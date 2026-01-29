'골때녀' 7골 주고 받은 난타전 승자는 월드클라쓰, 새 규칙은 복병

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

결과적으로 승리를 거뒀지만, 월드클라쓰는 여러 번 아찔한 순간을 맞이했다. 이번 대회부터 부상자를 제외한 모든 선수가 경기에 뛰어야 한다는 새 규칙이 적용된 상황. 경기 당일 급하게 합류한 아야카는 준비가 덜 된 상태에서 상태 공격수를 맨투맨 마크 해야 했고 그 과정에서 내리 3실점을 내주는 상황이 펼쳐진 것이다.

에이스 제이마저 급격한 체력 저하로 후반전 움직임이 둔해지면서 조직력이 흔들리는 위태로운 장면도 여러 차례 노출됐다. 다행히 기존 선수들이 온몸을 불사르는 투지를 발휘해 역전승이라는 해피엔딩을 완성시킬 수 있었다. 이영표 감독으로선 신입생 아야카의 기량 향상 및 팀 적응, 제이의 체력 문제 해결이라는 과제를 떠안게 됐다.

반면 액셔니스타는 기대 이상의 활약을 보여준 새 멤버 권이수와 분전한 이영아라는 수확을 거둘 수 있었다. 팀 적응이 완벽하게 이뤄진 상태가 아니었지만 권이수는 과감한 측면 돌파와 강력한 슈팅으로 시청자들에게 강력한 인상을 심어줬다. 이전까지 벤치만 지켰던 이영아도 성실한 훈련을 바탕으로 데뷔골 성공이라는 결실을 맺게 됐다.

