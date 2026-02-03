사이트 전체보기
'팀 킴' 김영미 "선수 아닌 해설위원으로, 색다른 올림픽 경험 기대돼"

[인터뷰] JTBC 해설위원으로 나서... "은정이와 좋은 케미 보여주겠다"

박장식(trainholic)
26.02.03 17:12최종업데이트26.02.03 17:12
JTBC의 이번 올림픽 컬링 캐스터와 해설위원으로 나서는 3인방.JTBC

2018년 평창동계올림픽 당시 컬링 돌풍을 일으킨 '팀 킴'의 맏언니들이 컬링 경기장 대신 방송 부스에서 마이크를 잡고 시청자들과 만난다. '2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽' JTBC 컬링 해설위원으로 나서는 김영미·김은정의 이야기다.

이번에는 국민들에게 컬링을 소개하는 역할로 올림픽에 나서는 김영미 해설위원은 올림픽 현장에서 '최강 리드' 김선영이 믹스더블에서 펼칠 활약, 그리고 라이벌이면서도 함께 한국 컬링을 이끌어나가는 경기도청 '5G'의 경기를 함께 중계한다.

아시안 게임 해설위원으로 나서 '족집게 해설'로 호평을 받았던 김은정 해설위원과 함께 올림픽에 나서는 김영미 해설위원. 재미있는 점은 이미 해설로 좋은 평을 받았던 '경력직'이라는 점이다. 그는 기자와 한 전화 인터뷰에서 "20년 동안 함께 한 친구와 올림픽에 또 한 번 가게 되어 영광스럽다"며 "편한 마음으로 응원하고 돌아오겠다"고 남다른 각오를 밝혔다.

'해설 경력직' 김영미 "주변의 '안정감 있다'는 칭찬 힘 됐다"

해설위원으로 세 번째 올림픽을 맞는 김영미는 "선수로 갈 때보다는 부담이 덜하다. 응원하는 입장이기도 하고, 올림픽을 두 번 이미 치른 만큼 선수들의 마음을 잘 안다"며, "지켜보는 입장이지만, 선수들이 잘 되면 참 좋겠다"고 새로운 직함으로 올림픽을 찾는 소감을 밝혔다.

김영미 위원은 JTBC Golf&Sports에서 지난 2025 의정부 여자 컬링 세계선수권을 해설했던 이력이 있다. 김 위원은 "작년에는 출산 휴가 중이었어서 쉬고 있었는데, 갑자기 연락이 와서 중계를 하게 되었다"며 "내 얼굴이 나가지 않는다는 이야기를 듣고 해설을 수락했었다"며 웃었다.

첫 해설 때 '엄청나게 떨렸다'고 한 그는 "중계하러 가는 길에 국내 해설했던 유튜브도 보면서 따라하려고 했다. 특히 이슬비 코치(이슬비 의성군청 코치는 2018년과 2022년 SBS 올림픽 해설위원을 역임해 호평받았다 - 기자 말) 해설을 많이 따라했었다"면서 "내가 슬비 언니에게 '언니 것 보면서 열심히 했다'고 하니, 슬비 언니가 '너무 잘한다'고 말해줘서 힘을 얻었다"고 돌아봤다.

첫 해설은 김 위원에게 자신감을 안겨주는 계기가 되었다.

"주변에서 '첫 해설인데 안정감있게 잘 하더라, 듣기 편했다'라고 하시더라고요. '나에게 이런 면이 있었나' 싶은 생각도 들었습니다. 사실 잘 끝내서 후련한 마음도 있었지만, 20년 동안 선수로만 뛰었기에 다른 경험을 해 본 적이 없었어요. 컬링의 일부라고는 해도 다른 경험을 처음 겪었는데 이렇게 잘 마치니 '내가 컬링 선수가 아닌 다른 것도 잘 할 수 있구나' 싶은 생각을 했던 것 같아요."

함께 나서는 20년 지기, 김은정 해설위원도 지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임 때 MBC 해설위원을 맡았었다. 김영미 위원은 "은정이가 해설을 되게 잘 하더라. 쾌활하고 재미있는 친구가 차분하게 해설을 잘 해서 신기했던 기억이 있다. 전문적으로 샷이나 라인을 잡는 모습이 남다르더라"며 평가했다.

그런 두 사람이 함께 올림픽에 간다. "제안을 처음 받았을 때는 '내가 잘 할 수 있을까' 하는 의문이 있었는데, '현지 해설이니 김은정 선수와 함께 갔으면 한다'고 방송사에서 말씀해주셔서 더욱 힘을 내 해설을 할 수 있게 되었다"는 김영미 위원은 "20년 동안 함께 한 친구가 함께 해서, 그리고 은정이와 나누어 해설을 하니 더욱 좋지 않을까 싶다"고 말했다.

