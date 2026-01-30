조규성-이한범 첫 16강행, 황인범 탈락... 한국인 선수들의 유로파리그 활약상

유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에 도전중인 한국인 선수들의 희비가 엇갈렸다. 1월 30일(한국시각) 유럽 각지에서 진행된 '2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그' 페이즈 일정이 마무리됐다.유로파리그는 챔피언스리그(UCL)에 이어 UEFA 클럽대항전에서 2번째 권위를 자랑하는 규모의 대회로 꼽힌다. 대회 방식은 UCL와 마찬가지로 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞대결하는 리그 페이즈를 거쳐 1∼8위는 16강 토너먼트에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강에 추가 합류한다. 올해 유로파리그에 도전장을 던진 한국인 선수는 총 6명이었다덴마크 미트윌란의 이한범과 조규성이 가장 먼저 16강 진출을 확정했다. 미트윌란은 30일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 디나모 자그레브(크로아티아)와의 8차전 홈경기에서 2-0으로 이겼다. 공격수 조규성은 이날 선발 출전해 풀타임을 뛰며 골 찬스를 놓치는 아쉬운 장면도 있었지만 좋은 몸놀림으로 팀 승리에 힘을 보탰다. 이한범은 팀이 두 골 차로 리드하던 후반 34분 수비 강화를 위하여 교체로 투입되며 조규성과 함께 그라운드에서 승리의 기쁨을 누렸다.이로써 8경기 승점 19점(6승 1무 1패)를 쌓은 미트윌란은, 나란히 승점 21(7승 1패)을 수확한 올랭피크 리옹(프랑스), 애스턴 빌라(잉글랜드)에 이은 3위로 16강 직행 티켓을 손에 넣었다. 올시즌 유럽클럽대항전에 나선 한국인 선수들의 소속팀 중 가장 높은 순위다. 미트윌란이 유럽 클럽대항전에서 16강에 오른 것은 올해가 처음이다.오랜 부상을 털고 돌아와 올시즌 재기에 성공한 조규성은 리그를 비롯한 각종 대회에서 22경기에 출전하여 6골을 넣고 있다. 유로파리그에서는 5경기에 출전하여 1골을 넣었다. 지난해 12월 12일 오현규의 헹크와 '코리안더비'에서 유로파리그 첫 데뷔골을 신고한 데 이어, 유럽 진출 이후 첫 유럽클럽대항전 16강 진출의 기쁨까지 누리며 화려한 부활을 알렸다. 또한 수비수 이한범은 유로파리그 2차예선을 포함하여 9경기(선발 6경기)에 출전하며 좋은 빌드업과 수비력을 선보였다.한편 오현규의 헹크(벨기에)는 간발의 차이로 9위에 그치며 16강 직행에 실패했다. 헹크는 말뫼(스웨덴)와의 홈 경기에서 2-1로 승리하며 승점 16점(5승 1무 2패)으로 8위 AS로마(이탈리아)에 동률을 이뤘지만 골 득실에서 3골 차 뒤진 게 뼈아팠다.최근 잉글랜드 풀럼 이적설 등이 거론되고 있는 오현규는, 각종 대회에서 벌써 10골 3도움(리그 6골)으로 두 자릿수 득점을 올리며 올시즌도 좋은 활약을 이어가고 있다. 유로파리그에서는 예선 플레이오프를 포함하여 10경기 4골을 기록중이다.측면 수비수 설영우가 뛰고 있는 즈베즈다는 셀타 비고(스페인)와의 홈 경기에서 1-1로 비겨 승점 14점(4승 2무 2패)으로 15위를 기록했다. 설영우는 UCL 예선과 플레이오프 5경기, 유로파리그 페이즈에서는 5경기에 각각 출전하여 도움 1개를 기록했다. 오현규와 함께 올시즌 한국인 선수 중 가장 많은 유럽클럽대항전 경기에 출장했을 만큼 부동의 주전으로 입지를 인정받았다.양현준의 셀틱은 위트레흐트(네덜란드)를 안방으로 불러들여 4-2로 제압하고 승점 11(3승 2무 3패)로 21위를 기록했다. 양현준은 올시즌 윙어와 윙백 포지션을 넘나들며 UCL 플레이오프 2경기, 유로파리그에서는 3경기 1골을 기록중이다. 시즌 초반까지 주전경쟁에서 어려움을 겪던 양현준은 윙백으로 포지션 변경 이후 반등에 성공했고 시즌 중 두 번이나 감독이 교체되는 혼란 속에서 이제는 셀틱에서 안정적인 입지를 다져나가고 있다.헹크, 즈베즈다, 셀틱 세 팀은 PO에 합류하여 16강 진출의 마지막 희망을 이어가게 됐다. PO는 현지시간으로 2월 19일과 26일 홈 앤드 어웨이로 진행된다.하지만 황인범의 소속팀 페예노르트(네덜란드)는 한국인 선수들의 소속팀 중 유일하게 유로파리그에서 조기 탈락했다. 페예노르트는 레알 베티스(스페인)와 원정경기에서 1-2로 패하며 승점 6점(2승 6패)에 머물면서 29위에 그쳤다. 올시즌 부상으로 고전했던 황인범은 UCL 예선(2도움)과 유로파리그에서도 각각 2경기를 출전하는 데 그치며 실력을 다 보여주지 못해 아쉬움을 남겼다.유로파리그는 한국인 선수들과 인연이 깊은 대회다. 유로파리그에 한 경기 이상 출전한 한국인 선수는 총 20명에 이르며, 4명의 선수가 총 4번의 우승을 경험했다.한국축구의 유럽파 1세대 전설인 '차붐' 차범근은 유로파리그의 전신인 UEFA컵에서 독일 분데스리가 프랑크푸르트(1980년)과 레버쿠젠(1988) 시절, 각각 한 번씩 정상에 오르며 아시안 최초의 유럽클럽대항전 우승, 한국인 유일의 2회 우승을 달성했다.2007-08시즌에는 러시아 제니트에서 활약한 김동진과 이호가 유로파리그 우승을 함께 거머쥐었다. 손흥민은 2024-25시즌 토트넘 홋스퍼에서 정상에 오르며, 유럽클럽대항전에서 한국인 최초로 주장으로서 우승트로피를 들어올리는 기록을 세웠다.유로파리그에 출전 중인 한국인 선수들은 국가대표팀에서도 모두 중요한 자원들로 분류되는 선수들이다. 태극전사들이 유럽 상위권 강팀들이 출전하는 유럽클럽대항전에서도 경쟁력을 보여주고 있는 모습은 북중미월드컵 본선을 앞두고 있는 대표팀에서도 청신호다. 지난해의 손흥민처럼 올해도 한국인 선수들이 활약하는 팀들이 유로파리그에서 더 높은 곳까지 오를수 있을까.