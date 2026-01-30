'150억 유리몸 오명' 나성범... '철강왕' 최형우 빈자리 지울까?

케이비리포트

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 케이비리포트)더 큰 문제는 소속팀 KIA의 현재 상황이다. 지난 시즌 팀 내 홈런 1, 2위를 기록했던 패트릭 위즈덤(35홈런/OPS 0.856)이 재계약에 실패하며 미국으로 떠났고, 선수단 내에서 정신적 지주 역할을 하던 최형우(24홈런/OPS 0.928)마저 친정팀인 삼성으로 이적했다. 중심 타선의 무게감이 확 떨어진 상황에서 나성범의 부활은 팀 반등의 필수 조건이 되고 말았다.잦은 부상을 떨쳐내기 위해 나성범 역시 변화를 선택했다. 기존에 집중하던 웨이트 트레이닝 방식 대신 유연성과 속근육 강화를 위해 필라테스 프로그램으로 몸을 만들었다는 후문이다. "매년 준비했지만 계속 다쳤다. 그래서 올해는 다르게 접근했다"는 나성범은 과거 철인의 면모를 되찾겠다는 절박한 의지를 보이고 있다.주목할 대목은 나성범의 수비 고집이다. 최형우가 이적한만큼 지명타자 출장 빈도가 늘어날 것으로 예상됐지만 나성범은 "수비를 안 하는 순간 은퇴에 가까워진다"며 풀타임 우익수 출장에 대한 의지를 드러냈다. 외야 수비를 정상적으로 소화하겠다는 것은 그만큼 하체 상태에 대한 자신감을 찾았다는 신호이기도 하다.