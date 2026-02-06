"배운다는 마음으로 뛸게요" 간절했던 이해인의 올림픽 무대

박장식

"이번 시즌에 원래 다른 곡을 썼는데, 세이렌으로 곡을 바꾼 계기도 끝마무리 동작 때문이에요. 이번 시즌에는 마지막 동작이 조금 더 새로워 보이지 않을까 싶은 기대를 했습니다. 특히 '세이렌'의 스텝 시퀀스는 제 장점을 뚜렷하게 보여줄 수 있는 동작이라고 생각해요. 스토리라인도 '내가 사랑하고 아끼는 이들을 지켜주는 이야기'라서 마음에 들었고요."

"모든 선수의 성격이 너무 좋아요. 서로 친하게 잘 지내고 있고, 모두 함께 훈련하면서 어떤 노력을 기울이는지 봤어요. 특히 시니어 데뷔 시즌에 멋지게 올림픽에 가는 신지아 선수도 대단하다고 느꼈고, 아이스 댄스 팀도 올림픽 출전을 이뤄 너무 기뻐요. 함께 훈련하면서 우리 모두가 꿈은 다를 수 있지만, 같은 올림픽이라는 길을 걸어가는 만큼 서로 응원하고, 힘이 되는 좋은 선후배 사이입니다. 이번 단체전에서도 제가 힘이 될 수 있도록 열심히 응원하려고 해요."

"팬분들이 언제나 저에게 '행복하길 바란다'고 말씀해 주시는데, 제게 행복을 빌어주듯 팬 여러분도 인생에 행복이 가능하고 즐거움이 가득했으면 좋겠습니다. 열심히 응원 보내주시면 우리 피겨 스케이팅 대표팀이 해왔던 모습을 온전히 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 많은 응원 부탁드립니다!"

