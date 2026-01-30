의대 출신 디자이너... KBS 주말극으로 돌아온 진세연

연예계에는 유난히 1994년에 태어난 여성 스타 배우들이 많다. 걸그룹 미쓰에이 출신 수지는 2012년 영화 <건축학개론>을 통해 '국민 첫사랑'에 등극했고 작년에도 넷플릭스 드라마 <다 이루어질지니>에 출연하면서 많은 사랑을 받았다. 걸그룹 걸스데이의 막내였던 혜리 역시 <응답하라 1988>을 통해 스타 배우로 도약한 후 영화와 드라마, 예능을 넘나들며 오랜 기간 활발하게 활동하고 있다.
중학생 때 CF를 통해 데뷔한 이유미는 수지, 혜리 등 다른 1994년생 배우들과 달리 20대 중반까지 조·단역을 전전하며 짧지 않은 무명 시절을 보냈다. 그러던 2021년 <오징어게임>에서 지영 역을 맡은 이유미는 에미상 시상식에서 드라마 시리즈 여우 게스트상을 수상하며 세계적인 주목을 받았다. 이유미는 그 후 <지금 우리 학교는>과 <힘 쎈 여자 강남순>,<당신이 죽였다> 등에 출연하며 스타 배우로 자리 잡았다.
오는 31일 <화려한 날들>의 후속으로 방송되는 KBS의 새 주말 드라마에도 1994년에 태어난 여성 스타 배우가 주인공으로 출연한다. 이 배우 역시 10대 시절부터 많은 주목을 받으며 각종 영화와 드라마에서 주연을 맡았지만 2020년대 들어 활동이 다소 뜸해지면서 데뷔 초에 비해 침체에 빠졌다는 평가를 받고 있다. 신작 <사랑을 처방해 드립니다>를 통해 재도약을 노리고 있는 배우 진세연이 그 주인공이다.
20대 초반부터 주연 맡았던 유망주 배우