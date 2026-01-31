허벅지 부상 위기 알카라스, 5시간 27분 만에 호주오픈 결승 진출

세 번째 세트 아홉 번째 게임 중간에 카를로스 알카라스가 오른쪽 허벅지를 붙잡고 부상을 호소했다. 경직된 근육이 풀리지 않는다면 다 잡은 결승행 티켓을 기권으로 넘겨줘야 할 판이었다. 어렵게 메디컬 타임 아웃을 요청하여 응급 처치를 받은 알카라스는 회복 속도가 매우 느리기는 했지만 포기하지 않고 조금씩 따라붙기 시작했다. 그리고 결국 마지막 세트에서 믿기 힘든 뒤집기 실력을 자랑했다. 무려 5시간 27분이나 걸린 테니스 풀코스 성찬이었다.남자 프로테니스 세계랭킹 1위 카를로스 알카라스(스페인)가 30일 오전 12시 40분(한국 시각) 호주 멜버른 파크에 있는 로드 레이버 아레나에서 벌어진 2026 호주 오픈 테니스대회 남자단식 4강 토너먼트에서 독일의 알렉산더 즈베레프(3위)를 무려 5시간 27분 만에 3대 2(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)로 물리치고 이 대회 결승 무대에 처음으로 올라섰다.알렉산더 즈베레프는 지난 해 호주 오픈 준우승의 아쉬움을 날려버리기 위해 현 세계랭킹 1위를 상대로 끈질긴 스트로크 싸움을 걸었다. 첫 세트 일곱 번째 게임에서 알카라스가 브레이크 포인트 기회를 잡고 즈베레프를 압박하기 시작했지만 코트 밖으로 휘어나가는 189km/h 서브 에이스를 뿌리며 자신의 존재감을 알린 순간이 눈에 띄기 시작한 것이다.하지만 랭킹 1위 알카라스는 아홉 번째 게임에서 끝내 브레이크 포인트를 가져왔다. 즈베레프가 더블 폴트로 게임을 불안하게 시작하더니 알카라스에게 브레이크 포인트를 내줄 때에도 더블 폴트를 저지른 것이다.카를로스 알카라스는 이어진 열 번째 게임을 러브 게임으로 가볍게 가져오면서 첫 세트를 6-4로 끝냈다. 알렉산더 즈베레프의 포핸드 크로스가 옆줄 밖에 떨어진 것이다.이어진 두 번째 세트에서는 즈베레프가 먼저 기세를 올렸다. 여섯 번째 게임에서 적극적인 네트 플레이를 펼치며 3개의 브레이크 포인트 기회를 잡아낸 것이다. 여기서 알카라스의 3구 포핸드 크로스가 너무 길게 떨어지는 바람에 즈베레프가 4-2로 달아날 수 있었다.이 기세를 살린 즈베레프는 아홉 번째 게임에서 2세트를 끝낼 수 있었지만 알카라스가 이대로 물러서지 않고 날카로운 백핸드 스트로크로 즈베레프의 결정적인 실수를 유도하며 4-5로 따라붙은 것이다. 결국 두 번째 세트는 6-6 게임 스코어가 나오면서 타이 브레이크로 넘어갈 수밖에 없었다.두 번째 세트 타이 브레이크에서 1포인트씩 주고받은 두 선수는 결국 열 두 번째 마지막 포인트에서 세트 주인을 결정냈다. 알카라스가 기막힌 포핸드 크로스 위너로 타이 브레이크 포인트 7-5를 만든 것이다. 즈베레프가 직전에 비교적 평범한 백핸드 발리를 실수한 순간이 갈림길로 작용한 셈이다.그리고 세 번째 세트 아홉 번째 게임 도중 뜻밖의 변수가 나타난 것이다. 서브권을 쥔 카를로스 알카라스가 오른쪽 허벅지를 붙잡고는 걷기조차 어려운 부상 상황을 알렸다. 그래도 자기 서브 게임을 어렵게 따내면서 메디컬 타임 아웃을 요청한 알카라스는 의료진의 응급 처치로 다시 코트에 설 수 있게 된 것이다.이렇게 극한 상황에 처한 알카라스는 열 한 번째 게임도 포기하지 않고 정확한 스트로크를 구사하며 자기 서브 게임을 지켜내고는 짧은 휴식 시간을 이용하여 의료진으로부터 근육 마사지를 받기도 했다. 세 번째 세트도 타이 브레이크까지 이어졌는데 제대로 뛰지 못하는 알카라스를 상대로 즈베레프가 7-3으로 세 번째 세트를 가져갔다. 202km/h에 이르는 서브 에이스로 세 번째 세트를 끝낸 것이다.네 번째 세트에 접어들어서도 알카라스는 기권하지 않고 겨우겨우 버티며 자기 서브 게임을 꿋꿋하게 지켜나갔다. 