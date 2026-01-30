미국 국민 로커는 왜 남들 다 반대한 포크 음반을 발표했을까

▲
영화 '스프링스틴 : 광야의 노래' 포스터디즈니플러스
국내 관객들이 알 만한 스타 출연진의 부재 탓에 미국과 달리 극장 개봉 없이 OTT로 직행했지만, <스프링스틴: 광야의 노래>는 음악 영화를 선호하는 영화팬이라면 충분히 즐길 만한 가치를 담고 있다. 이 영화의 중심에는 주연을 맡은 제레미 앨런 화이트의 열연이 존재한다.
TV 시리즈 <더 베어>로 골든 글로브, 에미상 TV 부문 남우주연상을 싹쓸이하며 차세대 연기파 배우로 인정받은 그는 싱크로율 100%에 가까울 만큼 청년 브루스의 내면을 고스란히 자신의 것으로 녹여냈다. 가족과 창작의 고통 속에 의지할 수 있는 건 오직 음악뿐이었던 스프링스틴의 흔들리는 심리적 갈등을 탁월한 연기력으로 표현한다.
비록 수상에는 실패했지만 골든 글로브 영화 부문 남우주연상 후보에 이름을 올릴 만큼 그는 TV가 아닌 대형 스크린 환경에서도 탁월한 능력을 발휘한다. 극 중 "이 모든 혼란 속에서 진짜를 찾으려고 할 뿐이에요"라고 말하던 40여 년 전 스프링스틴은 배우 화이트를 통해 다시 한번 생명력을 얻을 수 있었다.