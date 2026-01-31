노박 조코비치, 14살 어린 선수 꺾고 호주오픈 11번째 결승 진출

AFP/연합뉴스

노박 조코비치가 31일(현지 시간) 호주 멜버른에서 열린 호주 오픈 테니스 대회 남자 단식 준결승 경기에서 이탈리아의 야닉 시너를 상대로 승리를 자축하고 있다.3년 만에 호주 오픈 결승 무대로 다시 올라선 노박 조코비치는 로드 레이버 아레나 수많은 관중들의 박수와 환호성을 눈 감고 양팔을 벌려 가슴에 안았다. 무려 10회 우승을 차지하며 살아있는 전설로 불리는 그에게 이런 순간은 익숙한 일일 수도 있다. 그러나 38살이라는 나이 때문에 좋은 경기력을 보이기 어려울 수도 있다는 시선도 있었기에 만감이 교차하는 듯 보였다. 이제 그는 세계랭킹 1위 카를로스 알카라스(스페인)를 만나서 그랜드 슬램 25회 우승 위업에 도전한다.남자 프로 테니스 세계 랭킹 4위 노박 조코비치(세르비아)가 30일 오후 7시 20분(한국 시각) 호주 멜버른 파크에 있는 로드 레이버 아레나에서 벌어진 2026 호주 오픈 테니스대회 남자단식 4강 토너먼트에서 3년 연속 우승 트로피를 노리는 야닉 시너(이탈리아, 2위)를 상대로 4시간 9분 만에 3대 2(3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) 대역전승을 거두고 결승 무대에 올라섰다.조코비치보다 14살이나 어린 야닉 시너는 2024년, 2025년 호주 오픈 우승 트로피를 들어올리며 선수로서 전성기를 맞이하고 있는 최고의 실력자로 손꼽힌 인물이다. 그렇기에 이번 결과는 많은 테니스 전문가들도 놀라게 만든 뉴스였다.특히 야닉 시너가 조코비치를 상대로 2023년 데이비스컵부터 지난해 윔블던 챔피언십 4강에 이르기까지 최근 다섯 번의 맞대결을 모두 이겼기 때문에 이 결과는 더 놀라운 일이기도 하다. 첫 세트 두 번째 게임에서 야닉 시너가 얼리 브레이크에 성공하면서 예상보다 쉽게 시너의 완승으로 끝날 것 같은 분위기가 일찍 형성되기도 했다.야닉 시너는 첫 세트를 아홉 번째 게임(6-3)으로 끝내면서 완벽한 백핸드 다운 더 라인 위너를 뿌렸다. 하지만 조코비치가 이대로 물러설 인물은 아니었다. 두 번째 세트 네 번째 게임에서 시너의 서브 게임을 브레이크하면서 이 두 번째 준결승도 꽤 길게 이어질 것을 예고한 것이다.곧바로 이어진 두 번째 세트 다섯 번째 게임에서 야닉 시너가 곧바로 브레이크 백 분위기를 만들었지만 조코비치가 매우 침착하게 뒤집기를 성공시켰다. 0:40으로 브레이크 포인트를 내줄 위기를 만났지만 이후 내리 다섯 포인트를 가져오면서 한숨을 돌린 것이다. 조코비치의 포핸드 위너가 4-1로 게임 스코어 격차를 더 크게 만들어 놓은 셈이다.기막힌 포핸드 크로스 위너로 두 번째 세트 포인트를 찍어낸 조코비치는 세 번째 세트 접어들어 체력 부담이 밀려오는 듯 네 번째 게임 중간에 왼손으로 자신의 가슴을 압박하며 숨을 몰아쉬는 아찔한 모습을 보여주기도 했다. 그러나 위험한 상황은 아니었기에 조코비치는 침착하게 플레이를 이어나갔다.세 번째 세트 열 번째 게임에서 야닉 시너가 무려 3개의 브레이크 포인트 기회를 만들고는 6-4로 다시 세트 스코어를 2-1로 앞서나갔다. 조코비치의 백핸드 로브샷이 약간 길게 떨어진 순간이었다.벼랑 끝에 몰린 조코비치는 네 번째 세트 첫 게임부터 얼리 브레이크 포인트를 가져왔다. 155km/h 속도가 찍힌 포핸드 다운 더 라인 위너로 듀스를 만든 순간이 압권이었다. 조코비치의 반전 드라마 시작을 알리는 브레이크 포인트는 야닉 시너의 포핸드 크로스 실수였다.