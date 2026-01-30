"간미연 보낸 게 너무 아깝잖아"... 주현미가 탄식한 이유

▲현역가왕3 본선2차전 '미니콘서트 흑기사'라운드를 멋지게 연출한 '오!미소자매'팀의 공연
서울 상경한 5자매의 스토리를 연출한 '오!미소자매'팀은 '노래를 찾는 사람들'의 '사계'를 미니콘서트의 오프닝으로 연출하여 다른 팀과는 다른 색다른 무대를 꾸몄다.MBN
이번 미션에서 현역들이 보여준 무대는 단순한 방송용 경연을 넘어, 하나의 완성된 작품이자 시대상을 반영한 예술적 시도였다. 제작진과 출연진이 치열하게 고민한 흔적이 역력한 이 무대들을 일회성 시청률 도구로만 소비하기엔 그 안에 담긴 메시지와 파격이 너무나 컸다.
그 정점에는 '오! 미소자매' 팀의 무대가 있었다. 이수연, 솔지, 김태연, 간미연, 숙행으로 구성된 이 팀은 7080 시절 상경한 다섯 자매의 고단한 삶을 한 편의 뮤지컬처럼 풀어냈다. 특히 이들이 선곡한 <사계>(노래를 찾는 사람들 2집, 1989년)는 이번 경연을 통틀어 가장 깜짝 놀랄 만한 사회적 사건이었다. 노래를 찾는 사람들의 곡은 대중적인 멜로디를 띠면서도 참여적·운동권 성격이 강한 노동가요, 민중가요로 잘 알려져 있다.
'따스한 봄바람이 불고 또 불어도, 미싱은 잘도도네 돌아가네'라는 가사와 함께 펼쳐진 여공 콘셉트의 무대는 실제 방송에서 미싱 작업을 연출한 안무·의상·스토리로 구현되었다. 이는 과거 투쟁적인 선동가가 아니라, 우리 어머니들의 고단했던 노동의 역사를 보편적 휴머니즘으로 승화시켜 시대의 상처를 치유하는 깊이를 보여주었다. <서울의 아가씨> <사랑아> <살다보면> 등으로 이어지는 메들리 구성은 팀 전체의 하모니와 연기력을 극대화하며 완벽한 서사로 마무리되었다.
또한 '오방신녀' 팀이 보여준 오고무 오프닝은 민속적 판타지의 극치였다. 금잔디, 하이량, 김주이, 추다혜, 강유진이 무대 전면에 놓인 북을 직접 연주하며 하늘의 문을 여는 듯한 장엄한 의식을 거행한 장면은 압권이었다. <영암 아리랑> <수리수리술술> <와> 등으로 이어진 무대는 과거 비주류로 치부되던 무속적 미학을 현대적 트로트와 결합해 당당한 예술 장르로 격상시켰으며, 흑기사 신승태가 가세해 폭발시킨 에너지는 민속적 정체성을 대중문화 전면에 내세우는 파격을 선보였다.