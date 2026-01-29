사이트 전체보기
'골때녀' 7골 주고 받은 난타전 승자는 월드클라쓰, 새 규칙은 복병

[리뷰] SBS <골 때리는 그녀들>

김상화(steelydan)
26.01.29 14:17최종업데이트26.01.29 14:18
SBS '골 때리는 그녀들'
무려 7골을 주고받는 난타전의 승자는 월드클라쓰였다.

지난 28일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들>(이하 '골때녀') 제2회 G리그 B조 FC 월드클라쓰 대 FC 액셔니스타의 경기에서 강호 월드클라쓰가 4대3, 한 점 차 역전승을 거두고 우승 재도전의 발판을 마련했다.

지난해 우승→방출 위기→준우승 등 극과 극의 성적을 보여준 월드클라쓰는 에이스 제이의 전반전 연속 2골에 힘입어 손쉬운 승리를 차지하는 듯했다. 그런데 후반전 전열을 재정비한 액셔니스타에 내리 3골을 내주며 역전패 위기에 몰렸다.

하지만 저력의 월드클라쓰는 엘로디의 동점골, 상대 골키퍼의 자책골에 힘입어 4대3 재역전에 성공했다. 이후 액셔니스타의 파상 공세를 철통같은 수비로 차단하면서 월드클라쓰는 기분 좋은 1승을 따낼 수 있었다.

반면 액셔니스타는 0대2 열세를 뒤집었지만 후반전 어설픈 빌드업 작전이 역효과를 일으킨 탓에 아쉽게 역전패를 당하고 말았다.

신입 멤버 부상 하차...난감한 이영표 감독
SBS '골 때리는 그녀들'
월드클라쓰는 국대패밀리와 더불어 이번 대회 강력한 우승 후보 중 하나로 손꼽힌 팀이다. 지난해 깜짝 등장한 호주 출신 제이의 가세에 힘입어 더욱 강력한 전력을 갖췄기 때문이다. 기존 멤버의 이탈 없이 제2회 G리그에 참여한 덕분에 1년여 만의 정상 탈환을 기대해 볼 만했다.

그런데 생각지 못했던 변수가 발생했다. 신입 멤버 슈이(세이마이네임)가 소속 그룹 컴백 준비 과정에서 발목 부상을 당해 첫 경기도 치르지 못한 채 하차하는 일이 빚어진 것. 급하게 경기 당일 일본 출신 치어리더 아야카를 합류시켰지만 축구 초보인 데다 훈련 한 번 치르지도 못하고 입단한 탓에 큰 도움을 기대하기 어려웠다.

설상가상으로 기존 선수 중 카라인마저 발목 부상 때문에 출전이 불가능해지면서 월드클라쓰는 사실상 교체 선수 없이 풀타임 26분 경기를 소화해야 하는 난감한 상황이 됐다. 반면 액셔니스타는 3년여 만에 <골때녀>에 복귀한 주명, 숨은 실력자 권이수 등의 가세에 힘입어 GIFA컵 대비 업그레이드된 전력으로 월드클라쓰를 위협했다.

난타전 끝에 웃은 월드클라쓰
SBS '골 때리는 그녀들'
전반전 중반 무렵까지 월드클라쓰는 상대팀 액셔니스타의 파상 공세로 인해 여러 차례 위험한 순간을 맞이했다. 그때마다 수비진의 선방으로 실점을 차단한 덕분에 반격의 기회가 찾아왔다. 에이스 제이가 탁월한 개인기를 앞세워 완벽한 2골을 완성시켰다.

허망하게 실점을 하게 된 액셔니스타는 후반 들어 선수들의 위치를 재조정하면서 반격에 나섰다.
박지안을 후방에 배치해 뒷문 보강 및 빌드업에 주력하는 대신 백업 멤버 이영아를 최전방에 두는 파격적인 선수 운영을 보여줬다. 그 결과 루키 권이수의 데뷔 첫 골, 정혜인의 동점골, 그리고 이영아의 <골때녀> 첫 골이자 역전 득점까지 만들어냈다.

하지만 월드클라쓰에겐 '우승 DNA'가 있었다. 단숨에 엘로디의 동점골로 경기를 다시 원점으로 돌려놓은 데 이어 왼발 달인 나티가 상대 골키퍼 안혜경의 범실을 유도하는 코너킥을 성공시켜 역전 승리를 거둘 수 있었다.

변수로 떠오른 새 규칙
SBS '골 때리는 그녀들'
결과적으로 승리를 거뒀지만, 월드클라쓰는 여러 번 아찔한 순간을 맞이했다. 이번 대회부터 부상자를 제외한 모든 선수가 경기에 뛰어야 한다는 새 규칙이 적용된 상황. 경기 당일 급하게 합류한 아야카는 준비가 덜 된 상태에서 상태 공격수를 맨투맨 마크 해야 했고 그 과정에서 내리 3실점을 내주는 상황이 펼쳐진 것이다.

에이스 제이마저 급격한 체력 저하로 후반전 움직임이 둔해지면서 조직력이 흔들리는 위태로운 장면도 여러 차례 노출됐다. 다행히 기존 선수들이 온몸을 불사르는 투지를 발휘해 역전승이라는 해피엔딩을 완성시킬 수 있었다. 이영표 감독으로선 신입생 아야카의 기량 향상 및 팀 적응, 제이의 체력 문제 해결이라는 과제를 떠안게 됐다.

반면 액셔니스타는 기대 이상의 활약을 보여준 새 멤버 권이수와 분전한 이영아라는 수확을 거둘 수 있었다. 팀 적응이 완벽하게 이뤄진 상태가 아니었지만 권이수는 과감한 측면 돌파와 강력한 슈팅으로 시청자들에게 강력한 인상을 심어줬다. 이전까지 벤치만 지켰던 이영아도 성실한 훈련을 바탕으로 데뷔골 성공이라는 결실을 맺게 됐다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
