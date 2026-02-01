손아섭의 선택, '하주석의 길' 걸을까

'프로야구 레전드' 손아섭에게 극적인 부활의 기회가 돌아올까. 지난 시즌 이후 자유계약선수(FA) 자격을 얻었던 손아섭은 새해가 바뀌고 지난 1월말까지도 FA 시장에서 미계약자로 남은 유일한 선수가 됐다. 이미 원소속팀 한화를 포함한 프로야구 10개 구단이 모두 스프링캠프지로 떠나 훈련을 시작한 상황에서 손아섭만이 진로를 정하지 못했다.손아섭은 한국프로야구를 대표하는 교타자 중 한 명이다. 2007년 프로에 데뷔한 이래 롯데 자이언츠-NC 다이노스를 거쳐 지난 시즌 한화 이글스에서 활약했다.KBO 리그 통산 성적은 2169경기에 출장해 타율 0.319(8205타수 2618안타), 182홈런, 2루타 463개, 3루타 37개, 1086타점, 1400득점, 232도루(72실패), 962볼넷 장타율 0.451, 출루율 0.391을 기록했다. 타격왕 1회, 최다안타왕 4회, 골든글러브 6회 등 개인수상 경력도 화려하다. KBO 최다 안타 신기록을 이어가며 현역 선수 중 최초의 3천안타 기록에 도전할 유일한 후보이기도 하다.손아섭에게 FA계약은 올해가 선수 경력에서 3번째다. 2017년 1차 FA 당시에는 4년 98억에 롯데에 잔류했고, 2021년에는 4년 64억에 NC로 이적하며 두 번 모두 대박을 터뜨렸다. 하지만 이번에는 분위기가 180도 바뀌어 냉정한 현실에 직면했다.손아섭의 위기는 나이로 인한 에이징 커브와, 소속팀 한화의 달라진 사정, 프로야구 FA시장의 제도적 현실이 복합적으로 작용했다.손아섭은 올해로 38세가 됐다. 컨택트 능력은 아직 남아있지만, 나이로 인하여 원래 약했던 장타와 수비 능력이 크게 하락했다는 평가를 받는다. 손아섭은 2020시즌을 끝으로 더 이상 두 자릿수 홈런을 기록하지 못했고, 2025시즌은 고작 홈런 1개에 장타율 .371로 풀타임 주전으로 활약한 이래 커리어로우를 기록했다. 한화 이적 이후에는 주로 지명타자로 활약했음에도 111경기에 나와 107안타 50타점 39득점 타율 .288에 그쳤다. 한화에서 데뷔 19년 만에 처음으로 한국시리즈 무대를 밟기는 했지만, 끝내 우승의 꿈은 이루지 못했다.한화는 올 시즌을 앞두고 총액 100억을 주고 영입한 FA 강백호와, 돌아온 외국인 타자 요나단 페라자가 새롭게 전력에 합류했다. 두 선수 모두 타격에 특화된 선수들이고 코너 외야수로 기용할 수 있지만 수비는 그리 뛰어나지 못하다는 점에서, 손아섭과 장단점이 겹친다.또한 한화는 팀의 4번타자이자 프랜차이즈스타인 노시환과의 장기계약을 추진하고 있다. 한화가 불펜의 핵심이던 FA 김범수(KIA)을 적극적으로 잡지 않은 것도 이와 관련이 있다는 분석이다. 한화에게 손아섭과의 계약이 후순위로 밀려날 수 밖에 없었던 이유다.하필 최근 FA시장의 타이밍도 손아섭에게는 불리했다. 손아섭의 지난해 연봉은 5억 원이었다. C등급 FA인 손아섭을 영입하려면 전년도 연봉의 150%인 7억5000만 원의 보상금을 원 소속팀에 지급해야 한다. 