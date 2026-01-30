"지금의 소리를 정직하게 보여주자는 책임감이 있습니다"

오용철

"이걸 시간으로 들리게 하려면 어떻게 해야 할까?'"

"충돌은 주로 흐름이 가장 안정되었을 때 찾아옵니다. 청자가 이제 방향을 알겠다고 느끼는 순간에 일부러 균열을 넣었어요."

"클라리넷은 음색의 경계가 굉장히 유연한 악기입니다."

"특별한 지점을 지정하지 않고 듣는 것이 좋습니다."

"

감입니다."

오용철 프로필 - 영남대학교 작곡과 및 동 대학원 졸업 (사사 임주섭)

- 영남대학교 일반 대학원 음악학 박사 (Ph. D)(사사 임주섭)

- 서울 PAN MUSIC FESTIVAL 작품연주, 서울 창작 음악제 입상

- 독일 브란덴부르크 작곡가협회 콩쿠르 입상

- 노르웨이 그리그 국제작곡콩쿠르 입상

현) DNCE 멤버(작곡 및 지휘)

경북예술고등학교, 경남대학교, 영남대학교 겸임교수,

(주)위드엔터테인먼트 대표이사

2024년 서사칸타타 발표후 인사 사진(공연명 -노계박인로, 음악의 혼이 되어)오용철 작곡가는 이 협주곡의 출발점을 음색이나 주제보다 먼저 시간의 방식에서 찾았다. 그는 선형성과 비선형성이라는 개념을 먼저 붙잡았다. 선형은 흐름이고, 비선형은 분기와 되돌림의 감각이라고 설명했다. 문제는 그것을 어떻게 음악의 시간으로 들리게 하느냐였다. 그는 그 질문을 오래 붙들었다고 했다.그 고민은 곡의 구조가 된다. 모티브가 변형되며 앞으로 나아가다가, 갑자기 끊기거나 겹치며 다른 길로 샌다. 이 대비는 장식이 아니라 뼈대다. 특히 그는 충돌이 터지는 지점을 격렬한 순간으로 잡지 않았다. 오히려 흐름이 가장 안정될 때, 관객이 이제 방향을 파악했다고 느끼는 바로 그 순간을 노린다. 안정이야말로 균열이 가장 또렷하게 보이는 자리라는 듯이 보인다.이 방식은 우리가 기억을 떠올릴 때의 체험과 닮아 보인다. 생각이 한 줄로 곧게 뻗어가는 것 같다가도, 사소한 소리 하나에 다른 장면이 끼어든다. 정리했다고 믿는 순간에 오히려 더 오래된 감정이 올라온다. 〈기억의 조각〉은 그 끼어듦과 겹침을 내용으로 설명하기보다, 시간 자체의 조직으로 만든다. 그래서 이 작품에서 화해는 갈등의 수습이 아니라, 서로 다른 시간들이 잠시 한 공간에 머무는 상태에 가깝다. 완결보다 공존에 가깝다.이때 솔로 악기인 클라리넷은 기억의 1인칭처럼 서게 된다. 오용철이 클라리넷을 선택한 이유는 그 악기가 가진 음색의 경계 때문이다. 말처럼 들리다가도, 어느 순간 숨과 잡음의 영역으로 미끄러질 수 있는 유연함. 기억이 말로 정리되기 전에 감각으로 먼저 도착한다는 점에서, 그는 클라리넷을 가장 적확한 '몸'으로 본다.그 유연함은 주법에서 더 도드라진다. 글리산도와 플러터텅 같은 선택은 기술의 과시라기보다, 말로 정리되지 않는 상태를 직접 드러내기 위한 장치가 된다. 이 협주곡에서 클라리넷은 주인공이라기보다 기억을 겪는 존재다. 관객이 그 '겪음'을 따라가다 보면, 어느 순간 음악은 설명이 아니라 체험으로 바뀐다.오케스트라는 그 체험이 통과하는 시간의 공간으로 구축된다. 금관은 기억 속에서 갑자기 튀어나오는 강한 장면처럼 돌출되고, 타악은 흐름을 흔드는 파동처럼 개입하며, 현악은 잔향과 그림자 같은 얇은 결을 깔아 공간을 만든다. 