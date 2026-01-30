김범수 떠난 한화의 선택은 '153km 유망주'였다

한화 이글스

한화는 FA 김범수의 보상 선수로 시속 153km의 강속구를 던지는 쓰리쿼터 우완 양수호를 지명했다.한화는 2023년부터 전력 보강을 위해 채은성과 안치홍(키움 히어로즈), 엄상백, 심우준을 차례로 영입하며 FA 시장의 '큰 손'으로 떠올랐다. 그 결과 한화는 2025년 19년 만에 한국시리즈에 진출하는 성과를 만들어냈지만 우승을 향한 한화의 투자는 멈추지 않았다. 한화는 이번 겨울 FA시장에서도 무려 4년 100억 원이라는 거액을 투자해 이번 FA시장의 최대어로 꼽히던 '천재타자' 강백호를 영입했다.하지만 한화의 거침없는 스토브리그 이면에는 큰 전력 손실도 있었다. 한화는 LG 트윈스와의 한국시리즈에서 18타수 2안타(타율 .111) OPS(출루율+장타율) .440으로 부진했던 루이스 리베라토(푸방 가디언스)와의 재계약을 포기하고 2024년에 활약했던 외국인 타자 요나단 페라자를 재영입했다. 문제는 리베라토의 이탈로 인해 외야 수비의 핵심 역할을 해줘야 할 중견수 자리에 큰 구멍이 생겼다는 점이다.2025년 외국인 선수 에스테반 플로리얼(레오네스 데 유카탄)과 리베라토에게 중견수 자리를 맡겼던 한화는 2024년에도 장진혁(kt 위즈)과 이원석, 김강민(MBC 스포츠플러스 해설위원), 이진영 등이 중견수로 나선 바 있다. 하지만 누구도 주전 중견수로 자리를 잡지 못했고 2024 시즌이 끝난 후 장진혁은 엄상백의 보상 선수로 kt 유니폼을 입었고 김강민 역시 2024시즌을 끝으로 현역 생활을 마감했다.한화는 2025년 외야 유틸리티로 활약했던 이원석과 이진영 등이 새로운 주전 중견수 후보로 떠오르고 있다. 하지만 2025년 129경기에 출전하며 프로 데뷔 후 가장 많은 기회를 얻었던 이원석은 타율 .203 4홈런 23타점으로 타격에서 인상적인 활약을 해주지 못했고 이진영도 뛰어난 장타력에 비해 중견수 수비에서는 아쉬움이 있다. 한화가 김범수의 보상 선수로 중견수 후보를 선택할 거라는 전망이 많았던 이유다.문제는 KIA로 이적한 김범수가 A등급이 아닌 B등급 FA라는 점이다. B등급 FA는 보호선수 25명을 제외한 1명을 보상 선수로 지명할 수 있기 때문에 아무래도 보상 선수 지명 범위가 좁아진다. 게다가 한화의 중견수 약점을 누구보다 잘 아는 KIA에서 중견수 자원들을 보호할 것은 자명한 일. 결국 한화의 선택은 약점으로 지적되던 중견수 자원이 아닌 팀 내에 차고 넘치는 우완 강속구 투수 양수호였다.공주고 시절 사이드암 투수로 활약하다가 팔을 살짝 올려 쓰리쿼터로 공을 던지며 주목 받기 시작한 양수호는 3학년 때 시속 153km의 강속구를 던지며 프로 스카우트들의 눈도장을 찍었다. 양수호는 2025년 신인 드래프트에서 빠르면 2라운드, 늦어도 3라운드에 지명될 거라는 야구팬들의 전망이 있었지만 기대보다 살짝 낮은 4라운드 전체 35순위로 KIA의 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다.신인 드래프트에서 상위 순번을 받은 김태형과 이호민은 물론이고 5라운드 김정엽과 6라운드 최건희까지 1군에서 데뷔전을 치른 것과 달리 양수호는 2025년 KIA가 8위로 부진했음에도 한 번도 1군의 부름을 받지 못했다. 그렇게 퓨처스리그에서 8경기에 등판해 1패 1세이브 평균자책점 4.70을 기록하며 루키 시즌을 마친 양수호는 29일 FA 좌완 김범수의 보상 선수로 지명을 받아 고향팀 한화로 이적했다.사실 한화의 양수호 지명은 다소 의외라는 평가가 적지 않다. 2022년 신인 드래프트에서 문동주를 시작으로 박준영, 김서현, 정우주 등 우완 파이어볼러들을 꾸준히 수집(?)한 한화에는 빠른 공을 던지는 우완 투수들이 즐비하기 때문이다. 여기에 오는 6월 소집 해제되는 2020년 신인 드래프트 2차 1라운드 출신 남지민까지 잠재적 경쟁 상대로 본다면 양수호가 올 시즌 1군에서 자리를 잡는 것은 결코 쉽지 않다.하지만 한화는 상대적으로 부족한 중견수 포지션에 어중간한 경쟁자 한 명을 추가하는 대신 1군 무대에서 검증되진 않았지만 신인 드래프트 당시부터 눈 여겨 봤던 유망주의 성장 가능성에 보상 선수 지명권을 사용했다. 양수호는 아직 다듬어지지 않은 원석에 불과하지만 '투수 조련사' 양상문 투수코치와 이대진 2군 감독의 지도를 받으면 언젠가 한화 마운드의 기둥으로 성장할 수 있는 잠재력을 가진 투수다.한편 한화는 2025년 시즌까지 '좌완 스페셜리스트'로 쏠쏠한 활약을 해주던 김범수의 자리를 우완 유망주로 채우면서 좌완 불펜 투수 자리가 또 다른 고민으로 떠올랐다. 만약 아시아쿼터로 영입한 대만 출신의 좌완 왕옌청이 선발 한 자리를 차지한다면 한화의 좌완 불펜은 더욱 허약해 질 수밖에 없다. 올 시즌 한화에게 황준서와 조동욱, 권민규로 이어지는 좌완 유망주 3인방의 성장이 더욱 절실해진 이유다.