'입지 흔들' 국가대표 MF 권혁규, 벨기에 무대로 떠나나... WC 앞두고 승부수

낭트 이적 후 주전으로 활용됐으나 입지가 흔들리고 있는 권혁규가 이적을 추진하고 있다.프랑스 현지 매체 <레키프>는 29일 오전(한국시간) "2025-26시즌을 앞두고 낭트에 입단한 권혁규가 지난해 12월부터 결장 중이다. 현재 그는 벨기에 베스테를로로 떠날 가능성이 크다"라며 "여름 이적시장에서 낭트는 셀틱으로부터 그를 영입하며 25만 유로를 지출했다. 권혁규의 베스터를로 이적료는 아직 정확하게 알려지지 않았다"라고 보도했다.이어 매체는 "권혁규는 2028년 여름까지 낭트와 계약되어 있다. 트랜스퍼마켓에 따르면 현재 그의 몸값은 100만 유로다"라고 했다.2001년생인 권혁규는 부산 아이파크 유스 출신으로 2019년 7월, K리그2 최초 준프로 계약을 맺으며 화려하게 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 이듬해 K리그1에서 16경기에 나서 1골을 터뜨리며 준수한 모습을 보여줬고, 2021시즌을 앞두고 김천 상무로 입대하여 일찌감치 군대 문제를 해결했다.김천에서도 주축으로 나서며 K리그2 우승을 맛봤고, 전역 후에도 부산에서 꾸준하게 활약하는 등 인상적인 행보를 보여왔다. 그렇게 2023년 여름 이적시장을 통해 양현준과 함께 스코틀랜드 명문 셀틱으로 이적하는 데 성공, 꿈에 그리던 유럽 무대를 밟았다. 셀틱 유니폼을 입었지만, 쉽사리 자리 잡지 못했다. 후반기 세인트 미렌 임대를 떠나와도 상황은 비슷했다.지난 시즌에는 하이버니언으로 재차 임대를 떠나 전반기 주축으로 활약하며, 폼을 끌어올렸고 그렇게 10월 A매치 일전을 앞두고 생애 첫 A대표팀 선발이라는 영광을 맛보기도 했다. 이후 후반기 부상으로 인해 주전 경쟁에서 어려움을 겪었지만, 유럽 첫 풀타임 시즌에 본인의 기량을 확실하게 선보이는 데 성공했다.그렇게 권혁규는 셀틱으로 복귀해 주전 경쟁을 펼치는 게 아닌, 새로운 무대로의 도전을 택했다. 바로 프랑스 명문 낭트로 둥지를 옮긴 것. 지난해 7월 26일(한국시간), 낭트 유니폼을 입은 가운데 구단은 "인상적인 높이를 지닌 수비형 미드필더 권혁규는 일대일에 강하고 왼발과 오른발을 모두 자유롭게 사용한다. 기술적으로도 재능이 있다"라며 기대감을 드러냈다.권혁규는 빠르게 주전 자리를 차지하는 데 성공했다. 루이스 카스트로 감독 지휘 아래 주전 수비형 미드필더로 낙점됐고, 핵심으로 활용됐다. 카스트로 감독은 주로 4-3-3 주력 포메이션을 사용했고, 실제 경기 내에서는 유동성을 보여주는 전술을 구사한 모습을 보여줬다. 상대가 볼을 잡았을 때는 선수들이 넓게 포진하여 1대 1 압박을 시도했다.이 상황에서 하프라인을 넘어오게 되면 가운데에 자리한 중앙 미드필더는 수비 사이로 들어오며 5-3-2 형태를 만드는 전술을 구사했고, 권혁규는 이 전술의 '키'로 활약했다. 박스 투 박스 미드필더 임무를 받은 가운데 강력한 압박은 물론, 상대 패스 길을 차단하는 태클 능력과 또 3백으로 전환되는 과정에서도 무리 없는 플레이를 선보이면서 눈도장을 찍었다.