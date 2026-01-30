평범한 중산층... '아메리칸 드림' 이면에 도사린 공포

▲<프레젠스> 스틸 찬란

영화는 청소년들의 갈등과 일탈을 공포 장르 법칙과 결합해 영화적 재미로 변환한다. 정체불명의 존재는 원래는 산 사람이 인식할 수 없는 영역에서 배회할 뿐이지만, 자신도 모르는 사이에 그를 알아보는 인간과 마주치거나 스스로 의식하지 못한 채 현실에 개입하려 시도한다. 일종의 '잊힘 공포증' 때문이다. 소멸하거나 내세로 떠나야 하지만, 이루지 못한 소망이나 육친에 대한 그리움 때문에 생기는 현상이다. 불가사의한 존재는 고전 공포영화 <폴터가이스트>처럼 10대의 통제 불가 에너지와 결합해 초자연적 현상을 일으킨다.



무엇보다 영화의 본령이라 할, 현대 중산층 가족의 위기에 대한 예리한 접근은 최근 타계한 로버트 레드포드의 감독 데뷔작 <보통 사람들> (1980)을 소환한다. 작중 실마리를 쥔 캐릭터 '라이언'이 자신을 존중하지 않는 부모를 비꼬며 '베스 자렛'이라 부르는 데에서 해당 작품에 대한 헌사와 존중이 묻어난다. 자렛 부부는 사고로 장남을 잃고도 아무 일 없는 듯 현실을 외면하지만, 형을 구하지 못한 자책에 시달리는 둘째 때문에 평안할 수 없다. 아빠는 상담도 받고 적극적으로 치유를 권하지만, 엄마인 베스는 계속 현실을 부정할 뿐이다.



그래서 영화를 보고 나면 <보통 사람들>, 혹은 미국 중산층의 위기를 담은 여러 작품을 떠올리게 된다. 게다가 21세기 미국 대중문화에서 두드러지는 아시아계 시민에 대한 조명도 한몫 거든다. <미녀 삼총사>, <킬 빌> 시리즈로 할리우드에 드문 동양계 주연급 여성 배우로 자리를 잡은 루시 리우와 두 자녀를 통해 당연하게 떠올릴 법하다. 여기에 부모가 자식 돌볼 짬이 모자라고 허리띠 졸라매는 알뜰함 역시 미국 중산층 현실을 효과적으로 은유한다. 배달비 아끼려 같은 매장으로 주문 몰아서 하라는 엄마 조언이 그냥 나온 게 아니다.



아카데미 감독상 수상작인 대선배의 작품 구도가 <프레젠스>에 유사하게 적용된다. <보통 사람들>을 봤다면, 이 영화의 맥락을 유추할 수 있다는 이야기. 그러나 답습에 그치지 않으려 공포영화 장치와 변화된 시대 배경을 반영해 흥미로운 변주로 구현한다. 감독의 비전은 할리우드를 대표하는 각본가 데이빗 코엡의 시나리오로 정점에 도달한다. <인디아나 존스> <쥬라기 공원> 시리즈 등에서 닦은 실력이 유감없이 발휘된다.



여기에 할리우드에선 드물게 촬영과 편집을 손수 감당한 감독의 독창적 촬영기법과 늘어지는 걸 허용하지 않기로 정평이 난 '칼 각' 편집이 어우러진다. 단 11일 촬영이란 절약된 자원 및 예산으로 상업영화 틀 안에서 작가적 태도가 가능하단 모범 사례를 제시한다. 공포영화 포장에 지레 겁을 먹을 필요 없지만, 허구의 화면 속 풍경에 안도하기엔 작품에 담긴 슬픈 감성과 상실의 정서, 현실의 불안과 두려움이 쉽게 낫기 힘든 생채기로 각인될 작업이다.



<작품정보>



프레젠스 Presence

2024 미국 공포, 스릴러, 드라마

2026.02.04. 개봉 84분 15세 관람가

감독 스티븐 소더버그

출연 루시 리우, 크리스 설리반, 칼리나 리앙

수입/배급 찬란

공동배급 소지섭, 51k



