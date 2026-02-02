친절한 '진짜 비서' 된 이서진-김광규의 시즌2를 기대하는 까닭

▲비서진
박신혜SBS
이서진은 박신혜의 결혼식에도 참석했고, 부모님과도 알고 지내는 사이라고 밝히며 "신혜를 업어 키웠다"고 강조했다. 이서진은 박신혜를 '자신을 막 대하는 후배 2위'로 꼽았다. 1위는 역시 한지민이었다. 이서진은 "한지민과 정유미가 여동생이라면, 박신혜는 조카 딸 같은 느낌"이라고 차이를 설명했다.
박신혜는 이날 화보 촬영 중 감기 몸살로 컨디션 난조를 보였다. 이서진과 김광규는 박신혜의 상태가 점점 악화되자 걱정하며 직접 약을 사다 주고 진료받을 병원을 알아보느라 동분서주했다. 병원 예약에 난항을 겪자 다급해진 김광규는 전화 통화에서 'SBS 연예대상 최우수상' 경력까지 늘어놓으며 웃음을 자아냈다.
박신혜는 아픈 와중에도 프로답게 화보 촬영 일정을 모두 소화했다. 이후 병원에 도착한 박신혜는 진료 결과 37.6도의 고열을 앓고 있었던 것이 드러났다. 다행히 박신혜는 병원에서 잠시 링거를 맞고 안정을 되찾았다. 박신혜는 "하필 왜 오늘 아픈 건가 싶더라. 일정이 있는데 중간에 병원 가는 게 민폐인 것 같았다. 그래도 비서진 오빠들이 병원 가자고 해주셨다. 안 갔으면 큰일 났을 뻔했다"며 고마움을 전했다.
비서진은 박신혜의 부모님이 운영하는 식당에서 열린 소속사 신년회에 참석했다. 박신혜는 언제 아팠냐는 듯 직접 행사 MC 역할까지 소화했고, 테이블을 돌며 곱창을 구워주며 털털한 모습을 보였다. 또한 럭키 드로우 이벤트를 통하여 자신이 직접 준비한 선물들을 소속사 스태프들과 동료 배우들에게 나눠주며 훈훈한 분위기를 연출했다.
박신혜의 어머니는 아역 시절부터 활동했던 딸의 성장 과정을 회고하며 "드라마 <천국의 계단>을 지금까지도 보지 않는다" 고백하여 눈길을 끌었다. 드라마 장면 중 박신혜가 실제로 뺨을 여러 차례 맞는 장면을 보고 큰 충격을 받아서다.
어머니는 "어릴 때 힘들다고 말을 안 해서 힘들게 하는 걸 잘 몰랐다. 한참 후에 매니저들이 이야기해 주는 걸 듣고 알게 됐는데, 마음이 너무 아팠다"라고 털어놓았다. 어릴 때부터 주변에 피해주지 않기 위해서 힘든 일도 묵묵히 혼자 감당하려던 박신혜의 속 깊은 성격을 보여준 일화였다.
모든 일정을 끝내고 박신혜는 "결국은 해달라고 다 해주시고 병시중까지 완벽하게 해 주셨다"고 미소를 지으며 비서진의 수발력에 만족감을 드러냈다.
김광규는 "지난번 남진 선생님에 이어 이번에도 너무 '친절한 매니저'였다. 자꾸 우리 취지에 안 맞고 있다"며 너스레를 떨었다. 또한 이서진 역시 "이제 우리는 기획 의도에서 완전히 벗어났다. 12회가 넘어가면서 프로그램의 노예가 되면서 잘하고 싶어지더라. 아무래도 난 '노예근성'이 있는 거 같다. 매니저를 하다 보면 내가 길들여지는데 그런 나 자신이 너무 싫다"라고 고백하며 웃음을 자아냈다.
이서진은 "그래서 시즌2가 굉장히 위험하다"라는 말로 인터뷰를 마치며 다음 시즌에 다시 돌아올 것을 직접 공식화했다. 제작진 역시 프로그램 엔딩 화면에서 끝이 아닌 '시즌2로 다시 만나자'는 자막을 남기며 귀환을 예고했다.
스타의 하루, 밀착 수발이 준 재미