이틀만에 400만 조회... 트럼프 저격한 신곡에 달린 댓글들

"미네소타 주민입니다. 이 노래를 들으니 눈물이 나네요. 르네 굿과 알렉스 프레티의 이름을 불러주셔서 감사합니다. 캘리포니아에 계신 키스 포터(또 다른 ICE 단속 희생자)도 기억하고 싶습니다. 미국 전역과 전 세계에서 저희에게 힘과 지지를 보내주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저희에게는 정말 큰 힘이 됩니다. 미네소타여, 굳건히 서기를."
유튜브 영상에 달린 댓글이 심금을 울린다. 전 세계인들이 이 노래를 들으며, 분노하고, 공감하며, 연대 중이다. 미국 노장 록가수 브루스 스프링스틴이 노래의 주인공이다. 그가 미국 미니애폴리스 사태를 근심하며 공개한 <미니애폴리스의 거리>(Streets of Minneapolis)에 대한 반응이 전 세계를 강타했다.
<미니애폴리스의 거리>는 최근 미국 이민세관단속국(ICE)에 의해 사망한 미국인 르네 굿과 알렉스 프레티를 추모하는 곡이다(기자주- 미국 애리조나주 국경 지대에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 지난 30대 미국인 여성 르네 굿(7일)과 30대 미국인 알렉스 프레티(24일)가 사살됐다).
브루스 스프링스틴은 두 번째 희생자가 사망한 지난 24일(이하 현지시간) 곡을 쓰기 시작해 다음날인 28일 자신의 홈페이지와 유튜브에 노래를 공개했다. 영미 언론 중심으로 화제를 모았고, 급기야 29일(현지시각) 아이튠즈 17개국 1위에 올랐다.