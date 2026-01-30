미국 국민 로커는 왜 남들 다 반대한 포크 음반을 발표했을까

사이트 전체보기
[리뷰] 영화 '스프링스틴 : 광야의 노래' , 기타 한 대로 맞선 고독과 신념

26.01.30
영화 '스프링스틴 : 광야의 노래'
싱어송라이터 브루스 스프링스틴(Bruce Springsteen, 1949~)은 미국 록 음악을 이야기할 때 빼놓아서는 안 되는 인물 중 한 명이다. 1975년 음반 < Born To Run >을 통해 '로큰롤의 미래'로 칭송받았던 그는 1984년 명반 < Born In The U.S.A. >로 세계 음악계를 지배하는 슈퍼스타가 되었다.

'보스'라는 애칭과 더불어 그는 꾸준히 창작 활동을 이어가면서 때론 부도덕한 사회를 향한 거침없는 도발도 주저하지 않는다. 지난 28일에는 미국 이민세관단속국(ICE)의 총격 살인 사건을 비난하는 싱글 'Streets of Minneapolis'(유튜브 트렌딩 송 1위)를 발표해 다시 한번 현지 사회에 큰 경종을 울리고 있다.

엄청난 부와 명예를 얻었지만 여전히 할 말을 다 하는 미국의 '국민 로커' 이야기가 최근 영화를 통해 소개되었다. 23일 디즈니 플러스를 통해 공개된 <스프링스틴: 광야의 노래>(Springsteen: Deliver Me From Nowhere)가 그 주인공이다. 그런데 이 작품, 뭔가 좀 특별한 구석이 있다.

기타 한대로 홈 레코딩
영화 '스프링스틴 : 광야의 노래'
1981년 어느 날. 브루스 스프링스틴(제레미 앨런 화이트 분)은 이제 막 정규 5집 < The River > 순회공연을 끝마치고 휴식기를 맞이했다. 미국 전역에서 그의 노래가 울려 퍼질 만큼 스타 음악인이 된 스프링스틴이었지만, 여전히 마음 한구석에는 채우지 못한 허전함이 존재했다.

고향 뉴저지주 콜츠넥에 위치한 허름한 자택에서 그는 이내 기타 한 대, 하모니카라는 단출한 조합으로 신곡 작업에 몰두했다. 4트랙 카세트 레코더만을 활용한 데모 녹음 수준이었지만, 여기엔 그가 노래하고 싶었던 모든 이야기가 담겨 있었다. 테이프를 전달받은 매니저 존 랜도(제레미 스트롱 분)는 당혹감을 감출 수 없었다.

연쇄 살인범의 실화를 가사로 옮긴 곡부터 해고된 노동자가 사장을 죽인 이야기 등은 가볍게 받아들이기 어려운 소재였기 때문이다. 하지만 이내 스프링스틴의 진심을 이해하고 백업 밴드인 E 스트리트 밴드(E-Street Band)와 본격적인 신보 녹음을 진행한다. 그런데 좀처럼 작업물은 아티스트가 의도했던 방향과 어긋나기만 한다.

매니저-음반사도 꺾지 못한 고집
영화 '스프링스틴 : 광야의 노래'
<크레이지 하트> 스콧 쿠퍼 감독의 신작 <스프링스틴: 광야의 노래>는 제목에서 짐작할 수 있듯이 로커 브루스 스프링스틴의 이야기를 담은 작품이다. 동명의 논픽션을 토대로 완성된 영화는 1982년 발표된 정규 6집 < Nebraska > 제작 당시의 1년여 시간을 영상에 담고 있다.

< Nebraska >는 그 무렵 스프링스틴의 작업물 중 가장 이질적인 작품으로 손꼽힌다. 메가 히트 앨범 < The River >와 정규 7집 < Born In The U.S.A. > 사이에 완성된 음반이었지만 일체의 홍보, 싱글, 순회공연 없이 발매되었기 때문이다. '어쿠스틱 포크와 홈 레코딩'이라는 단출한 조합은 당연히 판매 저조를 우려한 음반사의 강력한 반발을 불러왔지만, 평단의 호평 속에 미국 내 100만 장 판매라는 제법 좋은 성과를 거뒀다.

'똥고집'이라 불러도 좋을 만큼 < Nebraska >는 주변 사람들의 반대에도 아랑곳하지 않고 스프링스틴이 우직하게 밀어붙인 결과물이었다. 알코올에 의존해 가족들에게 고통을 안겨준 아버지에 대한 트라우마, 성공의 그림자에 짓눌린 부담감은 가장 어두운 분위기의 포크 음반 녹음으로 연결되었다. 영화는 이때의 아픈 기억을 가감 없이 다루면서 위대한 음악인의 굴곡 많았던 당시를 차분하게 그려내고 있다.

'더 베어' 제레미 앨런 화이트의 열연
영화 '스프링스틴 : 광야의 노래' 포스터
국내 관객들이 알 만한 스타 출연진의 부재 탓에 미국과 달리 극장 개봉 없이 OTT로 직행했지만, <스프링스틴: 광야의 노래>는 음악 영화를 선호하는 영화팬이라면 충분히 즐길 만한 가치를 담고 있다. 이 영화의 중심에는 주연을 맡은 제레미 앨런 화이트의 열연이 존재한다.

TV 시리즈 <더 베어>로 골든 글로브, 에미상 TV 부문 남우주연상을 싹쓸이하며 차세대 연기파 배우로 인정받은 그는 싱크로율 100%에 가까울 만큼 청년 브루스의 내면을 고스란히 자신의 것으로 녹여냈다. 가족과 창작의 고통 속에 의지할 수 있는 건 오직 음악뿐이었던 스프링스틴의 흔들리는 심리적 갈등을 탁월한 연기력으로 표현한다.

비록 수상에는 실패했지만 골든 글로브 영화 부문 남우주연상 후보에 이름을 올릴 만큼 그는 TV가 아닌 대형 스크린 환경에서도 탁월한 능력을 발휘한다. 극 중 "이 모든 혼란 속에서 진짜를 찾으려고 할 뿐이에요"라고 말하던 40여 년 전 스프링스틴은 배우 화이트를 통해 다시 한번 생명력을 얻을 수 있었다.
브루스 스프링스틴 'Nebraska '82 Expanded Edition'
[필자 주] < Nebraska > 세션을 통해 완성되었지만 음반에 수록되지 못했던 'Born In The U.S.A.', 'I'm On Fire' 등은 2년 후 록 밴드 편곡으로 재녹음되면서 엄청난 인기를 얻었다. 그리고 지난해 소속 음반사에서는 4LP, 4CD 구성으로 < Nebraska '82 Expanded Edition >을 발매했다. 여기엔 1982년 E 스트리트 밴드와의 미공개 일렉트릭 버전 녹음이 함께 수록되었다. 또한 이 영화와 맞물려 디즈니플러스에선 지난해 촬영된 스프링스틴의 < Nebraska 2025 Live >도 함께 공개했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
스프링스틴

김상화 (steelydan)

jazzkid@naver.com

