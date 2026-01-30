볼카노프스키, 시드니에서 첫 방어전... 페더급 왕좌 다시 시험대

UFC 제공

디에고 로페스(사진 왼쪽)는 이번 기회를 꼭 잡아야한다.도전자 로페스는 이번 재대결을 통해 커리어 최대의 기회를 맞았다. 로페스는 UFC 314 패배 이후 다시 연승 가도를 달리며 타이틀 도전권을 재확보했다. 특히 지난해 9월 경기에서 강력한 TKO 승리를 거두며 자신의 공격력을 다시 한 번 입증했다.로페스의 강점은 공격적인 스타일과 긴 리치, 그리고 과감한 전진 압박이다. 첫 경기에서는 볼카노프스키의 노련한 경기 운영에 막혀 흐름을 빼앗겼지만, 이번에는 보다 적극적인 초반 공세를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 일부 현지 매체는 로페스가 초반 라운드에서 승부를 걸 가능성이 높다고 전망했다.로페스는 미디어 데이에서 "첫 경기는 배움의 시간이었다. 이제는 같은 실수를 반복하지 않을 것이다"고 밝혔다. 특히 챔피언십 라운드에서의 체력 관리와 거리 싸움에 중점을 두고 훈련해 왔다고 전했다.그러나 챔피언 경험의 차이는 분명하다. 볼카노프스키는 수차례 타이틀전을 치르며 위기 상황을 극복해 온 반면, 로페스는 아직 5라운드 타이틀전 경험이 많지 않다. 이 점이 경기 후반으로 갈수록 승부를 가를 핵심 요소가 될 가능성이 크다.한편 이번 대회는 메인이벤트 외에도 풍성한 카드로 구성됐다. 라이트급에서는 댄 후커와 브누아 생드니가 맞붙으며, 스트라이킹 대결이 예상되는 라파엘 피지에프 vs. 마우리시오 루피전도 팬들의 관심을 끌고 있다.또한 'ROAD TO UFC' 시즌4 파이널도 펼쳐지는데 라이트급(70.3kg) 결승전같은 경우 코리안 파이터 '프로그맨' 김상욱(32)이 출전해 '스트리트 부다' 돔 마르 판(25·호주)과 우승을 놓고 마지막 승부를 가린다.