미국 록의 '보스' 스프링스틴, 트럼프를 직격하다

"오, 우리의 미니애폴리스여. 그대들의 목소리가 들린다. 피안개를 뚫고 노래하는 소리가. 우리는 이 땅과 이방인을 위해 맞서 싸우리라 우리의 고향에서"



"당신의 피부가 검거나 갈색이라면 즉시 심문을 받거나 추방당할 수 있어"

브루스 스프링스틴의 신곡 'Streets of Minneapolis'르네 굿과 알렉스 프레티에 대한 ICE의 행위가 정당방위였다고 주장하는 트럼프 정부의 스티브 밀러 부비서실장과 크리스티 놈 국토안보부 장관을 향해 "이들의 더러운 거짓말에 맞서는 건 우리의 피와 뼈, 호루라기와 휴대전화들"이라며 날을 세우기도 한다. 미니애폴리스 시민들과의 연대를 천명하던 스프링스틴은 곡의 말미에 'ICE OUT(이민단속국은 물러나라)'라는 시민들의 구호를 넣어 곡을 마무리한다.1949년에 태어난 브루스 스프링스틴은 미국을 대표하는 록 뮤지션이다. 지금까지 20개의 그래미 상을 거머쥐었으며, 1억 장의 앨범을 팔았다. '하트랜드 록(Heartland Rock)'이라 불리는 그의 음악은 미국의 전통적 장르들에 기반하여, 미국 노동 계급의 현실과 좌절, 꿈을 노래한다. 'Born In The USA'에서는 베트남 전쟁 참전 용사의 트라우마를 노래했다. 미국의 그림자를 노래했으나, 당시 공화당 로널드 레이건 대통령 후보의 선거 캠프에서 이 노래를 선거 운동곡으로 사용하는 해프닝도 벌어졌다.스프링스틴은 21세기에 들어서도 세상에 대한 시선을 놓치지 않았다. 2008년 월스트리트 시위에 영감을 받아 < Wrecking Ball >이라는 앨범을 발표했다. 지난해 영국 공연 중에서는 '반역적인 행정부'라는 표현을 써 가면서, 도널드 트럼프 대통령에게도 강도 높은 비판을 이어갔다. 트럼프 대통령 역시 이에 '과대평가된 아티스트이며 말라비틀어진 록커'라며 응수했던 바 있다. 이번 신곡을 두고도 백악관은 '적절하지 않은 의견이 담긴 노래'라며 그 의미를 절하했다.그러나 시대의 목격자이자 저항 가수를 자처하는 록스타 스프링스틴의 위상은 수십년째 독보적이다. 레이건 시대부터 트럼프 2기까지, 수십년 동안 세상에 대해 노래하는 것을 멈추지 않았던 스프링스틴의 노래는 이 시대에도 계속되고 있다.