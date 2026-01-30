사이트 전체보기
'고독한 천재' 연기하는 이상윤의 고백 "뒤통수도 연기"

'고독한 천재' 연기하는 이상윤의 고백 "뒤통수도 연기"

[인터뷰] 연극 <튜링머신>의 '앨런 튜링' 역 맡은 배우 이상윤

안지훈(jh510)
26.01.30 02:10최종업데이트26.01.30 02:10
배우 이상윤이 천재 수학자 '앨런 튜링' 역을 맡아 연극 <튜링머신>을 이끌고 있다. 지난해 <세일즈맨의 죽음> <고도를 기다리며를 기다리며>로 연극 무대를 지킨 가운데 올해도 <튜링머신>으로 무대에 오르고 있다. 브라운관은 물론 무대에서도 활발한 활동을 이어가는 배우 이상윤을 29일 만나 작품과 인물에 대한 이야기를 나눴다.

<튜링머신>은 사실적으로 이야기를 전개하는 방식과 더불어 관객에게 고백하듯이 말을 건네는 방식이 어우러진 연극이다. 오랫동안 연극 무대에 섰던 이상윤이지만 "이런 방식은 경험해 보지 못했다. 형식이 흥미로워 호기심이 있었다"고 출연 계기를 설명했다. 앨런 튜링이 걸어온 고독한 천재의 삶을 이야기한다는 점도 배우로서 매력적이었지만, 이처럼 형식적인 신선함도 큰 매력으로 다가온다고 덧붙였다.

특히 <튜링머신>의 무대는 사면이 객석으로 둘러싸여 있는데, 독특한 무대에서 어떻게 표현을 극대화할 수 있는지 공연 전부터 고민했다고 전했다. 이어 "움직임을 봐주시는 선생님이 무대에서 몸을 사면의 사람들에게 열 수 있는 방법을 이야기해 주셨다"면서 "함께 연기하는 이승주 배우가 워낙 무대 경험이 많고, <튜링머신> 초연에도 참여한 적이 있기에 그의 움직임을 많이 참고했다"고 설명했다.

현재 공연 중인 연극 <벙커 트릴로지>도 삼면이 객석으로 둘러싸인 독특한 무대를 사용하는데, 이상윤은 <튜링머신>을 연기하는 데 도움을 얻기 위해 <벙커 트릴로지> 리허설도 직접 참관했다. 동료 배우로부터 "뒤통수도 연기해야 한다"는 조언을 들었고, 친분이 있는 연출가에게도 조언을 구할 만큼 치열하게 준비했다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영

이상윤이 담아낸 인간 튜링

앨런 튜링은 나치의 암호 체계를 해독한 암호 해독가이자 여러 수학적 난제를 증명한 수학자다. 오늘날 컴퓨터의 초기 모델을 구현함과 동시에 인공지능의 이론적 토대를 마련한 과학자이기도 하다. 하지만 일상 생활에서 괴짜 같은 면모를 보이기도 했고, 학자로서도 유별난 주장을 거듭했기에 '고독한 천재의 삶'을 살았던 인물이다. 그런 앨런 튜링을 연기하는 이상윤은 공연을 거듭할수록 앨런 튜링의 삶에 집중하게 된다고 말문을 열었다.

"연극에 담긴 이야기가 굉장히 많아요. 공연을 하면 할수록 앨런 튜링이라는 인물에 대해 더 많이 생각하게 돼요. 박근형 선생님께 연극은 인간에 대한 이야기라고 배웠어요. 선생님께서 연극의 기승전결 속에서 인물을 어떻게 표현할지 항상 고민하시는 걸 보고 따라 배우려고 노력하고 있어요.

앨런 튜링은 닿고자 했던 이상과 현실의 괴리 때문에 외로워했던 인물이에요. 그게 동성애, 기계에 대한 생각, 친구에 대한 마음 등 다양한 형태로 표현돼요. 그런데 본질은 하나라고 생각했어요. 사람들과 함께 지내고 싶었던 마음, 그런데 다르다는 이유로 조금씩 어긋나면서 외로움을 느껴야 했던 인간의 이야기가 본질이라고 생각해요."

