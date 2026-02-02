사이트 전체보기
풍향고 시즌 2 일냈다... 자극 없는 여행 예능의 묘미

[리뷰] 유튜브-ENA 일요예능 < 풍향고2 >

김상화(steelydan)
26.02.02 14:47최종업데이트26.02.02 14:47
유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'
유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 <풍향고 2>(이하 '풍향고2')가 또 한 번 일냈다. 유재석·지석진·양세찬, 그리고 이성민의 NO 어플·NO 예약으로 하는 여행 예능으로 준비 과정부터 높은 관심이 쏟아진 <풍향고2>는 공개와 동시에 인기가 폭발했다. 1월 31일 소개된 '둥근 해가 뜨면 오픈런 해야만 하는 P들의 모임' 에피소드는 이날 오전 9시에 공개 당시 실시간 동시 접속자 수가 최대 14만 명을 돌파했다.

2일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 1일 방송된 ENA 일요예능 <풍향고2> 2회는 2.0%(이하 전국 유료 가구 기준), 2049 타깃 시청률 1.1%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.
오스트리아 도착 첫날 숙소 구하기의 험난한 여정이 구독자에게 즐거움을 안겨줬다면 두 번째 날에는 '유럽식 돈가스' 슈니첼과 '헝가리식 비프 스튜' 굴라쉬를 먹기 위한 오픈런 도전이 웃음을 선사했다. 4인 4색의 티격태격 조합은 이들이 맛본 음식 속 양념처럼 멋진 호흡을 이뤄냈다.

비로소 만끽한 행복
유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'
제작진의 도움 속에 간신히 현지 숙소를 얻은 <풍향고2> 4인방은 간단히 짐을 내려놓고 오페라 하우스 등 인근 명소들을 잠시 둘러봤다. 피곤한 몸을 이끌고 잠을 청하려 했지만, 시차 적응이 쉽지 않은 데다 난방 스위치를 켤 줄 몰라 냉골 속에 뒤척거렸다.

결국 이른 아침 눈을 뜬 멤버들은 호텔 조식에서 기대 이상으로 풍성한 메뉴와 따뜻한 커피 한잔에 기쁨을 만끽했다. 여행의 즐거움을 조금씩 체감하는 순간이었다. 식사 직후 정산 할 때, 행복감은 단숨에 무너졌다. 성수기 시즌이다 보니 안내 책자에 적인 인터넷 최저가 요금을 훌쩍 뛰어넘는, 한화로 150만 원이라는 거금이 1박에 들어간 것이다. 가격을 알게 된 멤버들은 "이제 (예능) 장르 전환하는 것"이라며 "여러분들은 이 빚을 갚을 때까지 일하면 된다" 라고 황당함도 웃음으로 승화했다.

슈니첼 찾아 오픈런
유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'
든든하게 아침 식사를 마친 멤버들은 현지 명소 슈테판 성당을 비롯한 각종 볼거리 체험을 위해 도보로 이동했다. 멋진 풍경이 선사하는 아름다움에 넋을 잃을 만큼 오스트리아 빈은 우리가 책, TV를 통해 간접 체험했던 것 이상의 멋을 지닌 장소였다.

간단하게 기념품 쇼핑을 마친 이들은 점심 식사를 위해 슈니첼 맛집을 찾아 나섰다. 목표 삼은 레스토랑은 이미 기나긴 줄이 있었던 데다 예약 손님들만 받아 결국 4인방은 인근 2호점으로 발길을 돌렸다.

그런데 이곳 역시 사정은 비슷했다. 결국 또 다른 식당을 찾아 끝 모를 걷기 여행에 나선 후 간신히 현지 맛집을 발견했고 말로만 듣던 슈니첼과 굴라쉬 등 음식을 접했다. 식사를 끝마치기가 무섭게 이들은 다음 날 아침 헝가리 이동을 위한 회의를 하며, 4인방은 만약의 사태에 대비했다.

'풍향고2'를 특별하게 만든 한마디
유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'
<풍향고2> 첫 회가 '코미디언'(?) 이성민의 재발견이었다면 2회는 '흥 넘치는 멤버들의 좋은 케미'로 정의할 수 있다. 늘 갈팡질팡하는 맏형 지석진을 비롯해 든든한 팀의 리더 유재석, 묵묵히 모임의 살림을 도맡고 있는 막내 양세찬, 그리고 이성민 등 네 사람은 각기 다른 개성으로 웃음꽃 피는 여행 예능을 만들었다.

출연진들이 내뱉은 이야기는 구독자의 공감을 자아냈다. 둘째 날 아침 식사 도중 제작진을 향해 유재석과 지석진은 "다른 집안 귀한 자제들인데 많이 드세요", "집에서는 귀한 등불이다" 등의 표현으로 숙소 구해준 제작진에게 고마움을 표했다.

이들이 가볍게 건넨 말 한마디는 몇몇 연예인들의 갑질 논란이 사회적 문제로 확대되는 요즘 상황 때문에 시청자들의 공감을 자아냈다. 구독자들은 "습관처럼 나오는 제작진 챙기기 너무 따수움", "집안의 등불 , 계국지 여러분들~풍향고 보면서 화이팅입니다"라는 응원 댓글을 달았다. 현지 식당 오픈런 도중 만난 아이에게 "너 하고 싶은 거 하고 살아라"라는 덕담 또한 깊은 인상을 남겼다.

요란한 미션 수행 없이 언제나 바람 따라 흘러가는 여행으로 진행되는 <풍향고2> 속 일련의 이야기는 이번 방영분의 가치를 더욱 빛나게 만들었다. 주말 아침 많은 사람이 늦잠 대신 유튜브에 접속해 예측 불허 유럽 나들이를 시청하며 실시간 댓글을 쏟아낸 이유가 바로 여기에 있지 않을까.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