많이 어린 선수와 스트로크 싸움을 치열하게 펼쳐야 하는 조코비치의 체력이 걱정되기 시작됐지만 여섯 번째 게임에서 무려 19회나 이어진 긴 랠리 끝에 156km/h으로 뻗어나가는 포핸드 위너를 묶어 4-2로 달아나면서 체력 걱정을 차근차근 지워나가고 있었다.네 번째 세트도 열 번째 게임에서 조코비치의 6-4 세트 포인트가 찍혀나왔다. 조코비치가 차분하게 스트로크 싸움을 펼치면서 야닉 시너의 포핸드 실수를 이끌어낸 것이다. 이렇게 세트 스코어 2-2로 다시 균형을 이뤘다.피할 수 없는 파이널 세트에 접어들어 야닉 시너의 압박이 더욱 거세게 밀려오는 바람에 더블 브레이크 포인트 위기가 두 번째, 네 번째 게임에 연거푸 찾아왔어도 조코비치는 크게 흔들리지 않았다. 위기의 순간마다 놀라울 정도로 침착한 스트로크 대응이 돋보인 셈이다.그리고 일곱 번째 게임에서 조코비치는 결승으로 올라가는 길을 만들어준 귀중한 브레이크 포인트를 또 하나 찍어냈다. 날카로운 포핸드 크로스로 듀스를 만든 순간도 놀라웠고, 끈질긴 스트로크 싸움 끝에 야닉 시너의 포핸드 스트로크가 오른쪽 옆줄 밖에 떨어진 것이다.파이널 세트 4-3으로 앞서가기 시작한 조코비치는 곧바로 이어진 여덟 번째 게임 초반 실수가 늘어나면서 시너에게 3개의 브레이크 포인트 기회를 내줬다. 곧바로 브레이크 백 포인트가 찍히면 시너의 상승세가 거세게 밀려올 흐름이었지만 이번에도 냉정하고 끈질긴 수비력을 자랑한 조코비치가 그 흐름을 다시 뒤집어버렸다. 193km/h 속도로 T존을 빠져나가는 서브 에이스를 뿌리며 5-3으로 달아난 것이다.결국 열 번째 게임을 통해 조코비치는 서빙 포 더 매치를 상징적으로 외칠 수 있게 되었다. 하지만 야닉 시너도 끝까지 저항하며 듀스로 따라붙었고 조코비치가 숨을 몰아쉬는 눈치도 봐야 할 정도였다. 정신을 바짝 차린 조코비치는 묵직한 서브로 야닉 시너의 서브 리턴 아웃을 이끌어냈다. 그리고 결승으로 올라가는 출입문을 열게 해 준 매치 포인트는 야닉 시너의 백핸드 크로스 실수로 찍어냈다.호주 오픈 최고령(38세) 결승 진출 기록을 쓴 노박 조코비치는 이 대회 통산 11번째 우승을 노릴 수 있게 되었고, 그랜드 슬램 통산 25회 우승 위업이 가시권 안으로 들어왔으니 코트에 무릎을 꿇고 엎드린 상태에서 쏟아지는 관중들의 환호성과 박수 세례를 넉넉한 등으로 받아들이기도 했다.(1월 30일 오후 7시 20분, 로드 레이버 아레나 - 멜버른)(3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)서브 에이스 : 조코비치 12개, 시너 26개더블 폴트 : 조코비치 3개, 시너 2개첫 서브 적중률 : 조코비치 70%(112/159), 시너 75%(100/133)첫 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 71%(80/112), 시너 80%(80/100)세컨드 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 51%(24/47), 시너 52%(17/33)서브 최고 속도 : 조코비치 203km/h, 시너 203km/h첫 서브 평균 속도 : 조코비치 189km/h, 시너 188km/h세컨드 서브 평균 속도 : 조코비치 161km/h, 시너 160km/h위너 : 조코비치 46개, 시너 72개언포스드 에러 : 조코비치 42개, 시너 42개브레이크 포인트 성공률 : 조코비치 38%(3/8), 시너 11%(2/18)네트 포인트 성공률 : 조코비치 52%(17/33), 시너 79%(22/28)리시빙 포인트 성공률 : 조코비치 26%(34/133), 시너 33%(52/159)전체 포인트 : 조코비치 140개, 시너 152개