2~4세트 연속 타이 브레이크가 또 그렇게 시작된 것이다. 심지어 열 두 번째 게임에서 알카라스는 러브 게임으로 6-6 타이 브레이크를 만드는 놀라운 끈기까지 보여줬다. 앞선 세트와는 달리 이번 타이 브레이크는 미니 브레이크가 계속 이어질 정도로 두 선수 모두 서브가 흔들렸다. 즈베레프의 날카로운 포핸드 크로스 위너가 들어가면서 7-4 타이 브레이크 스코어가 찍혀 나왔고 세트 스코어가 2-2 원점으로 돌아간 것이다.파이널 세트가 열렸고 서버 알카라스가 더블 폴트로 브레이크 포인트를 내줬기 때문에 즈베레프의 역전 드라마가 완성되는 것처럼 보였다. 하지만 알카라스는 조금씩 부상을 이겨내며 뛰어다니기 시작했고 서브를 넣는 동작도 한층 안정을 찾았다. 한 시간쯤 전에는 언제 기권해도 이상하지 않을 정도였지만 알카라스는 결코 포기하지 않고 끈질기게 따라붙은 것이다.파이널 세트 여섯 번째 게임에서 알카라스의 믿기 힘든 런닝 포핸드 크로스 앵글 위너가 나왔으니 코트 반대쪽에 있던 즈베레프가 혀를 내두를 정도였다. 이 게임은 즈베레프가 어렵게 자기 서브 게임을 지키기는 했지만 이 준결승 마지막 순간을 예고하는 것처럼 보였다.열 번째 게임, 알렉산더 즈베레프가 서빙 포 더 매치 기회를 열기 시작했지만 알카라스는 놀라운 집중력과 날카로운 스트로크로 따라붙었다. 즈베레프가 꼼짝 못하는 알카라스의 포핸드 크로스 위너가 압권이었다. 이어진 브레이크 포인트 기회에서 알카라스는 포핸드 다운 더 라인 위력을 자랑하며 즈베레프의 백핸드 리턴 실수를 이끌어내며 5-5로 다시 균형을 이룬 것이다.카를로스 알카라스는 이어진 열 한 번째 게임에서 강력한 포핸드 다운 더 라인 위너로 6-5 뒤집기까지 성공했고, 바로 다음 열 두 번째 게임을 통해 결승으로 올라가는 길을 열어냈다. 즈베레프의 포핸드 실수를 유도하며 듀스를 만든 알카라스는 즈베레프가 평범한 포핸드 스트로크를 왼쪽 옆줄 밖에 떨어뜨리는 바람에 매치 포인트 기회를 잡았다.이어서 알카라스는 놀라운 포핸드 다운 더 라인 위력을 자랑하면서 네트 앞으로 달려드는 즈베레프의 백핸드 발리 실수를 이끌어내 5시간 27분의 테니스 마라톤을 끝내고 코트에 드러누웠다.2022년부터 그랜드 슬램 단식 우승 트로피를 들어올리기 시작한 카를로스 알카라스가 '롤랑 가로스, 윔블던 챔피언십, US오픈'을 각각 두 번씩 우승했지만 호주 오픈만 이번이 첫 결승 진출이기 때문에 최고의 라이벌 야닉 시너(이탈리아, 2위)와 살아있는 전설 노박 조코비치(세르비아, 4위) 경기 승자를 만나는 일요일을 커리어 그랜드 슬램 기록을 완성하는 날로 더 기다리게 됐다.(1월 30일 오전 12시 40분, 로드 레이버 아레나 - 멜버른)(6-4, 7-67-5, 6-73-7, 6-74-7, 7-5)서브 에이스 : 알카라스 12개, 즈베레프 17개더블 폴트 : 알카라스 5개, 즈베레프 4개첫 서브 적중률 : 알카라스 65%(121/187), 즈베레프 72%(149/207)첫 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 74%(89/121), 즈베레프 71%(106/149)세컨드 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 62%(41/66), 즈베레프 53%(31/58)서브 최고 속도 : 알카라스 213km/h, 즈베레프 216km/h첫 서브 평균 속도 : 알카라스 188km/h, 즈베레프 200km/h세컨드 서브 평균 속도 : 알카라스 157km/h, 즈베레프 167km/h위너 : 알카라스 78개, 즈베레프 56개언포스드 에러 : 알카라스 58개, 즈베레프 55개브레이크 포인트 성공률 : 알카라스 29%(4/14), 즈베레프 29%(2/7)네트 포인트 성공률 : 알카라스 78%(35/45), 즈베레프 56%(31/55)리시빙 포인트 성공률 : 알카라스 32%(66/207), 즈베레프 28%(52/187)전체 포인트 : 알카라스 200개, 즈베레프 194개