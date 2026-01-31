'벨기에 복귀 → 3G 만에 득점포 가동' 홍현석이 돌아왔다

기분 좋은 기억이 있는 벨기에로 임대 이적한 홍현석이 3경기 만에 득점포를 가동했다.릭 드 밀 감독이 이끄는 헨트는 31일 오전 4시 45분(한국 시간) 벨기에 라 루비에흐에 자리한 에지 아레나에서 열린 '2025-2026시즌 벨기에 프로리그' 23라운드서 RAAL 라 루비에르와 1대 1 무승부를 거뒀다. 이로써 헨트는 9승 6무 8패 승점 33점 5위에, 라 루비에르는 5승 9무 9패 승점 24점 13위에 자리했다.헨트로서는 상위권 도약을 위해 반드시 승리가 필요했던 경기였다. 경기 전 승점 32점에 머무르고 있었던 가운데 무승부·패배를 허용하게 되면, 중·하위권과의 격차를 좁히지 못할 수 있었다. 라 루비에르 역시 강등권에 자리하고 있었기에, 승점 3점이 확실하게 필요했다. 그렇게 시작된 경기서 이들은 치열하게 맞붙었으나 결과적으로는 1-1 무승부로 승자를 가리지 못했다.헨트는 후반 11분 홍현석의 헤더로 먼저 기선제압에 성공했으나 루비에르의 단 한 차례의 유효 슈팅에 골망이 흔들렸다. 후반 36분 놀란 질로가 승부의 균형을 맞추면서 포효했다.경기가 무승부로 종료됐으나 한국 팬들이 기뻐할 만한 소식이 들려왔다. 바로 이번 겨울 이적시장서 헨트로 임대 이적한 홍현석이 시즌 1호 득점을 터뜨렸다는 것. 1999년생인 그는 대한민국 중원을 책임질 재목 중 하나로 평가됐다. K리그1 울산HD 유스 시스템을 거치며 주목을 받았고, 2018시즌을 앞두고 프로 유니폼을 입음과 동시에 유럽에 도전장을 내밀었다.이후 LASK(오스트리아)를 거쳐 2022-2023시즌을 앞두고 헨트에 입성한 그는 공식전 54경기에 나와 9골 8도움으로 단숨에 리그 정상급 미드필더로 발돋움했고, 그다음 시즌에도 43경기서 7골 6도움으로 빅리그가 탐내는 자원으로 성장했다. 이 시기, 국내 팬들 사이에서도 화제가 되면서 황인범을 이을 플레이 메이커로 이목을 끌었고, 2023년 6월 드디어 첫 A대표팀 유니폼을 입는 데 성공했다.A대표팀 데뷔전과 함께 홍현석은 승승장구했다. 카타르 아시안컵 최종 명단에 승선해 4강 진출을 도왔고, 2024-2025시즌을 앞두고는 대표팀 선배인 이재성 소속팀인 마인츠 유니폼으로 갈아입으면서, 유럽 5대 리그 무대를 밟았다. 분데스리가 입성 후 3경기 만에 도움을 올리며 기대감을 형성했지만, 아쉽게도 주전 경쟁에서 우위를 차지하지 못하면서 내리막길을 걸었다.리그 23경기 중 선발 기회는 단 4번에 그쳤고, 결국 시즌 종료 후 살길을 모색했다. 그렇게 그는 대표팀 동료 권혁규와 함께 프랑스 전통 명가인 낭트로 임대를 떠났고, 빠르게 자리를 잡는 듯했다. PSG-스트라스부르-옥세르-니스를 상대로 경기장을 밟으며 감각을 익혔으나 아쉽게도 딱 여기까지였다. 계속해서 벤치 혹은 명단 제외되는 일이 잦아졌다.감독 교체 후에도(카스트로→칸타리) 상황은 급변하지 않았고, 결국 지난 15일(한국시간) 친정팀인 헨트로 복귀 오피셜이 발표됐다. 비록 독일·프랑스에서 쓰라린 아픔을 경험했으나 홍현석은 벨기에에서 다시금 부활의 서사를 작성하고 있다. 입단 직후 3일 만에 안더레흐트를 상대로 선발 데뷔전을 치른 그는 공격형 미드필더로 출격을 명받았다.순간적인 센스와 움직임 그리고 왕성한 활동량으로 66분간 경기장을 누빈 홍현석은 패스 성공률 93%, 롱패스 성공률 100%, 볼 경합 성공률 100%를 기록하면서 본인이 돌아왔음을 만천하에 알렸다. 이어진 스탕다르 리에주전서도 펄펄 날았다. 직전 경기와 동일하게 4-2-3-1의 공격형 미드필더로 나선 그는 70분간 활동하면서 팀의 4-0 대승을 이끌었다.2경기 연속 경기 감각을 익힌 홍현석은 이번 경기서 드디어 사고를 쳤다. 이번에는 중앙이 아닌 우측 윙어로 나선 그는 감각적인 테크닉과 오프 더 볼 움직임으로 라 루비에르 수비진을 공략했다. 특히 후반 11분에는 상대 수비 뒷공간을 절묘하게 파고들면서 티아구 아라우주의 정확한 왼발 크로스를 헤더로 마무리하는 결정력을 선보이면서 선제골을 완성했다.비록 팀은 후반 단 한 차례의 슈팅에 무너지면서 승점 1점 획득에 그쳤으나 홍현석의 활약은 눈부셨다. 아직 완벽하게 체력이 올라오지 않은 탓에 풀타임 출전은 무산됐지만, 77분간 경기장을 누비면서 1골·수비적 행동 4회·볼 회수 3회·지상 볼 경합 성공 2회를 기록하면서 서서히 팀의 핵심 2선 자원으로 자리잡고 있다.특히 홍현석 합류 후 헨트는 리그 3경기서 2승 1무를 기록, 단 한 차례도 패배하지 않는 모습으로 상승 곡선에 탑승했다.한편, 경기 종료 후 락 드 밀 헨트 감독은 구단과의 인터뷰를 통해 "0-1 상황에서 좋은 수비로 승점 3점을 따낼 수 있을 거라고 생각했다. 그런데 갑자기 예상치 못하게 골이 들어가 버려서 정말 아쉬웠다. 하지만 긍정적인 마음을 유지하고, 얻은 승점에 집중해야만 한다. 이 승점은 우리에게 큰 의미가 있을 것"이라며 아쉬움을 간접적으로 표현했다.