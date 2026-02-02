풍향고 시즌 2 일냈다... 자극 없는 여행 예능의 묘미

▲유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2' 안테나플러스

<풍향고2> 첫 회가 '코미디언'(?) 이성민의 재발견이었다면 2회는 '흥 넘치는 멤버들의 좋은 케미'로 정의할 수 있다. 늘 갈팡질팡하는 맏형 지석진을 비롯해 든든한 팀의 리더 유재석, 묵묵히 모임의 살림을 도맡고 있는 막내 양세찬, 그리고 이성민 등 네 사람은 각기 다른 개성으로 웃음꽃 피는 여행 예능을 만들었다.

출연진들이 내뱉은 이야기는 구독자의 공감을 자아냈다. 둘째 날 아침 식사 도중 제작진을 향해 유재석과 지석진은 "다른 집안 귀한 자제들인데 많이 드세요", "집에서는 귀한 등불이다" 등의 표현으로 숙소 구해준 제작진에게 고마움을 표했다.



이들이 가볍게 건넨 말 한마디는 몇몇 연예인들의 갑질 논란이 사회적 문제로 확대되는 요즘 상황 때문에 시청자들의 공감을 자아냈다. 구독자들은 "습관처럼 나오는 제작진 챙기기 너무 따수움", "집안의 등불 , 계국지 여러분들~풍향고 보면서 화이팅입니다"라는 응원 댓글을 달았다. 현지 식당 오픈런 도중 만난 아이에게 "너 하고 싶은 거 하고 살아라"라는 덕담 또한 깊은 인상을 남겼다.

요란한 미션 수행 없이 언제나 바람 따라 흘러가는 여행으로 진행되는 <풍향고2> 속 일련의 이야기는 이번 방영분의 가치를 더욱 빛나게 만들었다. 주말 아침 많은 사람이 늦잠 대신 유튜브에 접속해 예측 불허 유럽 나들이를 시청하며 실시간 댓글을 쏟아낸 이유가 바로 여기에 있지 않을까.



