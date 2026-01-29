'골때녀' 7골 주고 받은 난타전 승자는 월드클라쓰, 새 규칙은 복병

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
무려 7골을 주고받는 난타전의 승자는 월드클라쓰였다.
지난 28일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들>(이하 '골때녀') 제2회 G리그 B조 FC 월드클라쓰 대 FC 액셔니스타의 경기에서 강호 월드클라쓰가 4대3, 한 점 차 역전승을 거두고 우승 재도전의 발판을 마련했다.
지난해 우승→방출 위기→준우승 등 극과 극의 성적을 보여준 월드클라쓰는 에이스 제이의 전반전 연속 2골에 힘입어 손쉬운 승리를 차지하는 듯했다. 그런데 후반전 전열을 재정비한 액셔니스타에 내리 3골을 내주며 역전패 위기에 몰렸다.
하지만 저력의 월드클라쓰는 엘로디의 동점골, 상대 골키퍼의 자책골에 힘입어 4대3 재역전에 성공했다. 이후 액셔니스타의 파상 공세를 철통같은 수비로 차단하면서 월드클라쓰는 기분 좋은 1승을 따낼 수 있었다.
반면 액셔니스타는 0대2 열세를 뒤집었지만 후반전 어설픈 빌드업 작전이 역효과를 일으킨 탓에 아쉽게 역전패를 당하고 말았다.
