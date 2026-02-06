FA 영입 '0명' 롯데... '가을 청부사' 김태형의 승부수는?

롯데자이언츠

스프링캠프를 이끌고 있는 롯데 김태형 감독프로 통산 3번의 한국시리즈 우승을 지휘한 김태형 감독은 '우승 청부사'라는 화려한 수식어를 달고 지난 2023년 말 롯데 자이언츠와 3년 계약(총액 24억 원)을 체결했다. 하지만 지난 2년 간의 성적표는 연속 7위에 그쳤다.2017시즌 최종 3위로 가을 야구에 나선 이후 8년 연속 포스트시즌 진출 실패한 롯데 구단의 암흑기는 점점 길어지고 있다. 이와 함께 두산 베어스 시절 7년 연속 한국시리즈 진출을 달성했던 명장 김태형의 자존심에도 금이 갔다. 올해가 3년 계약 마지막해라 더이상 물러설 곳도 없는 처지다.그럼에도 이번 겨울 롯데의 스토브리그는 조용하다 못해 썰렁할 정도였다. 김태형 감독 입장에서도 아쉬운 점은 부임 이후 외부 FA 영입을 통한 전력보강이 전무하다는 것이다. 지난 2022년 말, 총액 170억 원을 쏟아부어 영입했던 FA 3인방(유강남, 노진혁, 한현희)의 참담한 실패(3시즌 합산 WAR 6 이하)와 최근 모기업의 경영난 탓일까? 이후 3년 간 구단은 지갑을 닫은 상태다.