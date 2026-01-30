평범한 중산층... '아메리칸 드림' 이면에 도사린 공포

▲
<프레젠스> 포스터찬란
한 가족이 이사할 집을 찾는다. 중개인이 아직 공지도 올리지 않았다며 근사한 단독주택을 소개하자, 아내 '레베카'는 재빨리 머리를 굴려 계약을 서두른다. 남편 '크리스'는 조금 더 돌아보자고 만류하지만, 이 부부는 아내가 결정권을 가진 듯 보인다. 그렇게 가족은 새집으로 이사한다. 번잡한 이사 절차를 마치자 텅 빈 집은 금방 근사한 보금자리로 변한다.
하지만 이 집에는 가족 말고도 보이지 않는 존재가 머물고 있다. 얼마 전 절친한 친구를 잃고 정서적 후유증을 겪던 딸 '클로이'는 곧 자신들 주변을 맴도는 그 존재를 깨닫는다. 하지만 엄마와 오빠 '타일러'는 그녀가 과민한 반응을 보일 뿐이라며 대수롭지 않게 여긴다. 아빠는 그런 딸이 안쓰러워 이것저것 궁리하지만, 뾰족한 해결책은 없다. 그런 가운데 존재는 점점 실체를 드러내기 시작하고, 그와 함께 가족의 일상이 무너지기 시작한다.
할리우드에서도 작가주의가 가능하다는 실증 사례
1989년, 역대 최연소인 26살에 칸영화제 황금종려상을 탄 감독이 있다. <섹스, 거짓말 그리고 비디오테이프>의 스티븐 소더버그가 그 주인공이다. 당시 수상 결과에 관해 지금도 종종 언급되는 격렬한 논란이 있긴 해도 작품성에 대해 이견은 없었다. 신세대 거장의 탄생을 알린 초유의 사건이었다.
그로부터 37년의 세월이 지났다. 종종 너무 일찍 천재성을 발휘하며 주목받은 영화감독 중 적지 않은 경우가 성공적인 경력을 이어가지 못한 채 잊히곤 한 탓이다. 대표적인 예가 지금도 현역이지만, 1980년대에 <킬링필드>와 <미션>으로 눈부신 성공을 거둔 후 1990년대부터 지금까지 그저 그런 감독으로 쇠락한 롤랑 조페다.
물론 스티븐 소더버그는 그런 저주의 제물이 되진 않았지만, 국내에선 유독 현존 거장을 언급할 때 간과되는 편이다. 이는 감독이 저예산 작업과 블록버스터, 텔레비전 드라마 가리지 않고 다작을 하는 데다, 한국 시네필들이 선호하는 '작가주의' 기준과 조금 궤를 달리 하는 게 주된 이유일 테다. 이 감독의 21세기 대표작이라면 무슨 작품을 떠올려야 할까? 대중적으론 당연히 <오션즈> 시리즈이니 말이다.
하지만 한국에서 상대적 홀대와 달리 이 감독은 40년 넘는 경력 동안 큰 부침 없이 다양한 소재와 형식에 도전하며 방대한 작품 연보를 쌓아가는 중이다. 상업성 짙은 작업에선 군더더기 없는 매끈한 오락물을, 좀 더 감독의 재량이 보장된 작업에선 쉽게 도전하기 힘든 장대한 주제(체 게바라 2부작이나 카프카 전기물)나 사회적 메시지를 강조한 소품을 과감히 시도한다. 상업성과 장르 공식, 시대상과 예술성을 전방위로 커버하는 감독의 면모는 그의 경력에서 드문 공포 장르를 시도한 <프레젠스>에서도 변함없는 빛을 발한다.
21세기 미국 중산층 가정의 잠재된 위기를 그리다