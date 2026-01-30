이틀만에 400만 조회... 트럼프 저격한 신곡에 달린 댓글들

연합뉴스

"사실과 무관한 의견과 부정확한 정보가 담긴 노래엔 관심이 없다."

저는 미니애폴리스에 살고 있는데, 말 그대로 이 모든 사건들에 둘러싸여 있습니다. 이제는 하루종일, 매일 이런 일들을 접하고 있습니다. 저는 보훈처에서 일하면서 (사망한) 알렉스를 조금 알게 되었습니다. 시위와 추모 행사에 참여했고, 세 살배기 딸과 함께 쇼핑을 하다가 이민세관집행국(ICE)에 제지당하기도 했습니다. 폭발음도 들었고, 아이들의 비명과 울음소리도 들었습니다! 체포되어 구타당하는 친구들도 알고 있습니다. 연방 건물은 우리 집에서 1.6km도 채 안 되는 거리에 있고, 우리 모두에게 이 모든 일은 상상할 수 있는 그 어떤 것보다도 현실입니다. 저는 이라크 라마디에서 싸웠지만, 이번 일은 훨씬 더 무섭습니다!



하지만 이 노래와 제가 읽은 댓글들을 통해, 이 작은 중서부 방직 공업 도시가 훨씬 더 크고 아름다운 도시로 거듭났다는 생각이 듭니다. 브루스, 정말 감사합니다! 그리고 전 세계에서 우리와 연대해 주시는 모든 분들께도 감사드립니다! 브루스의 말이 맞습니다. 이곳은 바로 "우리의 미니애폴리스"입니다! 우리 모두의 미니애폴리스입니다!!!

20일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에 있는 르네 니콜 굿의 추모 공간에 추모객들이 두고 간 꽃과 피켓이 놓여 있다.<미니애폴리스의 거리>에 관한 기사가 쏟아지자 백악관 대변인이 나섰다. 29일 미 백악관 애비게일 잭슨 대변인은 위와 같은 논평과 함께 "언론은 민주당이 행정부와 협력하기를 거부하고 오히려 범죄를 저지른 불법 이민자들에게 은신처를 제공하기로 한 방식을 보도해야 한다"고 주장했다.브루스 스프링스틴에 대한 트럼프 대통령의 무시와 조롱은 일관적이었다. 트럼프 정부에 대한 비판을 지속해온 노장 로커에 대해 트럼프는 "한물간 로커"란 조롱을 일삼아왔다. 하지만 그에 아랑곳 할 '보스'가 아니었다. 지난 1월 중순 뉴저지 공연에서 브루스 스프링스틴은 르네 굿을 추모하는 헌정곡을 부르며 트럼프 행정부를 비판한 바 있다.예술의 힘은 세다. 그 중 음악이 반전과 평화의 메시지를 전달하는데 큰 역할을 담당해 왔다는 사실은 부인할 수 없겠다. 노장이자 '보스'인 브루스 스프링스틴이 <미니애폴리스의 거리>를 통해 전 세계인들에게 미니애폴리스의 참상을 알리는 중이다. 예술과 음악의 힘을 다시금 일깨워주고 있는 것이다.미국인들은 9·11 테러 때도, 이라크 전 때도 마찬가지였다고 말한다. 이 '보스'의 노래를 통해 치유 받았다는 고백이 심심치 않게 목격된다. 어쩌면 브루스 스프링스틴의 최근 행보야말로 미국 민주주의가 처한 위기의 명징한 반영이자 그에 대한 현실적이며 절절한 응수라 봐도 무방할 것이다.어느 미니애폴리스 주민이 <미니애폴리스의 거리> 유튜브 댓글에 단 감사 인사가 이를 확실히 증명하고 있었다.