손아섭과 동갑이고 작년 연봉이 같았던 김현수는 KT와 지난해 11월 3년 50억 원(계약금 30억 원, 연봉 총액 20억 원) 전액 보장 규모의 FA 계약을 체결했다. 하지만 김현수와 달리, 손아섭에게는 제안을 한 팀이 전혀 없었다. 냉정하게 말해 현재 야구계에서 평가하는 손아섭의 시장가치가 그 정도라는 의미였다.손아섭이 이적할만한 구단으로 데뷔를 함께한 친정팀 롯데나, 최형우(삼성)를 떠나보낸 KIA 등이 거론되기도 했다. 일각에서는 사인 앤 트레이드 같은 방식으로의 이적이 전망되기도 했으나, 결국 롯데와 KIA 모두 전력보강을 완료하면서 손아섭에게는 관심이 없다는 것이 확인됐다. 아무리 왕년의 명성이 뛰어나다고 해도 '장타력 없고 수비 안 되는 노장 지명타자'는 프로야구 시장에서 가치를 인정받기 어렵다는 것을 손아섭의 현실이 잘 보여줬다.이제 손아섭의 향후 거취는 이제 한화 잔류 아니면 강제 은퇴라는 두 가지 선택지로 좁혀졌다. 동갑내기였던 황재균이 지난 시즌을 마치고 KT에서 스스로 은퇴를 선언한 것처럼, 자칫 손아섭도 이대로 은퇴하게 되는 것이 아니냐는 우려가 나오기도 했다.현재의 손아섭과 비슷한 사례로 거론되는 것은 하주석이 있다. 불과 1년 전만 해도 하주석은 FA를 신청했지만 시장에서 냉정한 외면을 받다가 1월이 되어서야 1년 총액 1억1000만 원의 헐값에 가까운 조건으로 사인을 했다. 당시 하주석은 성적 부진과 경기장 안팎에서의 사건사고가 겹치며 한화 팬들에게도 '미운 오리' 취급을 받았고, 주포지션이던 유격수 자리에 고액 FA 심우준까지 영입되며 입지가 극도로 좁아진 상태였다.하지만 2군에서 시즌을 시작한 하주석은, 묵묵히 기회를 기다리다가 기존 주전들의 부진으로 인하여 시즌 중반부터 다시 극적으로 기회를 잡았다. 2025시즌 하주석은 95경기 82안타 4홈런 28타점 34득점 타율 .297을 기록하면서 자신의 가치를 증명했고, 시즌 종료 후 122%나 연봉이 인상된 2억 원에 재계약하며 명예회복을 이뤄냈다.현재 손아섭의 유력한 한화 잔류 시나리오는, 연봉 삭감을 받아들이고 한화와 단년 계약을 체결하거나, 시즌 후 옵트 아웃 조항을 넣는 조건이 거론된다. 2026시즌 손아섭이 한화에 잔류한다면 주로 대타와 백업 자원으로 활용되면서, 야수진을 이끌어줄 리더 역할이 주어질 것으로 보인다. 늘 주전 자리에 익숙했던 손아섭에게는 만족스럽지 않은 조건일 수 있다.하주석의 사례처럼, 결국 기회는 주어지는 게 아니라 스스로 만들어야 한다. 윈나우가 필요한 한화에게도 손아섭은 아직 충분히 활용 가치가 있는 선수다. 프로야구는 144경기를 치르는 장기레이스이고, 부상이나 부진 등으로 빈 자리는 언제든 발생할 수 있다. 김경문 한화 감독은 자신이 한 번 믿음을 준 선수들이나 베테랑을 선호하기로 유명하다. 또한 다음 시즌도 우승 후보로 꼽히는 한화는, 손아섭이 은퇴하기 전에 마지막으로 한국시리즈 우승에 도전할 수 있는 가능성이 높은 팀이기도 하다.많은 야구팬들은 응원팀을 떠나 한 시대를 풍미한 레전드가 허무하게 은퇴하는 모습을 바라지 않는다. 하지만 이미 손아섭은 시즌 준비부터 한참 늦어진 상황이다. 한화와 손아섭 모두 이제는 빨리 결론을 내려야할 시점이다. 손아섭은 과연 극적인 반전을 이뤄낼 수 있을까.