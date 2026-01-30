치유가 필요한 당신에게 '이사통'을 권합니다

사람은 누구나 불안을 가지고 산다. 우리는 흔히 MBTI같은 형식을 빌려, 사람을 감정적인 사람과 이성적인 사람으로 나누어 이야기하지만, 사실 그 경계는 생각보다 흐릿하다. 불안은 감정의 형태를 타고 들어와 각기 다른 반응으로 모습을 바꾼다. 누군가는 말이 많아지고, 누군가는 침묵 속으로 숨고, 또 누군가는 아무 일도 일어나지 않은 미래를 먼저 걱정하며 도망친다. 아직 오지도 않은 결과가 무서워서, 차라리 시작하지 않는 선택을 하는 사람들이 꽤 많다. 불안은 그렇게 사람의 진심을 숨긴다.
그래서 불안형 사람들은 연애의 시작에서 설렘보다 경계를 먼저 느낀다. 좋아하는 마음이 커질수록 행복보다 두려움이 앞서고, 기대는 곧 상처가 될까 봐 미리 거리를 둔다. 넷플릭스 드라마 <이 사랑 통역 되나요?>는 바로 그 지점에서 시작하는 이야기다.
사랑을 하고 싶지만, 사랑 앞에서 가장 먼저 불안을 느끼는 사람들. 이 시리즈는 '사랑 이야기'라기보다, 사실은 '불안의 언어'를 해석해보려는 시도에 가깝다. 처음엔 두 주인공이 발랄하게 만나 관계를 시작하는 듯 하지만, 이야기가 진행될수록 주인공들의 불안이 극의 긴장을 만들어나간다.
[첫 번째 감정] 차무희의 불안