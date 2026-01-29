파이어볼러 수집하는 한화... '보상선수' 양수호는 누구?

한화 이글스

공주고 시절부터 양수호를 주목한 한화예상을 깬 양수호 지명에 대해 한화 손혁 단장은 "2년 전 드래프트(2025) 당시부터 관심을 갖고 지켜본 파이어볼러"라며 지명 배경을 밝혔다. 한화 연고 지역 내 소재한 공주고 출신인 양수호는 2025 신인드래프트 4라운드 전체 35순위로 KIA에 입단했다.187cm, 82kg(KBO 프로필 기준)의 호리호리한 체격에서 뿜어져 나오는 최고 시속 153km/h(평균 148km/h)의 패스트볼은 사이드암에 가까운 투구폼과 어우러져 구위가 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 지난 시즌 1군 등판 기록은 없지만, 퓨처스리그 8경기(1패 1세이브 ERA 4.70)에 등판한 양수호는 불펜 투수로 가능성을 보여줬다.특기할 점은 원소속팀인 KIA가 양수호에게 쏟은 정성이다. KIA는 지난해 6월 양수호를 미국의 야구 전문 트레이닝 센터인 트레드애슬레틱스로 단기 연수를 보내는 등 특별 관리하던 유망주였다. 이번 스프링캠프에서도 1군(일본 아마미오시마) 선수단에 포함시킬 정도로 성장에 대한 기대가 컸다.결론적으로 볼 때, 한화는 KIA가 공들여 육성하던 파이어볼러 유망주가 보호선수 25인 명단에서 빠진 틈새를 노려 영입하는 양수겸장을 둔 셈이다. 한화는 이번 영입으로 문동주, 김서현, 정우주에 이어 양수호까지 보유하며 리그에서 가장 강력한 구위를 갖춘 파이어볼러 왕국을 구축한 셈이다. 네 투수 모두 150km/h 이상의 강속구를 쉽게 뿌릴 수 있는 자원이다.