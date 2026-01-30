김상욱, UFC 계약이 걸린 마지막 승부 나선다

UFC 제공

김상욱의 최대 장점은 꾸준한 성장세와 탄탄한 체력이다.김상욱의 성장 스토리에는 김동현이라는 이름이 빠질 수 없다. 그는 김동현을 자신의 길을 밝혀준 영웅이자 멘토로 꼽는다.두 사람이 처음 만났을 당시 김상욱은 아마추어 전적 4승 5패에 머물러 있었다. 미래를 장담하기 어려운 상황에서 김동현은 "아직 기회가 있다. 포기하지 말고 노력하라"고 조언했고, 그 말은 김상욱의 인생을 바꿨다.어린 시절 학교 폭력을 이겨내기 위해 격투기를 시작한 김상욱에게 UFC는 늘 꿈의 무대였다. 그는 스승의 조언을 따라 훈련과 경기 하나하나에 집중하며 기회를 놓치지 않기 위해 스스로를 몰아붙였다. 그 결과 AFC 웰터급 챔피언에 올랐고, 이제는 라이트급으로 무대를 옮겨 UFC 입성 문턱까지 도달했다.이번 결승전에서 승리할 경우, 김상욱은 스승 김동현의 발자취를 따라 UFC 옥타곤에 입성하게 된다. 그는 "이번 경기는 내 인생에서 가장 중요한 경기다. 정말 이를 갈고 준비했다. 좋은 모습을 보여드리겠다는 말 외에는 더 할 말이 없다"고 각오를 전했다.시드니에서 펼쳐질 단 한 번의 승부. 김상욱이 꿈의 무대 UFC로 향하는 마지막 문을 열 수 있을지, 국내 격투기 팬들의 시선이 그의 두 주먹에 집중되고 있다.김상욱 출전 ROAD TO UFC 시즌 4 라이트급 결승은 2월 1일 오전 8시에 TVING을 통해 생중계된다.