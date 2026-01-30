'고독한 천재' 연기하는 이상윤의 고백 "뒤통수도 연기"

크리에이티브테이블 석영

"연극에 담긴 이야기가 굉장히 많아요. 공연을 하면 할수록 앨런 튜링이라는 인물에 대해 더 많이 생각하게 돼요. 박근형 선생님께 연극은 인간에 대한 이야기라고 배웠어요. 선생님께서 연극의 기승전결 속에서 인물을 어떻게 표현할지 항상 고민하시는 걸 보고 따라 배우려고 노력하고 있어요.

앨런 튜링은 닿고자 했던 이상과 현실의 괴리 때문에 외로워했던 인물이에요. 그게 동성애, 기계에 대한 생각, 친구에 대한 마음 등 다양한 형태로 표현돼요. 그런데 본질은 하나라고 생각했어요. 사람들과 함께 지내고 싶었던 마음, 그런데 다르다는 이유로 조금씩 어긋나면서 외로움을 느껴야 했던 인간의 이야기가 본질이라고 생각해요."

연극 <튜링머신> 공연 사진앨런 튜링은 나치의 암호 체계를 해독한 암호 해독가이자 여러 수학적 난제를 증명한 수학자다. 오늘날 컴퓨터의 초기 모델을 구현함과 동시에 인공지능의 이론적 토대를 마련한 과학자이기도 하다. 하지만 일상 생활에서 괴짜 같은 면모를 보이기도 했고, 학자로서도 유별난 주장을 거듭했기에 '고독한 천재의 삶'을 살았던 인물이다. 그런 앨런 튜링을 연기하는 이상윤은 공연을 거듭할수록 앨런 튜링의 삶에 집중하게 된다고 말문을 열었다.이상윤은 "튜링은 학문적으로 앞섰던 사람인데, 역사적으로 보면 앞선다는 게 때로 이상하게 비치기도 한다"며 자신이 연기하는 인물이 "그저 좀 달랐던 사람"이라고 설명했다. 실제로 튜링이 사회성이 부족했다는 기록도 있지만, 이상윤이 연극을 준비하는 과정에서 바라본 튜링은 마냥 사회성이 부족한 괴짜가 아니었다. 그는 "주변 사람들의 회고를 찾아보니, 튜링이 굉장히 위트있고 유머러스한 사람이었다"며 "학창 시절 때 기억을 더듬어보면 공부 잘하는 사람끼리는 웃는데 평범한 친구들은 이해하지 못하는 유머가 있지 않나. 튜링의 위트와 유머도 그런 식이었을 것"이라고 해석했다.하지만 앨런 튜링을 연기하는 배우 입장에서 이해가 어려운 부분도 있었다. 바로 튜링이 온몸으로 겪은 제2차 세계대전이다. 이상윤은 "<튜링머신>은 프랑스 작품이다. 유럽에서 세계대전을 받아들이는 정서와 한국이 세계대전을 이해하는 정서는 차이가 있을 것"이라며 "튜링을 온전히 이해하고 표현하려면 세계대전을 대하는 유럽의 정서에 가닿아야 한다. 그러기 위해 많은 시간과 노력을 들였다"고 고백했다.