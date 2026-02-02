계급장 떼고 붙는 직장 상사와 X싸움, 최후의 승자는?

▲
영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'돌아이 질량 보존의 법칙'이란 말이 있다. 조직에는 늘 나와 맞지 않는 사람이 있다는 말이다. 직장의 돌아이가 상사이자 회사 대표라면 얼마나 참으며 조직 생활을 해야 하는 걸까. 물론 이 조직의 돌아이가 '나'일 수도 있다.
갑질 상사와 고립된 직원의 복수
영화는 비행기 추락 사고로 인해 죽일 만큼 미운 직장 상사 '브래들리'(딜런 오브라이언)와 무인도에 고립된 직원 '린다'(레이첼 맥아담스)가 직급 떼고 벌이는 권력 역전 싸움을 다룬 작품이다.
승진을 코앞에 두고 물먹은 린다와 아버지의 사망과 동시에 낙하산 최고경영자(CEO)가 된 브래들리는 출장 중 사고를 당해 무인도에 떨어졌다. 이때부터 문명 생활의 상하관계가 필요 없어진다. 무인도에서는 오직 생존 본능만이 능력으로 환산된다. 서바이벌 프로그램을 즐겨 보던 린다는 숨겨진 재능을 발휘해 다친 브래들리를 응급처치하고 물과 음식을 구해 하루하루를 버틴다.
린다의 도움으로 기력을 회복한 브래들리는 구조를 꿈꾸지만 린다는 섬을 떠날 생각이 없다. 엇갈린 생각은 잦은 다툼으로 이어지고 신뢰를 무너트리며 목숨에 위협을 가할 사건으로 발전한다. 린다는 회사에서 얻은 무너진 자존감을 회복하길 바라고, 브래들리는 아무짝에도 쓸모없는 몸뚱이뿐인 무력감에 갑갑함이 쌓여간다.
탈출하려는 자와 의도적 고립을 자처한 자의 뚜렷한 대비 속에서 관객도 혼란을 겪는다. 악역으로 보이는 상사를 응원해야 할지, 피해자로 보이는 직원에게 이입해야 할지 고민된다. 뚜렷한 악역과 선한 역이 구분되지 않는 복합적인 인물 캐릭터와 예측불허한 스토리텔링 속에서 공포와 긴장이 높아진다.
호러와 블랙 코미디의 조합