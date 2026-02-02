"이 햇살 너 다 가져..." 이 영화가 흥행 1위 한 진짜 이유

㈜쇼박스

"이거(햇살) 너 다 가져."

영화 <만약에 우리> 장면서울에 있는 대학에 입학한 06학번 은호(구교환 분)와 정원(문가영 분)에게 이 도시는 다정한 공간이 아니었다. 전남 고흥에서 상경한 두 청춘이 본 서울은 각각 다른 풍경을 품었다.은호는 언덕 꼭대기에 있는 꼭대기 집에 산다. 창을 열면 멀리 도시의 풍경이 펼쳐지고, 볕 좋은 날엔 햇살이 방 안에 가득하다. 게임을 만들어 100억을 버는 꿈을 꾸지만, 게임 속 주인공을 위험에 빠뜨리고 싶지 않다. 은호는 주인공에게 위기가 없는 이야기를 전개하는 게임을 만들고 싶어 한다.정원은 반지하 고시원에 산다. 얇은 벽 너머 옆 방 남성의 거친 목소리가 들려오면 익숙한 듯 벽을 쿵쿵 두드려 조용히 해달라고 하지만, 무용한 신호라는 것도 안다. 장학금 때문에 사회복지학과를 선택했지만 실은 건축사를 꿈꾼다. 정원은 고시원 한편에 자신이 짓고 싶은 드림하우스 모형을 두며 미래를 그린다.유명한 건축회사에 취업한 선배와 만나기 시작한 정원은 우연히 그의 어머니와 마주친다. 그 어머니는 정원에게 가족에 관해 물었고, 정원이 부모님이 안 계시다고 대답하자 이내 얼굴이 벌게지며 눈물을 흘린다. 다른 것은 다 차치하더라도 아들이 만나는 여자가 좋은 가정환경이어야 한다는 거였다.그 길로 고시원에 돌아온 정원은 한 줌의 햇살이 겨우 들어오는 고시원을 떠나 은호의 꼭대기 방으로 이사한다. 씩씩하게, 하지만 조금 쑥스럽게. 은호는 정원에게 왜 왔냐고 묻지 않는다. 그에게 정원은 "내가 누릴 수 있는 햇살이 그만큼이라는 게 슬펐다"고 말한다. 은호가 벌떡 일어나 온 햇살을 정원에게 주려는 듯 창문을 가린 커튼을 열어젖히자 눈 부신 햇살이 정원의 얼굴에 쏟아진다. 은호가 말한다.은호가 정원에게 호기롭게 선물한 햇살은 한동안 두 사람을 따스하게 보듬는다. 꼭대기 방에서 함께 보는 서울의 풍경은 정원이 홀로 반지하 고시원에서 보던 풍경과 전혀 달랐다. 하지만 은호와 정원이 수많은 밤을 함께 보낸 꼭대기 방은 로맨틱한 은신처라기보다, 도시가 허락한 가장 최소한의 생존 단위였다. 고시원과 마찬가지로 벽 하나를 사이에 두고 타인의 내밀한 소리를 견뎌야 했던, 결코 사적이지 않은 그 공간에서, 은호와 정원은 자신의 꿈을 위해 서로의 꿈을 위해 부단히 애쓴다.은호와 정원이 자신의 꿈을 좇는 동안, 현실은 가파르게 달라졌다. 은호 아버지의 병원비와 재계약에 맞춰 오른 보증금은 그들이 꿈꿀 수 있는 공간을 앗아갔다. 그렇게 은호와 정원은 꼭대기 방을 떠나 함께 반지하로 이사한다. 은호는 더 이상 정원에게 햇살이라는 선심을 쓰지 않는다.