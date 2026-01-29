골키퍼 트루빈의 극장골, 벤피카 16강 플레이오프 막차 탑승

후반 추가 시간 7분 17초에 홈 팀 골키퍼 트루빈이 다이빙 헤더슛으로 넣은 골이 들어가는 순간 리스본의 에스타디오 다 루즈가 축구 극장으로 바뀌면서 모든 사람들이 머리를 감싸쥐고는 입을 다물지 못했다.종종 축구 게임에서 골키퍼의 놀라운 골이 실제로 들어가기도 하지만 별들의 잔치라 불리는 유럽 챔피언스리그 본선에서, 더구나 16강 토너먼트 플레이오프 진출권이 그로 인해 생겼다는 것은 기적이라 불릴 만하다.상대 팀이 챔피언스리그 최다(15회) 우승 역사를 자랑하는 레알 마드리드 CF라는 사실, 이 게임에서 2골을 넣은 킬리안 음바페가 이번 리그 페이즈 통산 13호골 신기록을 세웠다는 것을 감안하면 더 놀라운 일이다.조제 무리뉴 감독이 이끌고 있는 SL 벤피카(포르투갈)가 한국 시각으로 29일(목) 오전 5시 포르투갈 리스본에 있는 에스타디오 다 루즈에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 리그 페이즈 레알 마드리드 CF(스페인)와의 홈 게임에서 4-2로 극적인 역전승을 거두고 최종 순위 24위로 16강 플레이오프 진출권을 막차로 받아냈다.홈 팀 SL 벤피카는 조금 넉넉한 점수 차로 반드시 이겨야 하는 입장, 어웨이 팀 레알 마드리드는 비기기만 해도 16강 직행 티켓을 받을 수 있는 상황이었다. 여기서 어웨이 팀 레알 마드리드가 먼저 골을 터뜨렸으니 리스본 홈팬들은 플레이오프 희망이 꺼져가는 것처럼 느꼈다. 레알 마드리드 라울 아센시오가 오른쪽 측면에서 정확한 크로스를 반대쪽으로 날려 킬리안 음바페가 노마크 헤더 골을 29분 39초에 터뜨린 것이다.그래도 벤피카는 6분만에 귀중한 동점골을 넣으며 따라붙었다. 킥 정확도가 뛰어난 반젤리스 파블리디스가 오른쪽 측면 얼리 크로스를 날려주었고 노르웨이 출신 날개 공격수 안드레아스 시엘데루프가 스파이크 헤더골을 35분 48초에 꽂아넣은 것이다.전반 추가 시간에는 레알 마드리드 추아메니의 어리석은 밀기 반칙으로 벤피카가 오른쪽 코너킥 세트피스 상황에서 페널티킥을 얻어냈다. 이 중요한 기회를 반젤리스 파블리디스가 침착하게 오른발 PK 골(45+4분 49초)로 차 넣었다.게임 흐름을 뒤집어버린 홈 팀 SL 벤피카는 53분 31초에 안드레아스 시엘데루프가 이번에는 날카로운 오른발 골을 낮게 깔아 넣으며 3-1로 달아났다. 어시스트는 역시 반젤리스 파블리디스의 정확한 패스였다.골 득실차를 플러스 방향으로 더 올리기 위해 SL 벤피카는 골이 더 필요했는데 4분 18초만에 킬리안 음바페에게 1골을 더 얻어맞았다. 아르다 귈러의 오른쪽 컷 백 크로스를 음바페가 페널티 마크 뒤에서 기다리고 있다가 오른발 돌려차기 골(57분 31초)을 정확하게 왼쪽 구석으로 차 넣은 것이다.이대로 게임이 끝난다면 레알 마드리드를 이겨도 24위 이내의 리그 페이즈 순위를 장담할 수 없었던 벤피카는 후반 추가 시간에 모두를 놀라게 하는 명장면을 연출했다. 묘하게도 레알 마드리드의 라울 아센시오(90+2분, 경고 누적 퇴장)와 호드리구(90+6분, 다이렉트 퇴장)가 후반 추가 시간에 퇴장당하는 보기 드문 변수가 발생하기도 했다.그리고 추가시간 7분이 넘어서면서 SL 벤피카에게 마지막 프리킥 세트피스 기회가 찾아왔다. 여기서 무리뉴 감독은 골키퍼 아나톨리 트루빈까지 레알 마드리드 골문 앞으로 올라가라고 지시했고, 숨막히는 프리킥 크로스가 프레드리크 아우르스네스의 오른발 끝을 떠났다. 이 순간 노란 유니폼을 입은 아나톨리 트루빈 골키퍼가 몸을 날린 헤더골을 후반 추가시간 7분 17초에 기막히게 꽂아넣은 것이다.트루빈 골키퍼의 이 극장골은 2023년 9월 SS 라치오(이탈리아)의 이반 프로베델 골키퍼가 아틀레티코 마드리드(스페인)를 상대로 넣은 골키퍼 골 이후 실로 오랜만에 들어간 챔피언스리그 골키퍼 최신 득점 기록으로 박제된 것이다.SL 벤피카는 이 극장골에 힘입어 3승 5패(9점 10득점 12실점 -2)의 기록으로 리그 페이즈 최종 순위 24위에 턱걸이했다. 