'시골 이발사' 된 박보검, 어떤 이야기를 담을까

2000년대까지만 해도 인기가 많은 스타 배우들은 소위 '신비주의'를 고수하면서 연기 활동을 제외한 매체 출연을 최소화하는 경우가 많았다. 따라서 대중들은 좋아하는 스타를 보기 위해 영화의 무대 인사 스케줄을 체크하거나 인터뷰 및 시상식 등을 챙겨볼 수 밖에 없었다. 그 시절 <연예가중계>와 <한밤의 TV연예>, <섹션TV 연예통신> 같은 지상파 연예 정보 프로그램들이 꾸준히 생존할 수 있었던 비결이었다.
하지만 2020년대 이후엔 스타 배우들을 각종 매체에서 보기가 상대적으로 수월해졌다. 이병헌은 지난 2021년 tvN<SNL>에 출연해 작품 속 명장면들을 직접 재연했고, tvN<유퀴즈>를 비롯한 각종 예능 프로그램에 스타 배우들이 출연하는 것도 어렵지 않게 볼 수 있다. 심지어 최근에는 유재석의 <핑계고>와 신동엽의 <짠한형> 같은 유튜브 채널에도 스타 배우들이 많이 출연해 작품과는 다른 소탈한 매력을 보여주기도 한다.
스타 배우들이 기존의 예능 프로그램에 출연하는 경우도 있지만 연기 활동 휴식기나 신작 발표 전 직접 자신의 이름을 건 예능 프로그램을 선보이며 대중들에게 색다른 매력을 보여주는 경우도 적지 않다. 오는 30일 tvN에서 첫 방송되는 10부작 예능 프로그램 역시 스타 배우가 동료 배우들과 함께 직접 이발소를 운영하는 이야기를 담은 리얼리티 쇼다. 박보검이 이상이, 곽동연과 함께 출연하는 <보검 매직컬>이다.
예능 통해 새로운 매력 보여주는 배우들