연한 영화 <상류사회>도 흥행에 실패했다. <상류사회>를 끝으로 오랜 공백을 가진 수애는 2021년 jtbc의 <공작도시>로 복귀했지만 시청률 5%를 넘기지 못했고 작년 11월 송지효가 속한 소속사로 둥지를 옮긴 후 현재 차기작을 검토하고 있다.