치유가 필요한 당신에게 '이사통'을 권합니다

주호진은 통역사다. 여러 나라의 언어를 이해하고, 낯선 말들을 의미로 바꾸는 사람이다. 그런데 정작 차무희의 언어는 해석하지 못한다. 아무리 가까이 있어도, 아무리 귀 기울여도, 무희의 말과 침묵은 늘 어려운 언어처럼 남아 있다. 그러던 어느 날, 그는 전 세계의 언어 개수는 세계 인구 수와 같다는 이야기를 듣는다. 그는 그 말을 듣고 언어는 국가가 아니라 사람마다 각기 다르다는 것을 깨닫는다. 이해는 시작됐지만, 여전히 무희의 언어는 쉽지 않다.​



그러다 도라미를 만나면서, 호진은 조금 다른 방식의 해석을 배우게 된다. 말의 표면이 아니라, 말 뒤에 남아 있는 것들이 눈에 들어온다. 어린 시절의 상처, 설명되지 않은 트라우마, 오래 눌러둔 슬픔, 그걸 이해해야만 왜 저런 행동을 하는지 알 수 있다는 사실을 뒤늦게 알게 된다. 사랑은 감정을 맞추는 일이 아니라, 그 감정이 만들어진 시간을 이해하는 일이라는 걸 호진은 도라미를 통해 배운다. 그때부터 무희의 언어도, 조금씩 문장처럼 읽히기 시작한다.​



그렇게 호진이 이해와 공부로 만들어낸 사랑은 보호에 가깝다. 상대의 마음이 다치지 않도록, 불안해지지 않도록, 최대한 조심스럽게 다루는 것. 그는 통역사답게 상대의 언어를 정확히 듣고, 그 언어가 무너질 때를 미리 알아챈다. 호진이 발견한 사랑의 언어는 화려하지 않다. 다만 분명하다. 상대의 마음을 불안하지 않게 하는 것. 그것이 그가 끝내 도달한 사랑의 해석이다.

사랑은 통역이 필요하다



결국 <이 사랑 통역 되나요?>는 세 가지 감정이 하나의 방향으로 수렴되는 이야기다. 차무희의 불안은 사랑 앞에서 움츠러든 마음을 보여주고, 도라미의 후련함은 그 불안을 견디는 또 다른 방식임을 말해준다. 그리고 주호진의 사랑은 그 두 감정을 이어 붙이는 통역의 역할을 한다. 이 셋의 감정은 충돌하지 않는다. 오히려 서로를 설명해준다. 불안이 있어서 솔직함이 필요했고, 솔직함이 있었기에 이해가 가능해졌으며, 이해가 쌓여서 비로소 사랑이 된다. 이 드라마가 특별한 이유는 사랑을 결과가 아니라 과정으로, 감정의 합이 아니라 감정의 이해로 그려낸다는 점에 있다.​



연출 역시 이 감정의 흐름을 방해하지 않는다. 화면은 과하게 흔들리지 않고, 인물의 얼굴과 거리, 침묵의 시간을 충분히 믿는다. 수채화 같은 해외로케로 담은 영상미는 차분하고 단정하다. 인물들이 불안해질수록 화면은 더 조용해지고, 관계가 가까워질수록 빛과 색감이 조금씩 따뜻해진다. 배경음악 또한 감정을 앞서지 않는다. 주인공들의 감정을 따라 말하지 못한 마음이 남아 있을 때 조용히 곁에 머문다. 그래서 이 드라마의 장면들은 오래 기억에 남기보다, 천천히 마음에 스며든다.​



주연 배우들의 시너지도 이 이야기를 단단하게 만든다. 고윤정은 차무희의 불안을 과장 없이 표현해낸다. 불안한 사람만이 가질 수 있는 미묘한 눈빛과 말의 속도를 정확하게 짚어낸다. 도라미로 전환될 때의 전혀 다른 분위기도 분명하다. 가볍지만 가볍지 않고, 자유롭지만 텅 비어 있지 않다. 김선호는 주호진이라는 인물을 통해 좋은 사람의 전형을 연기하지 않는다. 대신, 서툴지만 끝까지 배우려는 사람, 사랑을 쉽게 정의하지 않는 사람의 얼굴을 만들어낸다. 그래서 이 세 인물의 감정은 설정이 아니라 실제 사람처럼 느껴진다.​ 이 시리즈를 보면서 공감이 가는 이유다.



<이 사랑 통역 되나요?>는 우리가 늘 안고 살던 불안을 조용히 들여다보게 만든다. 보고 나면 문제가 해결된 것 같지는 않지만, 이상하게 숨은 조금 편해진다. 불안을 없애지 않아도 괜찮다는 느낌, 누군가 내 언어를 이해하려 애쓰고 있다는 감각. 그래서 이 드라마는 연애물이라기보다, 심리적으로 지친 사람들에게 권하고 싶은 이야기다.