각 악기군이 독립적으로 움직이면서도 하나의 시간 공간을 공유하도록 설계했다는 말은, 곧 이 작품에서 배경이 따로 없다는 뜻이기도 하다. 오케스트라 자체가 기억의 밀도이고, 회전하는 질감이며, 겹치고 분기하는 시간의 몸이다.그가 영감으로 언급한 블랙홀 이미지, 원반과 제트의 대비는 이런 구도를 더 선명하게 만든다. 회전하는 원반처럼 오케스트라가 밀도와 질감으로 공간을 만들고, 그 한가운데서 클라리넷이 방향성을 가진 선율로 위로 치솟는 순간을 그는 상상했다고 했다. 거대한 음향의 질감 속에서 클라리넷이 잠깐 고립되었다가 위로 솟구치듯 방향을 얻는 장면은 공연장에서 유난히 또렷하게 남을 가능성이 크다. 그때 기억은 개인의 내면을 넘어 하나의 운동처럼 보이기 시작한다.오용철 작곡가가 대중에 대해 말할 때, 그는 이해의 난이도로 청중을 구분하지 않았다. 오히려 쉽게 들리게 만드는 기술보다, 정서적 접점을 더 중요하게 본다. 다만 그 접점은 작곡가가 지정해 주는 표지판이 아니다. 그는 작품을 정해진 길로 안내하기보다, 관객이 각자의 삶에서 각자의 조각을 꺼내는 방식이 더 자연스럽다고 믿는다.이 말은 〈기억의 조각〉이 관객에게 정답을 요구하지 않는다는 선언처럼 들린다. 같은 작품을 듣고도 누군가는 선명한 장면을, 누군가는 이름 없는 감정을, 누군가는 오래된 잔향을 들고 공연장을 나설 수 있다. 작품은 그 차이를 존중한다. 그리고 바로 그 차이 위에서 음악은 각자에게 다른 방식으로 완성된다.그가 공연장에 대해 말한 조건도 같은 결이다. 거대한 무대의 장관보다, 소리가 세밀하게 들리는 거리. 청중과 연주자 사이가 너무 멀지 않아 숨소리와 미세한 변화까지 함께 느낄 수 있는 거리. 기억이 대개 큰 소리로 오지 않고 작은 흔들림으로 돌아온다는 걸 떠올리면, 그의 공간은 취향이 아니라 작품의 성격 그 자체다.여기서 아창제라는 무대의 성격을 덧붙이고 싶다. "ARKO 한국창작음악제"는 국내 창작음악, 특히 관현악 창작이 단발성 발표로 흩어지지 않도록 매년 한자리에서 '새 작품'을 꺼내어 보여 주는 대표적인 플랫폼이다. 동시대 작곡가들이 지금의 질문을 악보로 옮기고, 연주단체가 그 악보를 실제 소리로 구현하며, 관객이 그 소리를 현장에서 겪는 구조가 꾸준히 축적되어 왔다. 한 해의 프로그램이 지나가면 끝나는 축제가 아니라, 여러 해의 시간 위에 작품들이 포개져 '지금 한국 창작음악이 어디쯤 와 있는가'를 보여주는 자리다. 그래서 아창제의 공연은 종종 '새로움'이라는 말보다 '현재'라는 말에 더 가까운 온도를 가진다. 완성된 고전이 아니라, 만들어지고 있는 세계를 만나는 시간이기 때문이다.오용철 작곡가가 인터뷰에서 끝내 태도의 문장을 꺼낸 것도 그 '현재'라는 감각과 맞닿아 있었다. 유행이나 안전한 선택 대신, 지금 자신이 붙들고 있는 질문을 숨기지 않고 드러내는 것. 그 질문을 청중에게 조용히 건네는 것이다.지금의 소리를 정직하게 보여주자라는 책임독자가 이 공연을 보러 오길 바라는 이유는 단순하다. 이 작품은 글로 정리되는 순간, 가장 중요한 감각이 빠져나간다. 오케스트라의 공기와 질감이 회전하며 공간을 만들고, 그 공간 속에서 클라리넷이 고립과 방향성을 오가며 흔들릴 때, 관객은 음악을 이해한다기보다 겪게 된다. 공연이 끝난 뒤 남는 것은 결론이 아니라 잔향일 가능성이 크다. 설명되지 않는 어떤 장면 하나가, 혹은 이름 붙기 전의 감정 하나가, 자기 안에서 조용히 반응하는 순간. 그 순간이 바로 〈기억의 조각〉이 관객에게 건네는 가장 정확한 조각일지 모른다.