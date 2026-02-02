사이트 전체보기
계급장 떼고 붙는 직장 상사와 X싸움, 최후의 승자는?

계급장 떼고 붙는 직장 상사와 X싸움, 최후의 승자는?

[리뷰] 영화 <직장상사 길들이기>

장혜령(doona90)
26.02.02 11:13최종업데이트26.02.02 11:13
영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷
영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

'돌아이 질량 보존의 법칙'이란 말이 있다. 조직에는 늘 나와 맞지 않는 사람이 있다는 말이다. 직장의 돌아이가 상사이자 회사 대표라면 얼마나 참으며 조직 생활을 해야 하는 걸까. 물론 이 조직의 돌아이가 '나'일 수도 있다.

갑질 상사와 고립된 직원의 복수

영화는 비행기 추락 사고로 인해 죽일 만큼 미운 직장 상사 '브래들리'(딜런 오브라이언)와 무인도에 고립된 직원 '린다'(레이첼 맥아담스)가 직급 떼고 벌이는 권력 역전 싸움을 다룬 작품이다.

승진을 코앞에 두고 물먹은 린다와 아버지의 사망과 동시에 낙하산 최고경영자(CEO)가 된 브래들리는 출장 중 사고를 당해 무인도에 떨어졌다. 이때부터 문명 생활의 상하관계가 필요 없어진다. 무인도에서는 오직 생존 본능만이 능력으로 환산된다. 서바이벌 프로그램을 즐겨 보던 린다는 숨겨진 재능을 발휘해 다친 브래들리를 응급처치하고 물과 음식을 구해 하루하루를 버틴다.

린다의 도움으로 기력을 회복한 브래들리는 구조를 꿈꾸지만 린다는 섬을 떠날 생각이 없다. 엇갈린 생각은 잦은 다툼으로 이어지고 신뢰를 무너트리며 목숨에 위협을 가할 사건으로 발전한다. 린다는 회사에서 얻은 무너진 자존감을 회복하길 바라고, 브래들리는 아무짝에도 쓸모없는 몸뚱이뿐인 무력감에 갑갑함이 쌓여간다.

탈출하려는 자와 의도적 고립을 자처한 자의 뚜렷한 대비 속에서 관객도 혼란을 겪는다. 악역으로 보이는 상사를 응원해야 할지, 피해자로 보이는 직원에게 이입해야 할지 고민된다. 뚜렷한 악역과 선한 역이 구분되지 않는 복합적인 인물 캐릭터와 예측불허한 스토리텔링 속에서 공포와 긴장이 높아진다.

호러와 블랙 코미디의 조합

영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷
영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

<직장상사 길들이기>는 오랜만에 시그니처 장르로 돌아온 샘 레이미의 광기 어린 연출이 담긴 영화다. 호러를 중심으로 독창성을 선보인 그는 B급 공포영화 <이블 데드>(1981) <드래그 미 투 헬>(2009)로 마니아를 양산했다. 영화에는 <드래그 미 투 헬>를 연상하는 장면도 포함돼 샘 레이미의 팬들에게 재미를 안긴다.

인간이 공포를 접했을 때 느끼는 심연의 본질을 파고들면서도 미학적 완성도까지 높인 연출력은 <스파이더맨>(2002-2007) 3부작을 완성하며 대중성까지 입증했다. 이어 키치적이고 만화적인 연출력을 더해 <닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스>(2022)를 선보였다. 마블 영화 중에서도 결이 다른 스타일로 주목받았다. <닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스>는 히어로와 공포의 결합을 벌여 경계를 허물며 비틀어진 장르적 쾌감뿐만 아닌 영웅서사의 입체적인 면모까지 덧입혔다.

그뿐만 아니다. 또다시 배우 이미지 전복에 성공했다. <스파이더맨> 시리즈에서 토비 맥과이어는 피터 파커의 양면적인 모습을 통해 배우 커리어와 히어로 영화의 정점을 찍었다. 이번에는 <닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스>로 호흡을 맞춘 레이첼 맥아담스와 재회해 그가 완전히 다른 얼굴을 꺼내 보이도록 했다. 레이첼 맥아담스는 <어바웃 타임>, <노트북>의 로맨스 장인의 이미지를 벗어던지고 철저히 망가진다. 우리 곁에 있을 법한 평범한 린다를 실감 나게 선보였다. 화장기 없는 얼굴로 기괴하고 참혹한 표정을 넘나드는 그의 묘한 쾌감이 전해질 정도다.

딜런 오브라이언은 어떤가. 한국인에게는 영화 <메이즈 러너> 시리즈의 토마스로 기억되어 있다. 위험한 상황을 극복하는 성장형 캐릭터를 연기해 온 그가 입체적인 빌런 브래들리를 맡아 신선한 모습을 보였다. 무인도에 고립된 인물의 상황극이 대부분이라 새 인물조차 등장하지 않지만 두 사람의 앙상블 연기가 모든 것을 아우른다.

계급장 뗀 싸움의 카타르시스

영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷
영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

<직장상사 길들이기>는 사방이 트인 갇힌 공간(섬)에서 겪는 앙숙 케미를 장르적인 요소와 결합해 표현했다. 직장인의 애환을 제대로 담으며 도파민도 분출된다. 직장 생활에서 당하고만 살았다면, 그 분노가 폭발하는 동시에 대리만족도 느낄 수 있다. 권력과 계급의 전복은 블랙 코미디의 씁쓸한 웃음까지 견인한다. 퇴사 욕구를 부르는 직장 상사에게 심리, 육체적 타격감을 안기는 걸 보자니 카타르시스가 느껴진다.

동시에 보이지 않는 계급이 존재하는 현대 계급 사회의 축소판인 회사 생활을 떠올리게 한다. 린다의 "다정함을 약함으로 착각하지 마"라는 말은 직급과 계급이 사라진 무인도에서 형성된 새로운 권력관계를 암시한다. 직장인이라면 현실을 떠나 누구나 꿈꿔 봤을 사이다 발언에 묵직한 울림이 있다.

영화는 '구조대는 오지 않아, 스스로 구해야 하는' 뼈 때리는 통찰을 남긴다. 때와 장소에 따라 변하는 현대인의 표상을 날것 그대로 드러내는 데 주력한 덕분이다. 직장에서는 표독스러운 악질일지 몰라도 가정에서는 좋은 아빠이고 남편이고, 직장에서는 대인관계가 원만하지 못하지만 누구에게는 최고의 연인인 주인공들처럼 말이다.

이는 자기 밥그릇은 자기가 챙기라는 일침 섞인 조언이자. 언제 어디에서 누구를 만날지 모르니 항상 친절함을 잃지 말라는 직장 생활 생존기로도 읽힌다. 퇴사를 부르는 경직된 조직문화, 사회인이라면 한 번쯤 꿈꿔 봤을 판타지와 현실의 간극, 전반적인 고군분투가 <직장상사 길들이기>에 담겼다. 평등하고 수평적인 조직문화는 후기자본주의 사회에 어불성설이다. 서바이벌 경쟁 프로그램이 인기 있는 이유도 이와 다르지 않다. 내가 살기 위해 남을 밟고 올라서는 구조는 인간이 진화한 이기적인 유전자의 본능이기 때문이다.

직장상사길들이기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장혜령 (doona90) 내방

보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. https://brunch.co.kr/@doona90

이 기자의 최신기사 '넘버원' 감독 "촬영 전 엄마 부고 소식 들어... 간절함 있었다"