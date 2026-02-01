'4경기 91득점' 아야노, 고삐 풀린 '득점 본능'

우리은행이 적지에서 삼성생명을 33점 차로 완파하고 5할 승률을 회복했다.
위성우 감독이 이끄는 우리은행 우리WON은 1월 31일 용인 실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 4라운드 삼성생명 블루밍스와의 원정 경기에서 78-45로 대승을 거뒀다. 지난 28일 KB스타즈와의 홈경기에서 역전패를 당하며 5할 승률이 붕괴됐던 우리은행은 3연승을 달리며 상승세를 타던 삼성생명에게 33점 차의 압도적인 승리를 따내며 BNK 썸과 공동 3위로 올라섰다(10승10패).
우리은행은 김단비가 10득점12리바운드10어시스트로 통산 9번째 트리플 더블을 기록하며 박지수(KB)와 정선민(하나은행 코치, 이상 8회)을 제치고 WKBL 역대 최다 트리플 더블 단독 1위로 올라섰다. 여기에 이명관이 20득점10리바운드, 강계리가 12득점6리바운드6어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 그리고 우리은행의 아시아쿼터 오니즈카 아야노는 이날 27득점을 폭발하며 최근 4경기에서 무려 91득점을 퍼붓고 있다.
