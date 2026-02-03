'팀 킴' 김영미 "선수 아닌 해설위원으로, 색다른 올림픽 경험 기대돼"

박장식

"두 번의 올림픽 경험이 있는 저, 그리고 은정이가 해설을 준비하고 있습니다. 누구보다 쉽고 재밌고, 즐겁게 올림픽 경험담을 담은 해설을 하겠습니다. 이번 대회 컬링 경기 많이 보시면서, 믹스더블과 여자 컬링도 많이 응원해주셨으면 좋겠습니다."

이번 시즌 김영미 선수는 출산휴가 이후 복귀하며 오래간만에 리그, 그랜드슬램 등에서의 풀 시즌을 치른 해였다.선수로서의 김영미는 올 시즌(2025-2026) 오래간만에 '풀 시즌'을 치렀다. 최근 몇 시즌은 얼터네이트로 나섰고, 지난 시즌은 출산으로 휴식을 가졌던 김영미는 올해 리드를 주 포지션으로 삼아 활약했다. 그는 "생각보다 괜찮았다. 다만 경기를 열심히 했지만, 잘 풀리지 않았던 경기에 아쉬움이 남았다. 조금 더 잘했으면 어떨까 싶은 아쉬움도 든다"고 돌아봤다.최근에는 출국에 앞서 강릉을 찾은 김선영에게 '깜짝 파티'도 해줬다. 김선영 선수가 이번 올림픽에 믹스더블 국가대표로 나서는 만큼, 올림픽 준비나 믹스더블 투어 일정 탓에 팀과 꽤나 오랫동안 떨어져 있었기에 '잘 하고 오라'는 의미에서 케이크와 꽃다발을 선물해줬다고. 김영미 위원은 "은정이랑 같이 가서 만나자고 이야기했는데, 선영이가 놀라서 울 정도였다"고 귀띔했다.이번 올림픽 코르티나담페초의 컬링 현장의 JTBC 중계와 해설은 성승헌·김은정·김영미 삼각편대가 책임진다. 세 명의 '팀 케미'도 남다르다. 김영미 해설위원은 "성승헌 캐스터과 함께 처음 맞춰볼 때는 어떻게 해야 할지 몰라서, 처음엔 '눈치게임'을 하듯 누가 먼저 말하나 고민했다"면서 "다행히 두 번째 연습부터는 은정이와 '20년 팀워크'도, 캐스터님과의 케미도 잘 발휘되었다"며 웃었다.특히 성승헌 캐스터는 게임 중계로 유명세도 있기에, 이에 대해서도 물어봤다. "사실 캐스터님이 유명한 분인 줄은 몰랐는데, 주위에서 '리그 오브 레전드' 같은 게임을 좋아하는 지인들이 '진짜 좋겠다'라고 반응하면서 알게 되었다"고 한 김영미 위원은 "캐스터님이 컬링 공부를 많이 하셨고, 단톡방에서도 궁금한 점을 많이 물어보실 정도로 편하게 해주신다"면서 말했다.JTBC는 이번 대회 모든 컬링 경기를 현장에서 중계한다. 김영미 위원은 "평소에 말을 그렇게 많이 하지 않는데, 하루에 적으면 세 시간, 많으면 여섯 시간을 해설해야 하는 게 힘들 것 같다"라며 "해설위원 선배들이 '힘들겠다'는 말을 많이 해주셨다"고 덧붙였다.실제로도 중계 일정이 빡빡하다. 개막 이전부터 폐막 당일까지, 매일 많게는 두 개의 경기를 해설해야 한다. 김영미 위원은 "믹스더블에서 4인조로 넘어가는 과정에서 정비 시간이 있는데, 그때 카페에 가서 경치도 구경하고, 올림픽 굿즈도 구매하고 싶다"며, "선수가 아닌 색다른 올림픽 경험이니까 은정이랑 같이 재밌게 경험하고 오겠다"고 웃었다.'팀 킴' 선수들 중 세 명이 올림픽 현지로 가는 만큼, 김초희·김경애 두 선수도 올림픽과의 접점을 가질 기회가 있을까. 김영미 위원은 "경애와 초희는 특별하게 컬링 팬과 만날 기회가 있을 것 같다. 팀 킴 다섯 명이 장소는 다르지만 올림픽을 함께 즐기게 될 것"이라고 귀띔했다.해설위원이라는 새로운 직함과 함께 올림픽에 나서는 김영미 해설위원. 김 위원은 해설위원으로서의 각오를 묻자 이렇게 답하며 인터뷰를 마쳤다.