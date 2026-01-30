김태형 롯데 감독 계약 마지막 해, '9년만의 가을야구'에 달렸다

롯데 자이언츠

롯데 자이언츠 김태형 감독김태형 감독은 2026시즌에는 롯데 자이언츠를 가을야구로 이끌수 있을까. 올해를 마지막으로 롯데와의 계약기간이 만료되는 김태형 감독의 행보에 야구팬들의 시선이 쏠리고 있다.김태형 감독은 지난 2023년 10월 롯데와 3년 총액 24억원(계약금 6억, 연봉 6억)의 조건으로 계약을 체결했다. 당시 김 감독은 국내 최고의 명장으로 불리우며 상종가를 달리고 있었다.김 감독은 롯데를 맡기 전 2015년부터 8년간 친정팀인 두산 베어스의 감독을 역임하며 2021년까지 7년 연속 한국시리즈 진출과 3회 우승을 이끌고 '왕조' 건설이라는 업적을 수립했다. 당시 6년 연속 가을야구에 탈락했던 롯데는 '우승청부사'인 김 감독이 성적의 한을 풀어줄 것이라고 기대했다. 롯데 팬들 역시 김 감독의 선임에 긍정적인 반응을 보였다.하지만 두산 시절과 달리 롯데의 '김태형호'는 그리 순탄하지 못했다. 부임 첫해인 2024년 66승 74패 4무로 7위, 2025년 66승 72패 2무로 역시 7위에 그치며 2년연속 가을야구 진출에 실패했다. 롯데의 가을야구 좌절은 8년 연속, 1992년 마지막 한국시리즈 우승 이후 무관기록은 역대 최장인 33년으로 다시 경신됐다.2024년의 경우 부임 첫해였고 '윤고나황( 윤동희-고승민-나승엽-황성빈)'등 팀의 새로운 주축들을 발굴했다는 성과라도 인정받았다. 하지만 2025년은 달랐다. 전반까지만 해도 상위권 경쟁을 펼치며 최소한 가을야구 진출은 유력하다는 기대감을 높였다. 그런데 8월들어 악몽같은 12연패의 늪에 빠지면서 5강권에서 밀려나 추락했고, 끝내 분위기를 회복하지못하고 가을야구의 꿈을 또다시 내년으로 미뤄야했다. 김태형 감독의 지도력을 바라보는 여론도 싸늘하게 변했다.물론 팀성적의 부진이 모두 김태형 감독만의 책임이라고 할수는 없다. 롯데는 김태형 감독 체제에서 지금까지 외부 FA 영입이 전무했다. 두산 재임 시절에도 구단의 재정과 지원이 풍족하지는 않았지만 않지만 2015년 장원준(4년 84억 원) 영입처럼 제대로 쓸 때는 썼고, 당시는 화수분 야구'로 불릴만큼 두산의 내부 유망주 육성체제가 가장 잘 돌아가고 있던 시절이라는 게 현재 롯데와의 차이다.범위를 넓히면 김태형 감독이 부임하기 1년 전에 영입된 유강남(4년 80억 원), 노진혁(4년 50억 원), 한현희(4년 40억 원) 등이 있었지만, 이들은 계약만료를 앞둔 지금 하나같이 실패로 드러나며 기대에 미치지 못했다. 고액 FA들에 총 170억 원 이상을 투자하고도 성과를 올리지 못하면서 롯데 구단은 재정적 부담을 이유로 김태형 감독 시절에는 제대로 지원을 해주지 못했다.롯데는 김태형 감독의 계약 마지막 해임에도 불구하고 전력은 하위권으로 꼽히고 있다. 2년연속 7위를 기록했던 롯데는 올해도 객관적인 전력에서 5강 경쟁이 쉽지않을 것이라는 전망이 나온다.그럼에도 불구하고 희망은 있다. 팀전력에 큰 비중을 차지하는 외국인 선수들의 활약과 적응 여부, 지난해 극히 부진했던 주전급 선수들의 부활, 젊은 선수들의 성장 가능성 등, 예측 불가능한 많은 변수가 남아있기 때문이다.그나마 롯데의 강점은 '소총부대'로 불리우는 타격이다. 롯데는 지난 시즌 팀 타율.267를 기록하며 LG(.278), 삼성(.271)에 이어 리그 3위에 올랐다. 다만 2025시즌 12연패 기간을 포함하여 롯데가 부진했던 시기에는 팀타율이 2할대 초반으로 최하위까지 추락하기도 했다. 