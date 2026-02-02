풍향고 시즌 2 일냈다... 자극 없는 여행 예능의 묘미

▲
유튜브 채널 뜬뜬 '풍향고2'안테나플러스
유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 <풍향고 2>(이하 '풍향고2')가 또 한 번 일냈다. 유재석·지석진·양세찬, 그리고 이성민의 NO 어플·NO 예약으로 하는 여행 예능으로 준비 과정부터 높은 관심이 쏟아진 <풍향고2>는 공개와 동시에 인기가 폭발했다. 1월 31일 소개된 '둥근 해가 뜨면 오픈런 해야만 하는 P들의 모임' 에피소드는 이날 오전 9시에 공개 당시 실시간 동시 접속자 수가 최대 14만 명을 돌파했다.
2일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 1일 방송된 ENA 일요예능 <풍향고2> 2회는 2.0%(이하 전국 유료 가구 기준), 2049 타깃 시청률 1.1%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.
오스트리아 도착 첫날 숙소 구하기의 험난한 여정이 구독자에게 즐거움을 안겨줬다면 두 번째 날에는 '유럽식 돈가스' 슈니첼과 '헝가리식 비프 스튜' 굴라쉬를 먹기 위한 오픈런 도전이 웃음을 선사했다. 4인 4색의 티격태격 조합은 이들이 맛본 음식 속 양념처럼 멋진 호흡을 이뤄냈다.
비로소 만끽한 행복