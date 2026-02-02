'사우샘프턴 출신' 한국인 미드필더 양승우의 도전이 계속되는 이유

Steve Harris

- 현재 소속되어 있는 팀에 대한 소개를 부탁한다.

- 한국 팬들에게는 영국의 디비전 시스템이 조금 어렵게 느껴질 수 있을 것 같다.

- 한국으로 따지자면 어느 정도의 수준일지.

- 한국에도 종종 방문한다고 들었다. 최근에는 국내에서 훈련도 했다고 들었는데.

- 한국에 비하면 영국에서의 훈련은 어떻게 다른가?

- 영국은 디비전과 무관하게 수준급의 인프라를 갖춘 것으로 유명한데.

큰사진보기 ▲그의 목표는 한국인으로서 자신의 가치를 증명하는 것이다. Tom Mulholland

- 현지 팬들 사이에서는 재밌는 별명으로 불린다고 들었다.



"축구장에서는 'Seuny'라는 별명으로 불리기도 한다. 어렸을 때부터 운동을 함께한 친구들이 만들어준 별명인데, 개인적으로는 친근하게 느껴져서 나도 좋아하는 별명이다. 공교롭게도 손흥민 선수의 별명(Sonny)과도 비슷한데 누가 더 먼저인지는 모르겠다(웃음)."



- 포기하고 싶었던 순간도 많았을 것 같다.



"축구를 하면서 고비가 없었다면 거짓말이다. 유소년 선수 시절엔 공이 두려워 피해 다녔던 적도 있다. 오랜 시간 함께했던 사우샘프턴을 떠났을 때도 많이 힘들었다. 그리고 이스트리라는 구단에선 성인 팀에 콜업되면서 달라진 환경과 부담감에 정말 어려운 시기를 보냈던 때도 있었다. 하지만 그럴 때마다 '지금 포기하면 어떤 일을 하든지 포기하게 될 것이다'라는 마음가짐으로 임했던 것 같다. 그리고 나를 늘 지원해 주신 부모님과 형을 늘 생각하며 마음을 다시 잡았다. 아무래도 교회를 다니다 보니 종교로부터 많은 힘을 얻은 것도 사실이다."



- 향후 계획과 최종 목표가 궁금하다.



"당장의 목표는 2년 이내에 프로 무대에 진출하는 것이다. 물론 좋은 기회만 있다면 나의 고향인 한국에서 뛰고 싶은 꿈도 있다. 하지만 우선은 내가 축구를 시작한 영국에서 프로 선수가 되어, 한국인으로서 나의 가치를 증명하고 싶은 욕심이 더 크다. 궁극적으로는 그라운드 위에서 열심히 뛰면서, 세상에 선한 영향과 나의 목소리를 전하는 사람이 되고 싶다. 사실 이렇게 한국어로 인터뷰를 하는 것이 처음인데, 이 글을 읽어주실 모든 한국 팬께 진심으로 감사 인사를 전하고 싶다. 훗날 더욱더 좋은 모습을 통해, 다시 한번 한국어로 감사 인사를 전할 날을 위해 최선을 다하겠다."









☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 "축구장에서는 'Seuny'라는 별명으로 불리기도 한다. 어렸을 때부터 운동을 함께한 친구들이 만들어준 별명인데, 개인적으로는 친근하게 느껴져서 나도 좋아하는 별명이다. 공교롭게도 손흥민 선수의 별명(Sonny)과도 비슷한데 누가 더 먼저인지는 모르겠다(웃음).""축구를 하면서 고비가 없었다면 거짓말이다. 유소년 선수 시절엔 공이 두려워 피해 다녔던 적도 있다. 오랜 시간 함께했던 사우샘프턴을 떠났을 때도 많이 힘들었다. 그리고 이스트리라는 구단에선 성인 팀에 콜업되면서 달라진 환경과 부담감에 정말 어려운 시기를 보냈던 때도 있었다. 하지만 그럴 때마다 '지금 포기하면 어떤 일을 하든지 포기하게 될 것이다'라는 마음가짐으로 임했던 것 같다. 그리고 나를 늘 지원해 주신 부모님과 형을 늘 생각하며 마음을 다시 잡았다. 아무래도 교회를 다니다 보니 종교로부터 많은 힘을 얻은 것도 사실이다.""당장의 목표는 2년 이내에 프로 무대에 진출하는 것이다. 물론 좋은 기회만 있다면 나의 고향인 한국에서 뛰고 싶은 꿈도 있다. 하지만 우선은 내가 축구를 시작한 영국에서 프로 선수가 되어, 한국인으로서 나의 가치를 증명하고 싶은 욕심이 더 크다. 궁극적으로는 그라운드 위에서 열심히 뛰면서, 세상에 선한 영향과 나의 목소리를 전하는 사람이 되고 싶다. 사실 이렇게 한국어로 인터뷰를 하는 것이 처음인데, 이 글을 읽어주실 모든 한국 팬께 진심으로 감사 인사를 전하고 싶다. 훗날 더욱더 좋은 모습을 통해, 다시 한번 한국어로 감사 인사를 전할 날을 위해 최선을 다하겠다." 양승우 윔본타운 잉글랜드 영국축구 사우샘프턴 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 류호진 (abci30) 내방 구독하기 축구를 씁니다. 이 기자의 최신기사 2년 만에 복귀 강윤구, "승격 위해 싸울 상대는 우리 자신"

윔본 타운에서 미드필더로 활약 중인 한국인 양승우 ."윔본타운은 잉글랜드 7부리그 서던 프리미어 사우스에 소속되어 있는 구단이지만 1878년에 창단된 유서 깊은 구단이다. 내가 아는 한, 아직까진 프로 무대에 진출한 역사는 없어도 세미 프로 리그에서 오랫동안 활약한 구단이며, 현재 우리 팀에는 상위리그에서 활약했던 훌륭한 커리어의 선수들과, 프로 무대 진출을 열망하는 어린 선수들, 그리고 프로 팀 유소년 선수들이 임대 신분으로 활동하는 구단이라고 할 수 있다.""영국에는 공식적으로 13부까지의 리그가 체계적으로 운영되고 있는 것으로 알고 있다. 1부리그인 프리미어리그부터 5부인 내셔널리그가 프로 무대라고 할 수 있다. 그 아래인 6~8부리그가 세미프로 리그이다. 비록 세미프로라고 불려도 큰 경기에서는 관중들이 2천 명 이상 모일 정도로 지역 내에서는 꽤 많은 인기를 누리는 리그이다."한국 축구를 깊게 경험해 보지 않은 사람으로서 함부로 비교하기는 어려울 것 같다. 다만 우리 팀에도 시즌 전 연봉을 협상하는 선수도 있고, 연봉 대신 매달 월급을 받는 선수와 심지어는 축구가 본업이 아닌 선수들이 있다. 한국에서는 K3·4리그가 비슷한 시스템을 갖추고 있다고 들었다.""비록 영국에서 일평생을 살아왔어도 한국에 대한 그리움이 늘 가슴 속에 있다. 그래서 일 년에 꼭 한 번은 한국에 가려고 노력하는 편이다. 지난해에는 K리그 구단과 함께 훈련할 기회가 생겼다. 실제로 한국 팀들은 매우 체계적이고 엄격한 규율 속에서 훈련을 진행했다. 그리고 선수들이 모든 것을 쏟아붓는다는 느낌을 많이 받았다. 그런 강한 정신력과 마음가짐을 배우고 싶었다."영국 팀들의 훈련은 매우 자유롭다. 감독과도 친구처럼 장난을 치는 분위기이다. 하지만 이곳에서도 베테랑이나 커리어에 대한 존중은 분명 존재한다. 예를 들면 어린 선수들이 공을 주워 온다든지, 베테랑 형들에게는 일부러 태클을 살살한다든지, 그런 문화는 영국에도 존재한다(웃음).""아무래도 축구가 시작된 국가이다 보니 축구를 향한 사람들의 관심이 매우 큰 것 같다. 누구나 어릴 때부터 축구를 접하고, 자연스럽게 축구장에 간다. 그렇게 누구나 축구 팬이 되는 것이다. 좋은 시설들은 모두 팬들로부터 만들어졌다고 생각한다."