홈런은 고작 75개에 그치며 10개구단중 꼴찌에다가 유일하게 세 자릿수를 넘기지 못했다.김태형 감독은 지난 시즌 고승민 외에 규정타석을 채운 선수가 없을 정도로 부진했던 윤나고황의 동반 부활, 거포 한동희의 복귀에 기대를 걸어야 한다. 특히 '이대호의 후계자'로 꼽히는 한동희는 올시즌 상무에서 제대하여 팀에 돌아왔다. 지난해 상무에서 뛰며 퓨처스리그에서 100경기 타율 4할(385타수 154안타) 27홈런 115타점 OPS 1.155로 4할 타율에 홈런왕과 타점왕을 동시에 수상하면서 퓨처스리그를 폭격했다. 장타가 부족한 롯데로서는 한동희가 올해는 잠재력을 폭발시켜서 생애 첫 20-30홈런 이상을 올려주기를 기대하고 있다.한동희는 다음 시즌 롯데의 주전 3루수로 예상되고 있다. 지난 시즌 주전이었던 손호영은 외야 전환이 유력하다. 1루는 나승엽, 2루는 고승민. 유격수는 전민재가 각각 포진한다. 외야는 황성빈-윤동희-빅터 레이예스 체제가 주전 1순위고, 손호과 장두성까지 가세하면 더욱 다양한 라인업을 꾸릴수 있다. 수비력은 아직 물음표가 붙지만, 적어도 타격 능력에서는 어느 팀을 상대로 폭발적인 화력을 기대할만한 라인업이다.문제는 불안정한 투수력이다. 롯데는 지난해 외국인 투수 영입에서 크게 재미를 보지 못했다. 10투수 였던 터커 데이비슨의 이닝소화력이 떨어진다는 이후로 교체했지만, 또다른 외국인 투수 알렉 감보아와 빈스 벨라스케즈의 부진이 뼈아팠다.올해 롯데 외국인 선발진은 메이저리그와 일본프로야구 경력을 겸비한 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리를 영입하는데 각각 총액 100만 달러(약 14억 원)를 투자했다. 지난해 한화가 코디 폰세와 라이언 와이스의 원투펀치를 잘 활용하여 정규시즌 2위와 한국시리즈 진출까지 성공한바 있듯이, 올해 롯데의 새로운 두 외국인 투수들 역시 기량이 괜찮다는 기대가 높다.토종 투수는 우완 박세웅과 나균안이 3.-4선발로 유력하다. 5선발 후보군에는 이민석과 박진, 김진욱,아시아쿼터로 합류한 쿄야마 마사야까지 치열한 경쟁을 펼쳐 낙점 될 예정이다.다만 불펜은 또다시 악재가 속출하고 있다. 마무리 김원중이 지난해 12월 말 교통사고로 늑골 미세골절 진단을 받아 스프링캠프 명단에서 빠졌다. 최준용도 늑골 부상에 시달리고 잇고, 정철원은 사생활 이슈로 구설에 올랐다. 하필 필승조 전력의 투수 3명이 정상적인 시즌 준비에 어려움을 겪고 있는 가운데, 만일을 대비하여 새로운 대안도 마련해놓아야하는 상황이다.롯데에서 2년 차까지 보여준 모습만 보면 김태형 감독은 김성근-류중일-김재박-선동열 등 역대 왕조를 건설한 감독들의 말년 전철을 밟을 수 있는 분기점에 와있다. 이들은 전 소속팀에서 잇달아 우승을 차지하며 한때 명장이라는 찬사를 받았으나, 전성기를 보낸 팀을 떠나 그 다음에 지휘봉을 잡았던 구단에서 하나같이 처참한 실패를 맛보면서 평가가 추락했다는 공통점이 있다. 현대야구에서 감독의 리더십이 승부를 좌우한다는 전통적인 '명장론'에 회의적인 반응이 높아진 이유다.김태형 감독이 3년차에도 롯데를 최소한 가을야구로 이끌지 못한다면 사실상 재계약 가능성은 희박해진다. 만일 시즌 초반부터 부진하다면 아예 계약 기간을 다 마치지 못하고 조기 경질당할 가능성도 배제할 수 없다. 환갑을 바라보는 김태형 감독의 나이나, 최근 감독들의 세대교체가 진행중인 프로야구 흐름을 감안할 때 올해가 지도자로서 마지막 기회가 될 수도 있다. 김 감독은 과연 현재 롯데의 암흑기를 상징하는 '비밀번호 2기'의 오명을 벗고 거인 군단을 9년만에 다시 가을야구로 이끌 수 있을까.