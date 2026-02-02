친절한 '진짜 비서' 된 이서진-김광규의 시즌2를 기대하는 까닭

▲비서진이서진,김광규 SBS

<비서진>은 배우 이서진과 김광규가 유명 연예인의 '일일 매니저'가 되어 스타의 하루를 밀착 수발하는 콘셉트의 관찰예능을 표방했다. 이수지, 엄지원, 선우용녀, 조정석, 올데이 프로젝트, 한지민, 안유진, 지창욱, 최화정, 이미숙, 남진 등 다양한 세대와 분야를 넘나드는 스타들이 출연하여 출연자들의 실제 일상과 솔직하고 인간적인 면모를 보여주며 화제가 됐다.



이 프로그램의 성공 비결은 역시 비서 역할에 믿고 보는 이서진과 김광규 콤비를 캐스팅한 것이다. 이서진은 <꽃보다 남자> <윤식당> 시리즈 등에서 증명했듯, 겉으로는 까칠하고 도도해 보이지만 의외로 사람을 잘 챙기고 일머리도 뛰어난 '프로 수발러' 역할에 최적화된 모습을 다시 한번 증명했다. 그동안 이러한 이서진의 캐릭터를 가장 잘 이해하고 활용하던 나영석 PD의 존재가 없이도 성공한 최초의 예능이라는 점도 의미가 있다.



사실 이서진은 예능에서 풀어내기에 언제든 '양날의 검'이 될 수 있는 캐릭터다. 눈치 보지 않고 매사 소신대로 행동하는 이서진의 발언이나 행동들은, 만일 그가 아닌 다른 사람이 했다면 논란이 됐을 만한 순간도 적지 않다.



하지만 그만큼 '가식 없고, 할 때는 하는' 이서진의 모습은 리얼리티와 자유분방함을 중시하는 요즘의 예능 트렌드에 가장 적합한 캐릭터이기도 하다. 이수지 편에서는 국밥 국물을 대신 마셔줬고, 김원훈 편에서 중고거래에 진심으로 몰입하며, 한지민 편에서 절친한 여동생의 온갖 잡도리와 잔심부름을 다 받아주고, 이지혜 편에서는 방송 최초로 직접 노래까지 열창하는 등, 절대 안 할 것 같은데 막상 다 잘하는 반전 매력은 오직 이서진이기에 가능했다.



절친인 김광규도 <나 혼자 산다> <놀면 뭐하니?> 등 다수의 예능 프로그램에서 검증된 흥행보증수표다. 특히 이서진과는 모든 면에서 정반대 포지션에 위치하며 기꺼이 자신을 낮추고 샌드백 역할이 되어 이서진에게 부족한 부드러움과 리액션을 채워주는 역할을 담당했다. 동생인 이서진과 스타들에게 사사건건 구박당하는 모습이 안쓰럽기도 하지만, 그 덕분에 항상 의외의 돌발 상황을 연출하여 웃음을 자아내는 김광규의 짠한 이인자 캐릭터가 없었다면, <비서진>의 예능적 재미는 지금보다 크게 줄었을 것이다.



<비서진>은 개성 강한 스타들이 이서진과 김광규를 잡도리하기도 하고, 반대로 이서진과 김광규가 절친한 스타들을 놀려먹으며 역수발을 받는 과정을 통하여, 연예인들의 진짜 친목 관계와 인간적인 면모를 보여주며 자연스러운 웃음을 만들어냈다. 또한 드라마, 유튜브, 라디오, 아이돌 업계와 SNS 인플루언서에 이르기까지. 최근 대중문화의 트렌드가 어떻게 바뀌고 있는지, 아티스트에게 매니저의 존재가 얼마나 밀접하고 중요한지, 무대와 그 이면의 모습까지 생생하게 보여준다는 점에서도 기존 예능과는 색다른 매력을 선사했다.



<비서진>은 어느덧 금요일 밤의 터줏대감으로 불리던 <나 혼자 산다>의 아성을 위협하는 새로운 인기예능이 됐다. '원래 매니저의 소중함을 일깨워주겠다'던 초심(?)에서 벗어나, 갈수록 친절한 비서 역할에 익숙해지고 있는 이서진과 김광규의 호흡이 '시즌2'에서도 기대된다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기