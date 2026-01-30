"간미연 보낸 게 너무 아깝잖아"... 주현미가 탄식한 이유

▲오 미소자매팀 에이스 이수연아직 11살 나이의 이수연양의 가창은 노래에 짓눌리지 않는 모습이다 MBN

이와 극명하게 대비되는 무대는 최연소 에이스 이수연이었다. 11세의 이수연은 인위적인 기교를 부리지 않았음에도 노래라는 말을 타고 부드럽게 달리는 숙련된 기수처럼 무대를 유영했다. 어린 이수연이 보여준 이 여유로운 주도권은 노래를 이고 지고 가느라 힘겨워 보였던 성인 가수의 무대와 극명하게 대조되며 무엇이 진정한 가창인지를 생각하게 했다.



등수를 무력화시킨 방출 룰의 비극



하지만 무대의 감동보다 시청자들을 분노케 한 것은 6회 후반부의 패자부활전과 방출 시스템이었다. 제작진이 부여한 30분의 연습 시간은 가수들에게 노래를 해석할 기회조차 주지 않은 상식 밖의 처사였다. 방청객과 심사위원이 대기하고 있는 상황을 감안하더라도 30분의 연습 시간은 납득이 안 되는 진행이었다. 더 큰 결함은 등수를 무력화시킨 방출 룰에 있었다. 2위 팀과 3위 팀에서 똑같이 1명씩만 방출되면서 경연의 공정성은 붕괴되었다.



특히 '천기가왕' 팀의 패자부활전 무대(<부초 같은 인생>)는 처참했다. 한 소절씩 돌아가며 부르는 미션에서 팀원 전체가 제대로 노래를 소화하지 못하고 박자와 음정을 놓치는 등 총체적인 난국을 보여주었다. 이를 지켜보던 심사위원들 사이에서는 '최악이다', '노래가 하나도 안 맞는다'라는 혹평이 쏟아졌고, 제작진조차 당혹감을 감추지 못할 정도로 난감한 상황이 연출되었다.



그럼에도 불합리한 룰 덕분에 결정적인 음 이탈 실수를 범한 홍자와 트로트의 맛을 전혀 살리지 못한 채 음만 겨우 맞춘 스테파니가 다음 라운드 진출권을 손에 쥐는 기이한 결과가 나왔다. 정작 이 팀에서 짐을 싼 것은 나름대로 흔들림 없이 정석대로 노래를 소화했던 장하온이었다.



이 황당한 광경을 지켜본 주현미 마스터는 참다못해 뼈아픈 일침을 가했다. 앞서 패자부활전(<초혼>)을 치른 2위 팀인 '오! 미소자매'에서 안정적인 실력을 보여준 간미연이 이미 탈락자로 선정된 상황이었기에, '천기가왕' 팀의 무너진 무대는 더욱 대비될 수밖에 없었다. 주현미 마스터는 '천기가왕' 팀의 함량 미달 무대를 보며 "이러면 간미연 보낸 게 너무 아깝잖아"라고 탄식 섞인 멘트를 남겼다. 이 발언은 안정적인 가창자를 탈락시킨 직후, 정작 실수 연발인 하위권 팀에서 다수가 생존하게 되는 모순을 정면으로 찌른 것이었다.



결국 간미연은 시스템의 가장 큰 희생양이 되었다. 솔지는 짧은 연습 시간의 한계 속에서도 최선을 다했지만 노래를 완전히 장악하기엔 시간이 부족해 보였다. 반면 간미연은 같은 악조건에서도 마치 본인의 노래인 것처럼 여유롭고 안정적인 정석 가창을 선보였다. 간미연이 무대를 내려가는 순간 주현미 마스터가 내뱉은 "간미연 너무 잘했는데"라는 한마디 이면에는 불합리한 방출 결과에 대한 안타까움이 깔려 있었다.



눈물바다가 남긴 숙제



경연의 결과와 별개로 이번 회차는 출연자들의 가슴 아픈 고백이 이어지며 온통 눈물바다였다. 특히 '오방신녀' 팀의 하이량은 그동안 숨겨왔던 중학생 딸의 존재를 처음으로 공개하며 모두를 놀라게 했다. 그녀의 말 못 할 사연은 현장의 방청객과 심사위원은 물론 시청자들까지 울컥하게 했다. 팀 미션에서 탈락해 방출된 강유진 또한 "방 한 칸 더 늘릴 돈을 벌어 아들과 함께 살고 싶다"며 아들에게 전하는 엄마의 고백으로 무대를 눈물로 적셨다.



개인적으로는 이들의 진심 어린 고백이 뭉클하고 좋았으나, 한편으로는 오디션 포맷이 지나치게 출연자의 '사연'에 치중하고 있다는 지적이 떠올라 마음이 편치만은 않았다. 물론 이 고백들이 경연 결과에 영향을 미치려는 것이 아니며, 탈락 후 전해진 고백들이기에 출연자 개인을 비난할 수는 없다.



다만, 시청률 지상주의에 매몰되어 참가자들의 내밀한 상처와 사연을 자극적으로 소비하려 드는 제작진의 연출 방식은 재고해 볼 필요가 있다. <현역가왕 3> 본선 2차전은 노래를 타고 달리는 실력자들의 무대로 빛났으나, 동시에 노래의 무게보다 사연의 무게가 더 강조되는 오디션 예능의 현주소를 다시금 고민하게 만들었다.



