'리그 6위 순항→코파 이탈리아 8강 진출' 코모, 돌풍 이끄는 파브레가스 지도력 '눈이 가네'

2시즌 연속 코모를 이끌고 인상적인 지도력을 선보이고 있는 세스크 파브레가스다.지난 시즌 이탈리아 세리에A 우승 경쟁은 상당히 치열했다. 콘테 감독의 나폴리와 시모네 인자기 감독이 이끌었던 인테르가 끝까지 스쿠데토를 차지하기 위해 다퉜고, 끝내 승자는 나폴리가 됐다. 치열했던 경쟁이 이어진 상황 속 이번 시즌도 비슷하지만, 많은 팀이 참전한 모습을 보여주고 있다.22라운드가 종료된 현재 초보 사령탑인 키부 감독의 인테르가 승점 52점으로 1위를 질주하고 있고, 그 뒤를 스팔레티 감독이 이끄는 AC밀란이 5점 차로 바짝 추격하고 있다. 그 뒤를 AS로마·나폴리(이하 승점 43점)와 유벤투스(승점 42점)가 잇고 있는 가운데 여기 상위권 경쟁에서 다소 낯설게 느껴지는 팀이 6위 자리를 차지하고 있다. 바로 코모 1907이다.이탈리아 롬바르디아 지역을 연고로 하고 있는 이들은 클럽명에도 새겨져 있듯이 1907년에 창단된 클럽이다. 주로 3~4부를 오가며 활동했고, 1부에 자리했던 시즌은 13시즌으로 우리가 흔히 아는 '네임드' 클럽과는 거리가 멀었다. 허나 2019년 인도네시아 자럼 그룹에 인수된 후 상승 곡선을 내달렸고, 2020-21시즌에는 세리에C에서 우승하며 B로 올라서는 기염을 토했다.막대한 자본을 등에 업은 이들은 자국 감독인 모레노 룽고와 함께 세리에A 승격에 도전했으나 위태로운 상황이 이어졌다. 결국 구단은 룽고를 경질하는 결단을 내렸고, 수석코치로 자리하고 있던 세스크 파브레가스에 지휘봉을 넘겼다. 1985년생인 그는 선수 시절 스페인 국가대표와 아스널·첼시·바르셀로나에서 뛰며 세계적인 선수로 이름을 날렸던 바가 있다.뛰어난 선수 시절을 보냈던 그였으나 의심 섞인 시선이 존재했다. 하지만, 그 편견 어린 시선을 단번에 날려 보내는 지도력을 선보였다. 파브레가스는 흔들리던 팀을 빠르게 재정비에 성공했고, 오시안 로버츠와 함께 팀을 21년 만에 세리에A로 올리는 성과를 이룩했다. 승격에 성공한 2024-25시즌, 곧바로 강등될 거라는 예상과는 달리 인상적인 업적을 이뤄냈다.시즌 시작 전에는 라파엘 바란(은퇴)·세르지 로베르토·델리 알리·페페 레이나(은퇴) 등과 같은 빅네임 선수들과 유럽에서 주목받는 유망주인 니코 파스·알렉스 바예·시모 페로네를 수혈하면서 이목을 끌었다. 시즌 시작 후 파브레가스 감독은 이들을 짜임새 있게 조율하면서 팀을 안정적으로 만들었고, 승격 첫 시즌에는 10위를 차지하는 기염을 토해냈다.기대 이상의 성과를 이룩한 코모와 파브레가스는 상당한 주목을 받았다. 당장 팀을 성공적으로 이끈 파브레가스 감독은 인테르·라이프치히·레버쿠젠 등과 같은 빅클럽들과 링크가 짙게 났고, 6골 8도움을 기록한 2004년생 공격형 미드필더 니코 파스는 친정 레알 마드리드 복귀설이 강하게 풍겼다. 이외에도 알렉스 바예·페로네 등과 같은 자원도 눈길을 끌었다.세리에A를 1시즌 경험한 파브레가스와 코모는 여름 이적시장에서 핵심 자원들을 지키고 스쿼드에 깊이와 경험을 더해줄 자원들을 추가하는 데 성공했다. 베테랑 스트라이커 알바로 모라타 임대 영입에 성공한 가운데 프리미어리그·라리가 경험을 보유한 디에고 카를로스를 품었다. 