'사우샘프턴 출신' 한국인 미드필더 양승우의 도전이 계속되는 이유

▲윔본 타운에서 미드필더로 활약 중인 한국인 양승우
.Steve Harris
오늘도 유럽에서 도전을 멈추지 않는 한 한국 선수가 있다.
지난 2004년, 부모님을 따라 영국으로 이주한 양승우 선수는 몇 년 뒤 거주지 근교에 있는 사우샘프턴 아카데미 관계자의 눈에 띄어 본격적으로 축구를 시작하게 되었다. 당시 그의 나이는 만 5세. 이후 그는 약 10년간 구단에서 활약하며 이달의 선수상을 받는 등 한국 매체에서도 크게 다룰 만큼 높은 평가를 받았지만, 복수의 하부리그 팀을 전전하다 현재는 7부리그 윔본타운에서 새로운 도전을 이어가고 있다.
그에게는 포기하고 싶은 순간도 많았다. 하지만 그럴 때마다 한국인으로서 영국에서 증명해 내고자 하는 자신의 의지를 다시금 불태웠다. 그것이 일평생을 영국에서 보냈음에도 그가 자신의 한국 이름을 고집하는 이유기도 하다. 그렇다면 그에게는 어떤 사연이 있는 것일까?
다음은 지난 1월 31일, 윔본타운 소속 한국인 미드필더 양승우와 나눈 화상 인터뷰 내용 전문이다.
- 간단한 자기소개를 부탁한다.
"현재 잉글랜드 서던 리그 소속의 윔본타운에서 뛰고 있는 02년생 미드필더 양승우이다. 팀에서는 중앙 미드필더를 담당하고 있으며, 연계하는 플레이와 볼 간수를 통해 팀에 도움이 되고자 노력하고 있다."
- 다소 독특한 이력이다. 영국에 가게 된 계기가 축구를 시작한 이유가 궁금한데.
"2살 때, 한인 교회 목사님이신 아버지를 따라 영국으로 이주했다. 물론 영국에 간다고 해서 무조건 축구를 하는 것은 아니다(웃음). 처음에는 동네에서 운영하는 스포츠 센터(Littledown Centre)에서 취미로 축구를 하다가 감사하게도 사우샘프턴 관계자의 눈에 들어오게 되면서 본격적으로 축구를 시작했다."
- 사우샘프턴이라면 한국인들에게도 익숙한 이름인데. 구체적인 입단 배경은?
"어느 날 평소처럼 축구를 하고 있었는데, 구단 관계자가 아버지께 입단을 제의했다. 아무래도 유복한 형편은 아니다 보니 아버지께서는 비용에 대해 많이 걱정을 하셨다고 한다. 하지만 사우샘프턴 팀에서는 입단 제의를 하면 비용을 지불하고 뛰는 시스템이 아니었고, 그 사실을 확인하신 아버지께서 곧바로 내 의사를 물어보셨다. 그렇게 시작하게 된 것이다. 사실 처음에는 흔히 유스 팀으로 불리는 아카데미가 아닌 Development centre에 먼저 입단했었다. 어느 때보다도 자유롭고 재밌게 축구를 할 수 있는 시간이었고, 그렇게 3년 동안 배우고 익히면서 아카데미 계약을 맺게 되었다."
어릴 적 함께 뛰었던 무시알라·알렉스 스콧
- 그렇다면 함께 뛰었던 동료 중 한국 팬들이 알만한 선수도 있는지?
"AFC본머스에서 뛰고 있는 알렉스 스콧은 꽤 오랫동안 손발을 맞춘 친구이다. 잠시 함께 한 선수로는 자말 무시알라가 기억에 남고, 지금 첼시에서 활약 중인 리바이 콜윌도 경기장에서 함께 뛴 기억이 있다."