사이트 전체보기
'150억 유리몸 오명' 나성범... '철강왕' 최형우 빈자리 지울까?

'150억 유리몸 오명' 나성범... '철강왕' 최형우 빈자리 지울까?

[KBO리그] 최근 3년 242경기 출장에 그친 KIA 나성범... 2026시즌 풀타임 우익수로 명예회복 노려

케이비리포트(kbreportcom)
26.01.30 17:25최종업데이트26.01.30 17:25
최근 3시즌 동안 부상이 잦았던 나성범
최근 3시즌 동안 부상이 잦았던 나성범KIA 타이거즈

한때 KBO리그를 대표하는 철인으로 총 5번의 시즌 전경기 출장을 기록했던 KIA 타이거즈 나성범은 최근 3년간 '유리몸'이라는 달갑지 않은 꼬리표와 싸워야 했다. 2021시즌 이후 6년 총액 150억 원이라는 초대형 계약의 주인공이었지만 2023년 이후 햄스트링과 종아리 부상으로 신음하며 팀 내 존재감이 줄어들기 시작했다.

특히 지난 2025시즌은 나성범에게 악몽 그 자체였다. 종아리 부상 여파로 단 82경기 출장에 그쳤고, 타율 0.268, 10홈런, 36타점 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.07이라는 초라한 성적표을 남겼다. 리그 정상급이던 OPS(출루율+장타율)는 0.825까지 하락했고 하체 밸런스가 무너지며 공수주 모든 면에서 위축된 모습을 보였다.

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 케이비리포트)
KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 케이비리포트)케이비리포트

더 큰 문제는 소속팀 KIA의 현재 상황이다. 지난 시즌 팀 내 홈런 1, 2위를 기록했던 패트릭 위즈덤(35홈런/OPS 0.856)이 재계약에 실패하며 미국으로 떠났고, 선수단 내에서 정신적 지주 역할을 하던 최형우(24홈런/OPS 0.928)마저 친정팀인 삼성으로 이적했다. 중심 타선의 무게감이 확 떨어진 상황에서 나성범의 부활은 팀 반등의 필수 조건이 되고 말았다.

잦은 부상을 떨쳐내기 위해 나성범 역시 변화를 선택했다. 기존에 집중하던 웨이트 트레이닝 방식 대신 유연성과 속근육 강화를 위해 필라테스 프로그램으로 몸을 만들었다는 후문이다. "매년 준비했지만 계속 다쳤다. 그래서 올해는 다르게 접근했다"는 나성범은 과거 철인의 면모를 되찾겠다는 절박한 의지를 보이고 있다.

주목할 대목은 나성범의 수비 고집이다. 최형우가 이적한만큼 지명타자 출장 빈도가 늘어날 것으로 예상됐지만 나성범은 "수비를 안 하는 순간 은퇴에 가까워진다"며 풀타임 우익수 출장에 대한 의지를 드러냈다. 외야 수비를 정상적으로 소화하겠다는 것은 그만큼 하체 상태에 대한 자신감을 찾았다는 신호이기도 하다.

일본 스프링캠프에서 타격 훈련 중인 나성범
일본 스프링캠프에서 타격 훈련 중인 나성범KIA 타이거즈

나성범은 올시즌 홈런 개수나 타율 같은 구체적인 수치보다 '전 경기 완주'를 최우선 목표로 삼았다. 팀의 주장이자 장타자인 나성범이 건강하게 라인업을 지키는 것만으로도 KIA 타선은 엄청난 시너지를 얻을 수 있다. 햄스트링 부상에서 회복한 김도영, 새 외국인 타자 카스트로, 지난해 18홈런을 기록한 오선우 등과 함께 중심 타선을 이끌어야 할 나성범의 어깨는 그 어느 때보다 무겁다.

2024년 통합우승을 달성했던 KIA는 지난 시즌 부상자 속출과 위기 대처 능력 부족으로 8위로 추락했다. 올시즌 나성범은 유리몸이라는 오명을 떨치고 풀타임 강타자의 면모를 되찾을 수 있을까? 명가 재건을 노리는 2026시즌, KIA 반등의 열쇠는 건강한 나성범이 쥐고 있다 해도 과언이 아니다.

[관련 기사] 타이거즈는 다시 강해질 수 있을까? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 나성범 최형우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 파이어볼러 수집하는 한화... '보상선수' 양수호는 누구?