이에 더해 레알 마드리드 유스 출신 장신 수비수 하코보 라몬을 추가, 패기를 더했다.파브레가스 감독 지휘 아래 코모는 이번 시즌 상승세를 이어가고 있다. 개막전서 라치오를 상대로 2-0 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 알린 이들은 13라운드까지 7승 5무 1패를 기록하며 상위권 자리를 유지했다. 이후 인테르-로마에 2연패를 헌납하며 흔들렸으나 빠르게 분위기를 회복했다. 레체·우디네세·피사를 제압, 상승 곡선에 탑승했고, 최근 분위기가 심상치 않다.지난 20일(한국시간)에 열린 리그 21라운드서는 라치오를 3-0으로 완파하며 시즌 '더블'을 달성했고, 이어진 리그 경기서는 토리노에 무려 6골을 퍼부으면서 연승 행진을 질주했다. 이에 그치지 않고, 28일 오전 5시(한국시간)에 진행된 '2025-26시즌 코파 이탈리아' 16강 단판 대결에서는 피오렌티나에 3-1 역전 승리를 쟁취하며 환호했다.지난 시즌 기록했던 32강의 벽을 넘어 어느새 코파 이탈리아 8강과 리그 6위를 차지한 가운데 코모를 이끄는 파브레가스 감독의 지도력은 상당히 주목받고 있다. 2023년 여름 선수에서 은퇴한 이후 오랜 기간 지도자 경력을 쌓지 않았으나 빠르게 사령탑에 적응하면서 이탈리아 무대를 뒤흔들고 있다.주로 4-2-3-1 혹은 4-3-3을 주력 포메이션으로 활용하는 가운데 현대 축구에 맞는 포지셔닝 플레이와 중앙 위주의 패스 플레이를 통해서 상대 수비를 공략하는 모습을 보여준다. 또 확실한 볼 점유를 바탕으로 수동적인 자세보다는 주도적이고, 능동적인 운영으로 풀어간다. 이는 스탯으로도 확실하게 드러나고 있다.평균 볼 점유율은 61.2%로 리그 1위 자리를 차지하고 있고, 패스 성공 수는 총 457회로 리그 나폴리·인테르에 이어 3위에 자리하고 있는 모습을 보여주고 있다. 또 공격 시에는 간결한 터치를 통해 역습에도 능하며, 수비 시에도 쉽게 무너지지 않고 있다. 현재 코모는 경기당 득점 2위(1.7회·37골), 경기당 최소 실점 2위(0.73골·16실점)로 끈끈한 모습을 자랑하고 있다.유망주를 키워내는 안목도 상당하다. 당장 유럽이 주목하고 있는 초신성 재능인 니코 파스를 필두로 제주스 로드리게스·두비카스·마틴 바투라나·알렉스 바에나·루카스 다 쿤하·페로네 등과 같은 자원들의 기량을 터뜨리고 있다. 선수단을 장악하는 카리스마도 상당하다. 지난해 10월 열린 유벤투스와의 7라운드 승리 후 SNS에 공개된 연설 장면은 많은 이목을 끌기도 했다.그는 경기를 승리로 마친 후 선수단을 불러 모아 "한마디만 할게 딱 한 마디만. 너희가 정말 자랑스럽다. 관중석에서 보면 축구는 쉽지만, 너희가 해낸 것은 정말 어려운 일이었고, 우리는 달릴 거다. 1분이든, 20분이든, 10분이든 상관없어. 이 팀에서 승리하려면 그런 정신력이 필요하다. 정말 고맙다"라며 선수단을 공개적으로 칭찬, 동기 부여를 유발하기도 했다.신흥 사령탑의 등장이다. 2시즌 연속 상대적 약체인 코모를 이끌고 매 경기 발전하는 모습을 보여주고 있는 파브레가스 감독이다. 현재 리그 6위와 코파 이탈리아 8강에 선착한 가운데 이들은 그토록 원하고 있는 유럽 대항전 티켓을 손에 넣을 수 있을까. 향후 성과에 귀추가 주목된다.