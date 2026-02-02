계급장 떼고 붙는 직장 상사와 X싸움, 최후의 승자는?

▲영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷 월트디즈니 컴퍼니 코리아

<직장상사 길들이기>는 사방이 트인 갇힌 공간(섬)에서 겪는 앙숙 케미를 장르적인 요소와 결합해 표현했다. 직장인의 애환을 제대로 담으며 도파민도 분출된다. 직장 생활에서 당하고만 살았다면, 그 분노가 폭발하는 동시에 대리만족도 느낄 수 있다. 권력과 계급의 전복은 블랙 코미디의 씁쓸한 웃음까지 견인한다. 퇴사 욕구를 부르는 직장 상사에게 심리, 육체적 타격감을 안기는 걸 보자니 카타르시스가 느껴진다.



동시에 보이지 않는 계급이 존재하는 현대 계급 사회의 축소판인 회사 생활을 떠올리게 한다. 린다의 "다정함을 약함으로 착각하지 마"라는 말은 직급과 계급이 사라진 무인도에서 형성된 새로운 권력관계를 암시한다. 직장인이라면 현실을 떠나 누구나 꿈꿔 봤을 사이다 발언에 묵직한 울림이 있다.



영화는 '구조대는 오지 않아, 스스로 구해야 하는' 뼈 때리는 통찰을 남긴다. 때와 장소에 따라 변하는 현대인의 표상을 날것 그대로 드러내는 데 주력한 덕분이다. 직장에서는 표독스러운 악질일지 몰라도 가정에서는 좋은 아빠이고 남편이고, 직장에서는 대인관계가 원만하지 못하지만 누구에게는 최고의 연인인 주인공들처럼 말이다.



이는 자기 밥그릇은 자기가 챙기라는 일침 섞인 조언이자. 언제 어디에서 누구를 만날지 모르니 항상 친절함을 잃지 말라는 직장 생활 생존기로도 읽힌다. 퇴사를 부르는 경직된 조직문화, 사회인이라면 한 번쯤 꿈꿔 봤을 판타지와 현실의 간극, 전반적인 고군분투가 <직장상사 길들이기>에 담겼다. 평등하고 수평적인 조직문화는 후기자본주의 사회에 어불성설이다. 서바이벌 경쟁 프로그램이 인기 있는 이유도 이와 다르지 않다. 내가 살기 위해 남을 밟고 올라서는 구조는 인간이 진화한 이기적인 유전자의 본능이기 때문이다.





