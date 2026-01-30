2026시즌 K리그를 휘어잡는 '형님 리더십' 주목

지난해 K리그에서는 유독 외국인 '캡틴'을 자주 목격할 수 있었다. 하지만, 2026시즌을 준비하는 현재, 이들은 '형님' 리더십을 발휘하는 베테랑들을 리더로 내세우고 있다.본격적인 2026 개막에 앞서 K리그 구단들은 바쁜 나날을 보내고 있다. 사령탑 선정 작업부터 시작한 가운데 지난 1일부터는 팬들의 최대 관심사인 겨울 이적시장이 뜨겁게 막이 오르면서 이목을 끌기도 했다. 각자 부족한 부분을 채우고 불필요한 자원들을 내보내면서 전력 보강에 나서고 있는 상황 속 가장 눈에 띄는 소식들이 있다. 바로 주장 선임과 관련된 내용이다.지난해 K리그 선수들을 휘어잡았던 '리더'는 외국인 자원들이었다. 선두 주자는 김기동 감독의 FC서울이었다. 잉글랜드 축구 '스타' 제시 린가드를 선임했고, 이 효과는 확실했다. 린가드는 리더십과 확실한 실력을 선보이면서 12골 6도움을 기록, 성공적으로 임무를 수행했다. 이외에도, 오스마르(서울E)·세징야(대구)·발디비아(전남)도 성공적으로 캡틴 역할을 다해냈다.포항도 살아있는 '레전드' 완델손을 주장으로 선임하는 결단을 내렸지만, 장기 부상으로 인해 아쉽게도 영향력을 발휘하지 못했다. 지난해 K리그의 중심을 잡았던 외국인 주장이었으나 2026시즌을 앞둔 현재, 구단들은 '베테랑' 자원들에 완장을 넘기는 결단을 내렸다. 가장 먼저 K리그1·코리아컵 디펜딩 챔피언은 1989년생 '형님' 김태환을 리더로 추대했다.성공적으로 팀을 이끌었던 박진섭이 중국 저장FC로 떠나간 상황 속 정정용 감독은 회춘한 모습을 선보이고 있는 김태환을 주장으로 낙점했다. 과거 울산에서도 주장 임무를 성공적으로 수행한 바가 있는 가운데 전주성에서도 영향력을 발휘할 수 있을지 주목받고 있다. 대전도 똑같은 길을 택했다. 1990년생 베테랑 스트라이커 주민규를 캡틴으로 선택했다.지난 시즌 울산을 떠나 퍼플 아레나에 입성한 그는 잔부상이 있었으나 34경기서 14골 3도움을 기록하며 미친 존재감을 발휘했다. 황선홍 감독은 확실한 실력과 제주·울산 시절 캡틴 임무를 수행한 바가 있기에, 리그 우승 도전과 아시아 무대를 준비하는 대전에 '안성맞춤'일 전망이다. 포항도 완델손이 찼던 완장을 1993년생 전민광에 넘기는 결단을 내렸다.지난해 스틸야드 후방을 든든하게 지키며 K리그1 베스트 11 수비수 후보에 선정되는 기염을 토했던 전민광은, 이번 시즌을 앞두고 박태하 감독의 굳건한 신뢰 아래 '정식 캡틴'으로 낙점됐다. 린가드가 떠나간 FC서울은 1992년생 국가대표 풀백 김진수를 선택했다. 지난 시즌 전북을 떠나 상암벌에 입성한 그는 미친 활약을 선보이며 팬들의 마음을 훔쳤다.비록 K리그1 베스트 11 수상과 국가대표 복귀는 아쉽게 물거품이 됐으나 서울에서 활약상은 대단했다. 결국 김기동 감독의 굳은 믿음 아래 그는 전북 시절에 이어 2년 만에 정식 '캡틴'으로 돌아왔다. 광주FC의 신임 사령탑인 이정규 감독은 1989년생인 안영규를 리더로 선택했다.광주에 이어 안양·제주·부천도 베테랑 자원을 정식 '캡틴'으로 내세웠다. 안양은 1990년생 다용도 수비 자원인 이창용을 택했고, 세르지우 코스타 감독의 제주SK는 1994년생 국가대표 미드필더 이창민에 중책을 맡겼다. K리그1 승격에 성공한 이영민 감독의 부천FC는 산전수전을 다 겪은 1988년생 공격수 한지호에 임무를 부여하는 결단을 내렸다.1부 팀들이 '형님 리더십'을 택한 가운데 2부 팀들의 기조도 비슷하게 흘러갔다. 다이렉트 강등 운명을 맞으며 10년 만에 K리그2로 추락한 대구FC는 1989년생 세징야 주장으로 택했고, 부주장에는 한국영(1990년생)을 호위무사로 선택했다. 이정효 감독을 영입한 수원 삼성은 영입생 홍정호(1989년생)를, 김도균 감독의 서울 이랜드는 김오규(1989년생)를 리더로 꺼냈다.임관식 신임 감독을 선임한 충남 아산은 울산·전북·수원FC에서 풍부한 경험을 쌓은 1988년생 멀티 수비수 최보경을, 박진섭 감독을 영입한 천안시티FC는 1993년생 수비수 고태원을 정식 '캡틴'으로 내세웠다. 신생팀의 선택도 동일했다. 화끈한 투자로 주목받았던 용인은 1988년생 미드필더 신진호를 주장으로, 부주장에는 임채민(1990년생)을 택했다.이처럼 K리그팀들은 주장단에 풍부한 경험과 경력을 갖춘 베테랑 자원들에 막대한 '중책'을 맡기는 결단을 내렸다. 이는 분명 긍정적인 효과를 낳을 수 있다. 젊은 자원에 경기 중 조언을 내림과 동시에 심리적 안정감을 줄 수 있고, 흔들리는 상황에서 다양한 경험을 토대로 팀원을 잡는 역할을 해낼 수 있다.이들에게 부족하다고 지적받을 수 있는 세대 차이와 소통 문제는 구단들이 중견급 자원들을 부주장으로 선임, 우려를 씻어내는 모습을 보여주고 있다.한편, K리그는 내달 21일 전주월드컵경기장에서 K리그1 디펜딩 챔피언 전북 현대와 지난해 리그 2위를 기록한 대전하나시티즌의 '2026 K리그 슈퍼컵' 경기로 대장정을 시작하게 된다.