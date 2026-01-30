'고독한 천재' 연기하는 이상윤의 고백 "뒤통수도 연기"

배우 이상윤이 천재 수학자 '앨런 튜링' 역을 맡아 연극 <튜링머신>을 이끌고 있다. 지난해 <세일즈맨의 죽음> <고도를 기다리며를 기다리며>로 연극 무대를 지킨 가운데 올해도 <튜링머신>으로 무대에 오르고 있다. 브라운관은 물론 무대에서도 활발한 활동을 이어가는 배우 이상윤을 29일 만나 작품과 인물에 대한 이야기를 나눴다.
<튜링머신>은 사실적으로 이야기를 전개하는 방식과 더불어 관객에게 고백하듯이 말을 건네는 방식이 어우러진 연극이다. 오랫동안 연극 무대에 섰던 이상윤이지만 "이런 방식은 경험해 보지 못했다. 형식이 흥미로워 호기심이 있었다"고 출연 계기를 설명했다. 앨런 튜링이 걸어온 고독한 천재의 삶을 이야기한다는 점도 배우로서 매력적이었지만, 이처럼 형식적인 신선함도 큰 매력으로 다가온다고 덧붙였다.
특히 <튜링머신>의 무대는 사면이 객석으로 둘러싸여 있는데, 독특한 무대에서 어떻게 표현을 극대화할 수 있는지 공연 전부터 고민했다고 전했다. 이어 "움직임을 봐주시는 선생님이 무대에서 몸을 사면의 사람들에게 열 수 있는 방법을 이야기해 주셨다"면서 "함께 연기하는 이승주 배우가 워낙 무대 경험이 많고, <튜링머신> 초연에도 참여한 적이 있기에 그의 움직임을 많이 참고했다"고 설명했다.
현재 공연 중인 연극 <벙커 트릴로지>도 삼면이 객석으로 둘러싸인 독특한 무대를 사용하는데, 이상윤은 <튜링머신>을 연기하는 데 도움을 얻기 위해 <벙커 트릴로지> 리허설도 직접 참관했다. 동료 배우로부터 "뒤통수도 연기해야 한다"는 조언을 들었고, 친분이 있는 연출가에게도 조언을 구할 만큼 치열하게 준비했다.