"두 번의 올림픽 경험, 이번에 재밌게 풀겠다"

이번 시즌 김영미 선수는 출산휴가 이후 복귀하며 오래간만에 리그, 그랜드슬램 등에서의 풀 시즌을 치른 해였다.박장식

선수로서의 김영미는 올 시즌(2025-2026) 오래간만에 '풀 시즌'을 치렀다. 최근 몇 시즌은 얼터네이트로 나섰고, 지난 시즌은 출산으로 휴식을 가졌던 김영미는 올해 리드를 주 포지션으로 삼아 활약했다. 그는 "생각보다 괜찮았다. 다만 경기를 열심히 했지만, 잘 풀리지 않았던 경기에 아쉬움이 남았다. 조금 더 잘했으면 어떨까 싶은 아쉬움도 든다"고 돌아봤다.

최근에는 출국에 앞서 강릉을 찾은 김선영에게 '깜짝 파티'도 해줬다. 김선영 선수가 이번 올림픽에 믹스더블 국가대표로 나서는 만큼, 올림픽 준비나 믹스더블 투어 일정 탓에 팀과 꽤나 오랫동안 떨어져 있었기에 '잘 하고 오라'는 의미에서 케이크와 꽃다발을 선물해줬다고. 김영미 위원은 "은정이랑 같이 가서 만나자고 이야기했는데, 선영이가 놀라서 울 정도였다"고 귀띔했다.

이번 올림픽 코르티나담페초의 컬링 현장의 JTBC 중계와 해설은 성승헌·김은정·김영미 삼각편대가 책임진다. 세 명의 '팀 케미'도 남다르다. 김영미 해설위원은 "성승헌 캐스터과 함께 처음 맞춰볼 때는 어떻게 해야 할지 몰라서, 처음엔 '눈치게임'을 하듯 누가 먼저 말하나 고민했다"면서 "다행히 두 번째 연습부터는 은정이와 '20년 팀워크'도, 캐스터님과의 케미도 잘 발휘되었다"며 웃었다.

특히 성승헌 캐스터는 게임 중계로 유명세도 있기에, 이에 대해서도 물어봤다. "사실 캐스터님이 유명한 분인 줄은 몰랐는데, 주위에서 '리그 오브 레전드' 같은 게임을 좋아하는 지인들이 '진짜 좋겠다'라고 반응하면서 알게 되었다"고 한 김영미 위원은 "캐스터님이 컬링 공부를 많이 하셨고, 단톡방에서도 궁금한 점을 많이 물어보실 정도로 편하게 해주신다"면서 말했다.

JTBC는 이번 대회 모든 컬링 경기를 현장에서 중계한다. 김영미 위원은 "평소에 말을 그렇게 많이 하지 않는데, 하루에 적으면 세 시간, 많으면 여섯 시간을 해설해야 하는 게 힘들 것 같다"라며 "해설위원 선배들이 '힘들겠다'는 말을 많이 해주셨다"고 덧붙였다.

실제로도 중계 일정이 빡빡하다. 개막 이전부터 폐막 당일까지, 매일 많게는 두 개의 경기를 해설해야 한다. 김영미 위원은 "믹스더블에서 4인조로 넘어가는 과정에서 정비 시간이 있는데, 그때 카페에 가서 경치도 구경하고, 올림픽 굿즈도 구매하고 싶다"며, "선수가 아닌 색다른 올림픽 경험이니까 은정이랑 같이 재밌게 경험하고 오겠다"고 웃었다.

'팀 킴' 선수들 중 세 명이 올림픽 현지로 가는 만큼, 김초희·김경애 두 선수도 올림픽과의 접점을 가질 기회가 있을까. 김영미 위원은 "경애와 초희는 특별하게 컬링 팬과 만날 기회가 있을 것 같다. 팀 킴 다섯 명이 장소는 다르지만 올림픽을 함께 즐기게 될 것"이라고 귀띔했다.

해설위원이라는 새로운 직함과 함께 올림픽에 나서는 김영미 해설위원. 김 위원은 해설위원으로서의 각오를 묻자 이렇게 답하며 인터뷰를 마쳤다.

"두 번의 올림픽 경험이 있는 저, 그리고 은정이가 해설을 준비하고 있습니다. 누구보다 쉽고 재밌고, 즐겁게 올림픽 경험담을 담은 해설을 하겠습니다. 이번 대회 컬링 경기 많이 보시면서, 믹스더블과 여자 컬링도 많이 응원해주셨으면 좋겠습니다."

김영미 해설위원 컬링 JTBC 2026밀라노코르티나담페초동계올림픽

박장식 (trainholic)

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

