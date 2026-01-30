사이트 전체보기
이틀만에 400만 조회... 트럼프 저격한 신곡에 달린 댓글들

이틀만에 400만 조회... 트럼프 저격한 신곡에 달린 댓글들

[하성태의 사이드뷰] 브루스 스프링스틴의 '미니애폴리스의 거리'가 보여준 연대의 힘

하성태(woodyh)
26.01.30 16:51최종업데이트26.01.30 16:51
"미네소타 주민입니다. 이 노래를 들으니 눈물이 나네요. 르네 굿과 알렉스 프레티의 이름을 불러주셔서 감사합니다. 캘리포니아에 계신 키스 포터(또 다른 ICE 단속 희생자)도 기억하고 싶습니다. 미국 전역과 전 세계에서 저희에게 힘과 지지를 보내주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저희에게는 정말 큰 힘이 됩니다. 미네소타여, 굳건히 서기를."

유튜브 영상에 달린 댓글이 심금을 울린다. 전 세계인들이 이 노래를 들으며, 분노하고, 공감하며, 연대 중이다. 미국 노장 록가수 브루스 스프링스틴이 노래의 주인공이다. 그가 미국 미니애폴리스 사태를 근심하며 공개한 <미니애폴리스의 거리>(Streets of Minneapolis)에 대한 반응이 전 세계를 강타했다.

<미니애폴리스의 거리>는 최근 미국 이민세관단속국(ICE)에 의해 사망한 미국인 르네 굿과 알렉스 프레티를 추모하는 곡이다(기자주- 미국 애리조나주 국경 지대에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 지난 30대 미국인 여성 르네 굿(7일)과 30대 미국인 알렉스 프레티(24일)가 사살됐다).

브루스 스프링스틴은 두 번째 희생자가 사망한 지난 24일(이하 현지시간) 곡을 쓰기 시작해 다음날인 28일 자신의 홈페이지와 유튜브에 노래를 공개했다. 영미 언론 중심으로 화제를 모았고, 급기야 29일(현지시각) 아이튠즈 17개국 1위에 올랐다.

브루스 스프링스틴의 신곡 'Streets of Minneapolis'
브루스 스프링스틴의 신곡 'Streets of Minneapolis'Sony Music

브루스 스프링스틴이 누구인가. 1980년대 < Born in the U.S.A. >라는 곡으로 미국을 휩쓸며 대중적으로 미국 록 음악을 대표하는 아티스트 반열에 오른 인물이다. 중년 이상의 영화 팬들이라면 톰 행크스, 덴젤 워싱턴 주연의 <필라델피아> 속 아카데미 주제가상 수상곡인 <스트리츠 오브 필라델피아>로도 친숙하겠다.

오바마 전 미국 대통령은 브루스 스프링스틴을 '보스'라 칭한 바 있다. 지난 2016년 미 대통령 자유 훈장 수여 자리에서였다. 빌 게이츠, 마이클 조던이 공동 수상자였다.

그 로커가 줄기차게 트럼프와 싸우던 와중에 보다 못해 신곡을 내놓은 것이다. 이른바 미니애폴리스 사태에 대한 미국인이자 아티스트로서 내놓은 투쟁과 연대의 일환이다.

미국 '보스'가 내놓은 저항시에 쏟아진 전 세계 반응



자비가 있어야 할 곳에
피 묻은 발자국이 남았고
눈으로 뒤덮인 거리에
죽은 채 남겨진 두 사람
알렉스 프레티와 르네 굿(...)

오, 우리의 미니애폴리스여, 나는 너의 목소리를 듣네
핏빛 안개 속에서 울부짖네
우리가 죽은 이들의 이름을 기억하리라
미니애폴리스의 거리에서

- <미니애폴리스의 거리> 중-

미네소타 주 미니애폴리스 현지는 말할 것도 없다. 미 전역을 넘어 남미와 유럽에서, 아시아와 아프리카까지 이 거장이 보내는 진심과 희망의 목소리에 감사 어린 화답을 보내는 중이다.

단 이틀 만에 유튜브에서 400만에 육박하는 조회 수를 기록하고, 4만 개에 달하는 댓글이 달렸다. 전 세계인들이 한 목소리를 내고 있는 것이다. 그중 앞서 소개한 댓글처럼 피해 당사자들이 겪는 생생한 공포도 유튜브를 통해 공유되는 중이다.

또 다른 댓글 하나를 소개해 볼까.

미니애폴리스 외곽의 한 교외 지역에서 사회 과목을 가르치는 교사입니다. 어제 한 학생에게서 이메일을 받았는데, 그 학생은 집에 숨어 지내면서 무슨 일이 있었는지 제게 물어봤습니다. 그는 아동보호국(DHS) 직원들이 집에 찾아와 겪은 일을 자세히 이야기해 주었습니다. 이런 어리석은 짓으로 아이들에게 가해지는 트라우마에 말로 표현할 수 없을 만큼 분노합니다.