지난 2023년 일본 사이타마에서 열린 피겨 스케이팅 세계선수권에서 은메달을 따냈던 이해인(왼쪽). 이해인은 3년 전 '김연아의 뒤를 잇는' 피겨 스케이팅의 기록을 여럿 써냈다.지난 1월 중국 베이징에서 열렸던 사대륙선수권의 자평도 부탁했다. 이해인은 5위로 대회를 마치며 올림픽 시즌 청신호를 밝혔다. 이해인은 "점프에서 언더 판정이 많았다. 이유가 있는 판정이니 잘 보완하고 싶다"며, "사대륙선수권이 이번 올림픽 때 견고하게 점프할 수 있도록 만든 대회로 받아들이고 싶다. 점프를 높게, 정확하게 뛸 수 있도록 노력하려 한다"고 돌아봤다.이해인은 이어 "이번 사대륙선수권은 유독 새롭고 떨렸던 대회"라며 말문을 이었다. 이해인은 "이번 대회는 관중석을 찾은 팬들도 많았고, 웜업하기 전에 조명 나오는 부분도 새롭게 느껴졌다. 그럴 때 떨리지 않는 것처럼 보이게끔 연습한 것이 잘 발휘된 대회가 지난 대회였다"면서, "다행히도 기분 나쁜 떨림이 아닌, 경기 출전의 기쁨과 감사가 담긴 떨림이라 좋았다"고 말했다.이해인이 평가하는 본인의 강점은 무엇일까. 스스로 평가한 강점은 '강한 멘탈'보다는 '긍정 마인드'다. 이해인은 "스스로 정신력이 강하다고 생각한 적이 없다"면서, "내가 원하는 나의 모습은 '최고의 모습'이기 때문에 잘되지 않더라도 울고 속상해하고 주저앉기보다는 내가 원하는 모습을 만들기 위해 더 노력하고, '주저앉을 시간에 어떻게 해야 할까'를 생각하는 것 같다"며 전했다.그러며 이해인은 "나는 스스로 멘탈을 다스리려 꾸준히 노력하는 선수"라며, "하지만 스스로 긍정적인 사람이라고 생각한다"며 말문을 이었다."살아가면서 긍정적이기가 쉽지 않겠지만, 살아 있음에 감사하고, 음식을 먹을 수 있음에 감사하며, 연습장에서 선수들을 만날 수 있다는 것에 감사하고 있다. 이렇게 감사한 일이 많다"고 말한 이해인은 "한 대회에서 못 했더라도 속상해하는 대신, 감사한 일상을 생각하며 다스리게 되니 나 자신도 긍정적인 사람이 맞다"며 웃었다.그래서 이번 올림픽도 '배우러 간다는 마음가짐'으로 나선다는 것이 이해인의 말이다. 이해인은 "모든 대회에 출전할 때마다 경기 결과가 어떻든 '하나는 배워가자'는 생각을 하고 있다"며, "올림픽 가서도 부담이나 스트레스 받지 않고, '하나 더', '도움이 될 만한 무언가를 얻자'는 생각으로 임하려 한다"고 결심을 전했다.이번 시즌 이해인의 쇼트 프로그램, '세이렌'은 여러 시즌에 걸쳐 사용했던 프로그램이다. 이번 올림픽도 '세이렌'으로 쇼트 프로그램에 나선다. 이해인은 "'세이렌'은 3년 전에 처음 만들었던 작품이었다. 심판 선생님들 앞에서 마무리를 짓는 동작이 각별히 좋았는데, 당시 많은 선수가 그런 어필 포즈를 짓다 보니 아쉬움이 있었다"며 돌아봤다.프리 프로그램 '카르멘' 역시 이해인의 강점인 표현력이 드러나는 안무로 구성되어 있다. 이해인은 "원작 오페라의 비극적인 카르멘이 아닌, 운명과 맞서 싸우는 용감한 전사 같은 모습을 상상하면서 연기한다"며, "마무리 동작은 마지막에 강렬하게 심장을 꺼내고 쓰러지는 느낌으로 연기하는데, 이 순간 아무런 감정도, 느낌도 없다는 심정으로 연기를 하게 된다"고 설명했다.이번 올림픽을 지켜볼 국민들에게 알려주고 싶은 포인트도 있을까. 이해인은 "표정 연기와 강약 조절을 신경 쓴 작품이다. 내가 프로그램 안에서 표정 연기를 보여주는 것을 좋아하는데, 이번 작품이 뚜렷하게 그런 강점을 보여주기 좋다"라며, "심판 선생님들 앞에서 안무와 표정 연기를 하는 구간을 관심 있게 봐 주시면 좋겠다"고 바랐다.이번 올림픽에 나서는 선수들은 단체전에도 함께 나선다. 한국 피겨 스케이팅이 올림픽 단체전에 자력 출전권을 얻은 것은 이번이 처음이다. 팀 케미가 중요할 수밖에 없다. 이해인에게 피겨 스케이팅 대표팀의 '팀 케미'를 물어봤다.세 번째 올림픽을 겪었던 차준환은 듬직한 선배다. 이해인은 "도움 되는 말을 많이 해주는 선배다. 나도 여자 선수로서 준환 오빠처럼 오래 스케이트를 타는 멋있는 선수가 되고 싶다"고 칭찬했다.특히 차준환은 고민도, 어려움도 해결해 주는 '특급 해결사'라는 것이 이해인의 설명. 그는 "긴장될 때 어떻게 해야 하냐고 물어봤을 때 '가서 즐기면 된다'는 말이 특히 좋았다. 위로도 필요하겠지만 솔루션을 내려주는 것이 중요한데, 간단하게 말씀해 주셔서 많이 와닿았다"며 고마움을 표했다.끝으로 이해인은 "피겨 스케이팅을 응원해 주시는 분들이 이해인이라는 사람을 아껴주고 따뜻하게 보듬어주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 이렇게 응원과 사랑을 보내주기가 쉽지 않은데, 이렇게 쉬운 일처럼 해주셔서 감사하고 신기하다"며 팬들에게 감사함을 전했다.