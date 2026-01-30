의대 출신 디자이너... KBS 주말극으로 돌아온 진세연

TV조선 화면 캡처

진세연은 2019년 <간택-여인들의 전쟁>을 통해 자신이 출연한 <대군-사랑을 그리다>의 TV조선 드라마 최고 시청률 기록을 경신했다.<옥중화>가 한창 방송되던 2016년7월에 개봉한 영화 <인천상륙작전>으로 700만 관객을 동원한 진세연은 2017년 휴식기를 가졌다가 2018년 TV조선 드라마 <대군-사랑을 그리다>로 복귀했다. <대군>은 최고 시청률 5.6%를 기록하며 TV조선 역대 드라마 최고 시청률 기록을 세웠고 진세연은 2019년에도 TV조선의 퓨전사극<간택-여인들의 전쟁>으로 6.3%의 시청률을 기록하며 자신이 가지고 있던 기록을 갈아 치웠다.하지만 진세연은 2020년 장기용, 이수혁과 함께 출연했던 KBS 월화드라마 <본어게인>이 시청률 5%를 넘지 못하며 고전했다. 여기에 2022년 초에 촬영을 마친 로맨틱 코미디 <나쁜 기억 지우개>의 편성이 미뤄지면서 본의 아니게 공백기를 갖기도 했다. <나쁜 기억 지우개>는 2024년 MBN을 통해 방송됐지만 5회 만에 1% 미만으로 시청률이 떨어졌고 이후 한 번도 시청률 1%를 넘기지 못하고 초라하게 막을 내렸다.누구보다 화려한 2010년대를 보냈지만 2020년대 들어 다소 주춤했기 때문에 2026년의 첫 드라마 <사랑을 처방해 드립니다>는 진세연에게 더욱 중요한 작품이 될 수밖에 없다. <사랑을 처방해 드립니다>는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 하나의 가족으로 다시 태어나는 힐링 멜로 드라마로 진세연은 의대 출신이지만 자신의 꿈을 쫓아 패션 디자이너로 변신한 주인공 공주아 역을 맡았다.토·일요일 8시대의 절대 강자였던 KBS 주말 드라마는 2022년 <신사와 아가씨> 이후 3년이 넘도록시청률 30%를 넘긴 인기 드라마를 배출하지 못했다. 특히 밝고 따뜻한 전개로 호평을 받던 드라마들이 '막장의 함정'에 빠지면서 용두사미로 종영하는 경우가 적지 않았다. 데뷔 후 처음으로 KBS 주말 드라마에 출연하는 진세연은 <사랑을 처방해 드립니다>를 통해 KBS 주말 드라마를 부활시킬 수 있을까.