이상윤은 "튜링은 학문적으로 앞섰던 사람인데, 역사적으로 보면 앞선다는 게 때로 이상하게 비치기도 한다"며 자신이 연기하는 인물이 "그저 좀 달랐던 사람"이라고 설명했다. 실제로 튜링이 사회성이 부족했다는 기록도 있지만, 이상윤이 연극을 준비하는 과정에서 바라본 튜링은 마냥 사회성이 부족한 괴짜가 아니었다. 그는 "주변 사람들의 회고를 찾아보니, 튜링이 굉장히 위트있고 유머러스한 사람이었다"며 "학창 시절 때 기억을 더듬어보면 공부 잘하는 사람끼리는 웃는데 평범한 친구들은 이해하지 못하는 유머가 있지 않나. 튜링의 위트와 유머도 그런 식이었을 것"이라고 해석했다.

하지만 앨런 튜링을 연기하는 배우 입장에서 이해가 어려운 부분도 있었다. 바로 튜링이 온몸으로 겪은 제2차 세계대전이다. 이상윤은 "<튜링머신>은 프랑스 작품이다. 유럽에서 세계대전을 받아들이는 정서와 한국이 세계대전을 이해하는 정서는 차이가 있을 것"이라며 "튜링을 온전히 이해하고 표현하려면 세계대전을 대하는 유럽의 정서에 가닿아야 한다. 그러기 위해 많은 시간과 노력을 들였다"고 고백했다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영

이상윤의 튜링은 현재진행형

<튜링머신>에서 앨런 튜링은 '기계도 생각할 수 있다'는 주장을 되풀이한다. 당대 사회는 오직 영혼이 있는 사람만 생각할 수 있다고 판단했고, 따라서 기계도 생각할 수 있다는 튜링의 주장은 터무니없는 것으로 여겨졌다. 하지만 이상윤은 그 주장의 이면에 튜링이라는 인물에 대한 근본적인 이야기가 담겨 있다고 해석했다.

"기계도 생각할 수 있다는 건 표면적인 부분이고, 그 안에는 먼저 떠난 친구 크리스토퍼를 만나고 싶은 갈망이 담겨 있다고 생각해요. 크리스토퍼는 튜링을 온전히 이해해 준 유일한 친구였거든요. 기계가 하나의 생명체처럼 받아들여질 수만 있다면 그 안에서 튜링이 크리스토퍼를 만날 수 있다고 믿지 않았을까요. 물론 실제 튜링은 그보다는 기계 자체에 대한 생각이 훨씬 강했겠지만, 이 연극에서 제가 표현하고자 하는 튜링은 크리스토퍼에 대한 갈망이 큰 인물이에요."

그는 <튜링머신>을 준비하면서 이전에 함께 작업했던 원로 배우 신구의 조언을 다시금 마음에 새겼다. 이상윤은 "(신구)선생님께서 '연습은 실전처럼, 실전은 연습처럼'이라는 말을 늘 강조하셨다"며 "당연한 말 같지만, 그게 다였다. 선생님께서는 놀랍게도 그 말씀을 그대로 실천하시는 분이다. 그런 선생님을 따라하고 있다"고 말했다.

지금도 같은 역을 맡은 이승주·이동휘 배우로부터 많은 것을 배운다고 덧붙였다. 특히 부상에서 복귀해 이번 주부터 무대에 오르는 이동휘에 대해 "작품에 대한 이야기를 계속 나누는데, 이동휘 배우의 이야기를 들으며 '거기까지도 생각할 수 있구나' 느낀다. 나아가 '거기까지도 생각해야 하는구나' 배운다"고 했다.

한편 연극 <튜링머신>은 3월 1일까지 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 공연된다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영
공연 연극 튜링머신 이상윤 인터뷰

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
안지훈 (jh510) 내방

anjihoon_510@naver.com

이 기자의 최신기사 "천재 과학자의 외로움, 걸음걸이부터 고민했죠"