'4경기 91득점' 아야노, 고삐 풀린 '득점 본능'

한국여자농구연맹

나나미의 부상 아웃 후 우리은행의 주전 가드로 활약하고 있는 아야노는 최근 4경기에서 무려 91득점을 폭발했다.

우리은행은 작년 6월에 열린 아시아쿼터 드래프트에서 1라운드 4순위로 171cm의 슈터 세키 나나미, 2라운드3순위(전체 9순위)로 168cm의 가드 아야노를 지명했다. 먼저 주목 받은 선수는 역시 2022 항저우 아시안 게임 3X3 농구 일본 대표팀 동메달 멤버이자 뛰어난 슈팅 능력을 보유한 나나미였다. 특히 나나미는 작년 9월3일 삼성생명과의 박신자컵에서 35득점을 기록하는 뛰어난 득점력을 과시하기도 했다.



하지만 정작 시즌이 시작되자 나나미의 활약은 위성우 감독과 우리은행 팬들의 기대에 한참 미치지 못했다. 나나미는 경기당 평균 21분42초를 소화했지만 4.62득점2.62리바운드1.69어시스트로 아쉬운 활약에 그쳤고 장기인 3점슛 성공률은 17.4%(8/46)에 머물렀다. 설상가상으로 3라운드에 당한 무릎 부상이 악화된 나나미는 결국 부상을 극복하지 못하고 우리은행과 결별하며 일본으로 돌아갔다.



나나미가 떠나면서 우리은행은 최근 4경기 연속으로 또 한 명의 아시아쿼터 아야노를 주전으로 내세우고 있는데 아야노의 활약이 기대를 훌쩍 뛰어 넘고 있다. 지난 1월 21일 BNK전에서 3점슛 3방을 포함해 15득점4리바운드3어시스트1스틸2블록슛을 기록한 아야노는 24일 신한은행전에서도 3점슛 3개와 함께 21득점6리바운드3어시스트1스틸2블록슛으로 맹활약하며 우리은행의 연패 탈출을 견인했다.



아야노는 아쉬운 역전패를 당했던 28일 KB전에서도 3점슛 5방을 터트리며 28득점5리바운드1어시스트로 WKBL 진출 후 가장 많은 득점을 올렸다. 그리고 아야노는 31일 삼성생명과의 4라운드 마지막 경기에서 37분19초를 소화하며 3점슛 4방과 함께 27득점 2리바운드1어시스트4스틸3블록슛을 기록하며 기록지를 풍성하게 채웠다. 풀타임에 가까운 시간을 소화하면서도 실책은 단 1개에 불과했다.



시즌 개막 후 13경기에서 4.69득점에 그쳤던 아야노는 주전으로 활약한 최근 4경기에서 평균 22.75득점에 무려 53.57%의 성공률(15/28)로 15개의 3점슛을 터트렸다. 최근 4경기만 보면 우리은행의 득점 리더는 김단비가 아닌 아야노다. 물론 아야노의 득점 행진이 앞으로도 계속될 거라는 보장은 없지만 아야노의 대활약이 후반기 우리은행의 순위 경쟁에 엄청난 도움이 되고 있는 것은 분명한 사실이다.



작년 6월 우리은행의 지명을 받을 때만 해도 아야노는 크게 주목 받는 선수가 아니었다.지난 2023-2024 시즌부터 아시아쿼터를 도입한 프로배구 V리그가 흥행과 팀 전력에서 큰 도움을 주자 아시아쿼터 도입을 망설이던 한국여자농구연맹은 2024-2025 시즌부터 WKBL에 아시아쿼터 제도를 도입했다. 외국인 선수 제도가 사라진 후 득점력이 떨어지고 리그의 재미가 반감됐다는 비판을 꾸준히 받았던 만큼 아시아쿼터 도입이 농구팬들의 눈길을 사로잡는데 많은 도움이 될 거라는 전망이 있었다.아시아쿼터 도입 첫 해 WKBL의 문을 두드린 선수는 일본 선수 12명이었다. 기대했던 만큼 많은 인원은 아니었지만 일본은 지난 2020 도쿄 올림픽에서 유럽의 장신 군단을 제치고 은메달을 따낸 농구 강국이기 때문에 일본 선수들이 리그에 활기를 불어 넣을 거란 기대가 있었다. 특히 신장 170cm가 채 되지 않는 단신 아시아쿼터와 안혜지(BNK),허예은(KB) 등 국내 단신 가드들의 대결에 많은 관심이 모아졌다.2024년 6월에 개최된 첫 아시아쿼터 드래프트에서는 12명의 참가자 중 9명이 지명을 받았다. 그 중 신한은행 에스버드의 센터 타니무라 리카와 BNK의 포워드 이이지마 사키(하나은행), KB의 포워드 나가타 모에(토요타 안텔로프스)를 제외한 6명은 신장이 170cm가 채 되지 않은 단신 가드들이었다. 하지만 지난 시즌 WKBL 무대에서 단신 가드들의 활약은 농구팬들의 기대에 한참 미치지 못했다.전체 3순위로 하나은행에 지명된 와타베 유리나는 박신자컵에서 쏠쏠한 활약을 선보이며 주전 가드로 활약해 줄 것으로 전망됐지만 부상으로 시즌 개막 직전에 하나은행과의 계약을 해지했다. 지명 당시 유창한 한국어 실력으로 화제가 된 이시다 유즈키도 27경기에서 6.07득점으로 평범한 활약에 머물렀다. 삼성생명의 히라노 미츠키(신한은행)도 키아나 스미스와 조수아,이주연 등에 가려 주전으로 활약하지 못했다.그나마 지난 시즌 단신 아시아쿼터를 가장 잘 활용한 팀은 우리은행이었다. 우리은행은 스나가와 나츠키(BNK)가 평균 23분 51초, 미야사카 모모나가 15분 59초 동안 활약하며 공수에서 쏠쏠한 활약으로 지난 시즌 우리은행의 정규리그 우승에 큰 힘을 보탰다. 하지만 나츠키와 모모나 역시 위성우 감독의 시스템에 잘 녹아든 퍼즐이었을 뿐 우리은행을 크게 변화 시키는 활약을 했다고 보긴 힘들었다.