미국 국민 로커는 왜 남들 다 반대한 포크 음반을 발표했을까

영화 '스프링스틴 : 광야의 노래'<크레이지 하트> 스콧 쿠퍼 감독의 신작 <스프링스틴: 광야의 노래>는 제목에서 짐작할 수 있듯이 로커 브루스 스프링스틴의 이야기를 담은 작품이다. 동명의 논픽션을 토대로 완성된 영화는 1982년 발표된 정규 6집 < Nebraska > 제작 당시의 1년여 시간을 영상에 담고 있다.< Nebraska >는 그 무렵 스프링스틴의 작업물 중 가장 이질적인 작품으로 손꼽힌다. 메가 히트 앨범 < The River >와 정규 7집 < Born In The U.S.A. > 사이에 완성된 음반이었지만 일체의 홍보, 싱글, 순회공연 없이 발매되었기 때문이다. '어쿠스틱 포크와 홈 레코딩'이라는 단출한 조합은 당연히 판매 저조를 우려한 음반사의 강력한 반발을 불러왔지만, 평단의 호평 속에 미국 내 100만 장 판매라는 제법 좋은 성과를 거뒀다.'똥고집'이라 불러도 좋을 만큼 < Nebraska >는 주변 사람들의 반대에도 아랑곳하지 않고 스프링스틴이 우직하게 밀어붙인 결과물이었다. 알코올에 의존해 가족들에게 고통을 안겨준 아버지에 대한 트라우마, 성공의 그림자에 짓눌린 부담감은 가장 어두운 분위기의 포크 음반 녹음으로 연결되었다. 영화는 이때의 아픈 기억을 가감 없이 다루면서 위대한 음악인의 굴곡 많았던 당시를 차분하게 그려내고 있다.