개막 후 PSG(선발)-스트라스부르(교체)-옥세르(교체)-니스(벤치)-랭스(벤치)-툴루즈(교체)로 이어지는 일전서 좀처럼 기회를 잡지 못했지만, 9월 A매치 이후부터는 주전으로 올라섰다. 지난 5일에 열린 브레스트와의 7라운드 맞대결을 시작으로 권혁규는 릴-파리FC-AS모나코로 이어지는 4연전서 모두 선발로 나서는 기염을 토해냈다.이에 따라 지난해 11월에는 1년 2개월 만에 A대표팀 복귀에 성공, 가나전에서 선발로 나서며 데뷔전을 치르기도 했다. 상승 곡선이 계속해서 이어졌으나 아쉽게도 금세 꺾인 모습을 보여줬다. 대표팀 복귀 후 로리앙-리옹-랭스로 이어지는 리그 3연전에 선발로 나섰으나 팀이 승리하지 못하면서 강등권으로 추락했고, 결국 카스트로 감독은 경질되는 운명을 맞았다.지난달 11일(한국시간) 낭트는 구단 공식 채널을 통해 "루이스 카스트로 감독과 결별했다. 그가 보여준 전문성과 적극성에 감사를 표하며 앞으로 여정을 응원한다"라고 했다. 이후 모로코 출신 아흐메드 칸타리 감독이 지휘봉을 잡은 가운데 권혁규는 완벽하게 전력 외로 분류됐다. 칸타리 감독 체제 아래 리그 6경기서 단 한 차례도 출격하지 못했다.특히 새해 이후 열린 마르세유-니스-파리FC-니스와의 경기서는 아예 명단 제외가 되면서 이적 명단에 이름을 올렸고, 그렇게 그는 리그앙 입단 반시즌 만에 벨기에 무대로 떠날 처지에 놓인 것. 현재 이적설이 짙게 풍기고 있는 베스테를로는 현재 벨기에 1부 팀으로 22라운드가 끝내 현재, 6승 7무 9패 승점 25점으로 12위에 자리하고 있다.강등권 바로 위에 자리하고 있는 팀이지만, 주전 경쟁 난이도는 쉽지 않을 거로 예상된다. 벨기에 국적의 이사메 차라이 감독이 지휘봉을 쥐고 있는 가운데 팀 주력 전술은 낭트와 똑같은 4-2-3-1을 채택하고 있다. 권혁규가 뛸 수 있는 3선 자리에는 벨기에 U21 대표팀 주전으로 활약하고 있는 아서 피에포르와 튀르키예 대표팀 출신 하스폴라트가 버티고 있다.이외에도, 우크라이나 대표팀 출신 시도르추크와 마티아스와 치열한 경쟁을 펼쳐야만 하는 권혁규다. 험난한 상황이 예고됐으나 권혁규로서는 반드시 도전을 택해야만 하는 상황이다. 당장 6월에는 북중미 월드컵이 다가오는 가운데 출전 시간과 경기 감각을 끌어올려야만 한다. 개인적으로도 중요하지만, 대표팀으로서도 권혁규가 뛰어야만 좋다.현재 대표팀 3선 자리에는 큰 결원이 발생했다. 클린스만과 홍명보 감독 체제 아래 주전으로 활약했던 박용우(알아인)는 십자인대 부상으로 전력에서 이탈했고, 오랜 시간 궂은일을 담당했던 정우영은 J2리그 카탈레 도야마로 떠나면서 사실상 대표팀과 멀어졌다. 이런 상황 속 홍 감독은 서민우(강원)·백승호(버밍엄)를 실험했으나 이들은 전문 수비형 자원이 아니다.또 귀화 자원인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 가세했으나 여전히 부족하다. 결국 3선과 박스 투 박스 미드필더 역할을 수행할 수 있는 권혁규가 꾸준하게 경기에 나서면서 감각을 올린다면, 대표팀 입장에서는 상당한 호재로 작용할 수가 있다.낭트 입단 6개월 만에 위기에 봉착한 권혁규가 이적을 통해 본인의 존재감을 다시금 알릴 수 있을까. 향후 행보가 주목된다.