올랭피크 드 마르세유(프랑스)가 벤피카와 같은 승점, 승패 기록에 11득점 14실점 -3으로 25위가 된 것을 감안하면 트루빈 골키퍼가 넣은 극장골의 가치는 더 설명할 필요가 없다.마르세유를 포함하여 SSC 나폴리(이탈리아), PSV 에인트호번, 아약스 암스테르담(이상 네덜란드), 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일) 등 유명 클럽들이 24위 안에 들어가지 못하고 탈락한 것을 생각하면 SL 벤피카가 24위로 플레이오프에 턱걸이한 것도 대단한 일이다.또 놀라운 뉴스는 플레이오프 막차에 올라탄 SL 벤피카의 상대 팀이 레알 마드리드 CF로 결정될 수도 있다는 사실이다. 하루 뒤 PO 대진 추첨 행사로 발표되는데 24위 SL 벤피카와 23위 FK 보되/글림트(노르웨이) 둘 중 한 팀이 9위 레알 마드리드 CF 또는 10위 인테르 밀란(이탈리아)과 플레이오프에서 만나야 하기 때문이다.(1월 29일 오전 5시, 에스타디오 다 루즈 - 리스본)골, 도움 기록 : 안드레아스 시엘데루프(35분 48초,도움-반젤리스 파블리디스), 반젤리스 파블리디스(45+4분 49초,PK), 안드레아스 시엘데루프(53분 13초,도움-반젤리스 파블리디스),/ 킬리안 음바페(29분 39초,도움-라울 아센시오), 킬리안 음바페(57분 31초,도움-아르다 귈러)]1 아스널 FC(잉글랜드) 24점 8승 0무 0패 23득점 4실점 +192 FC 바이에른 뮌헨(독일) 21점 7승 0무 1패 22득점 8실점 +143 리버풀 FC(잉글랜드) 18점 6승 0무 2패 20득점 8실점 +124 토트넘 홋스퍼(잉글랜드) 17점 5승 2무 1패 17득점 7실점 +105 FC 바르셀로나(스페인) 16점 5승 1무 2패 22득점 14실점 +86 첼시 FC(잉글랜드) 16점 5승 1무 2패 17득점 10실점 +77 스포르팅 CP(포르투갈) 16점 5승 1무 2패 17득점 11실점 +68 맨체스터 시티(잉글랜드) 16점 5승 1무 2패 15득점 9실점 +6------ 8위까지 16강 직행, 9위부터 24위까지 플레이오프 티켓 ------10 인테르 밀란(이탈리아) 15점 5승 0무 3패 15득점 7실점 +811 파리 생 제르맹(프랑스) 14점 4승 2무 2패 21득점 11실점 +1012 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드) 14점 4승 2무 2패 17득점 7실점 +1013 유벤투스(이탈리아) 14점 4승 2무 2패 14득점 10실점 +414 아틀레티코 마드리드(스페인) 13점 4승 1무 3패 17득점 15실점 +215 아탈란타 BC(이탈리아) 13점 4승 1무 3패 10득점 10실점16 바이엘 04 레버쿠젠(독일) 12점 3승 3무 2패 13득점 14실점 -117 보루시아 도르트문트(독일) 11점 3승 2무 3패 19득점 17실점 +218 올림피아코스(그리스) 11점 3승 2무 3패 10득점 14실점 419 클루브 브뤼헤(벨기에) 10점 3승 1무 4패 15득점 17실점 -220 갈라타사라이(튀르키에) 10점 3승 1무 4패 9득점 11실점 -221 AS 모나코(프랑스) 10점 2승 4무 2패 8득점 14실점 -622 카라박 FK(아제르바이잔) 10점 3승 1무 4패 13득점 21실점 -823 FK 보되/글림트(노르웨이) 9점 2승 3무 3패 14득점 15실점 -11위 아스널 or 2위 바이에른 뮌헨 16강 확정vs 16강 PO [15위 아탈란타 or 16위 레버쿠젠 vs 17위 도르트문트 or 18위 올림피아코스]3위 리버풀 or 4위 토트넘 홋스퍼 16강 확정vs 16강 PO [13위 유벤투스 or 14위 AT 마드리드 vs 19위 클루브 브뤼헤 or 20위 갈라타사라이]5위 FC 바르셀로나 or 6위 첼시 FC 16강 확정vs 16강 PO [11위 파리 생 제르맹 or 12위 뉴캐슬 유나이티드 vs 21위 AS 모나코 or 22위 카라박 FK]7위 스포르팅 CP or 8위 맨체스터 시티 16강 확정vs 16강 PO [9위or 10위 인테르 밀란 vs 23위 보되/글림트 or 24위