하지만 이 노래를 들으니 저 자신과 학생들, 그리고 우리 주를 위한 희망이 생겼습니다. 여러분의 모든 응원에 감사드립니다. 거짓을 계속해서 폭로하고 이 억압에 맞서 싸워야 합니다. 저는 그 학생과 그의 가족이 정부를 상대로 민사 소송을 제기하여 정당한 보상을 받기를 진심으로 바랍니다. 정부의 행위는 정말 잘못된 것이기 때문입니다. 저는 이 학생의 이메일을 보관해 두었다가 나중에 증거로 제출할 생각입니다.

참담한 진실을 이겨내는 증언들이 실시간으로 목격되는 순간이다. 곡 자체가 직설적인 동시에 마음을 울리는 저항시라 할 만하다. 물론, 이를 애써 무시하며 적반하장으로 대응한 이들도 존재한다. 다름 아닌 트럼프 정부다.

쏟아진 희망과 연대의 고백들

20일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에 있는 르네 니콜 굿의 추모 공간에 추모객들이 두고 간 꽃과 피켓이 놓여 있다.
20일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에 있는 르네 니콜 굿의 추모 공간에 추모객들이 두고 간 꽃과 피켓이 놓여 있다.연합뉴스

"사실과 무관한 의견과 부정확한 정보가 담긴 노래엔 관심이 없다."

<미니애폴리스의 거리>에 관한 기사가 쏟아지자 백악관 대변인이 나섰다. 29일 미 백악관 애비게일 잭슨 대변인은 위와 같은 논평과 함께 "언론은 민주당이 행정부와 협력하기를 거부하고 오히려 범죄를 저지른 불법 이민자들에게 은신처를 제공하기로 한 방식을 보도해야 한다"고 주장했다.

브루스 스프링스틴에 대한 트럼프 대통령의 무시와 조롱은 일관적이었다. 트럼프 정부에 대한 비판을 지속해온 노장 로커에 대해 트럼프는 "한물간 로커"란 조롱을 일삼아왔다. 하지만 그에 아랑곳 할 '보스'가 아니었다. 지난 1월 중순 뉴저지 공연에서 브루스 스프링스틴은 르네 굿을 추모하는 헌정곡을 부르며 트럼프 행정부를 비판한 바 있다.

예술의 힘은 세다. 그 중 음악이 반전과 평화의 메시지를 전달하는데 큰 역할을 담당해 왔다는 사실은 부인할 수 없겠다. 노장이자 '보스'인 브루스 스프링스틴이 <미니애폴리스의 거리>를 통해 전 세계인들에게 미니애폴리스의 참상을 알리는 중이다. 예술과 음악의 힘을 다시금 일깨워주고 있는 것이다.

미국인들은 9·11 테러 때도, 이라크 전 때도 마찬가지였다고 말한다. 이 '보스'의 노래를 통해 치유 받았다는 고백이 심심치 않게 목격된다. 어쩌면 브루스 스프링스틴의 최근 행보야말로 미국 민주주의가 처한 위기의 명징한 반영이자 그에 대한 현실적이며 절절한 응수라 봐도 무방할 것이다.

어느 미니애폴리스 주민이 <미니애폴리스의 거리> 유튜브 댓글에 단 감사 인사가 이를 확실히 증명하고 있었다.

저는 미니애폴리스에 살고 있는데, 말 그대로 이 모든 사건들에 둘러싸여 있습니다. 이제는 하루종일, 매일 이런 일들을 접하고 있습니다. 저는 보훈처에서 일하면서 (사망한) 알렉스를 조금 알게 되었습니다. 시위와 추모 행사에 참여했고, 세 살배기 딸과 함께 쇼핑을 하다가 이민세관집행국(ICE)에 제지당하기도 했습니다. 폭발음도 들었고, 아이들의 비명과 울음소리도 들었습니다! 체포되어 구타당하는 친구들도 알고 있습니다. 연방 건물은 우리 집에서 1.6km도 채 안 되는 거리에 있고, 우리 모두에게 이 모든 일은 상상할 수 있는 그 어떤 것보다도 현실입니다. 저는 이라크 라마디에서 싸웠지만, 이번 일은 훨씬 더 무섭습니다!

하지만 이 노래와 제가 읽은 댓글들을 통해, 이 작은 중서부 방직 공업 도시가 훨씬 더 크고 아름다운 도시로 거듭났다는 생각이 듭니다. 브루스, 정말 감사합니다! 그리고 전 세계에서 우리와 연대해 주시는 모든 분들께도 감사드립니다! 브루스의 말이 맞습니다. 이곳은 바로 "우리의 미니애폴리스"입니다! 우리 모두의 미니애폴리스입니다!!!

브루스스프링스틴 미니애폴리스의거리 트럼프 ICE 미국

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
하성태 (woodyh) 내방

영화 칼럼니스트 및 시나리오 작가, '서울 4.3 영화제' 총괄기획. 전 FLIM2.0, 오마이뉴스 취재기자, 기고 및 작업 의뢰는 woodyh@hanmail.net

이 기자의 최신기사 '문화가 있는 날' 확대? 문체부가 놓치고 있는 중요한 사실