모레노 vs. 알마바예프, UFC 플라이급 판도 가를 빅매치

UFC 제공

아수 알마바예프는 최근 체급내에서 다크호스로 떠오르고 있다.모레노의 상대 아수 알마바예프는 현재 플라이급에서 주목받는 신흥 강자 중 한 명이다. 프로 통산 23승 3패를 기록 중이며, UFC 무대에서도 꾸준히 경쟁력을 입증해왔다. 최근 경기에서는 알렉스 페레즈를 서브미션으로 제압하며 상승 흐름을 이어가고 있다.알마바예프의 강점은 균형 잡힌 경기 운영이다. 레슬링과 그래플링에서 강점을 보이면서도 타격에서도 위협적인 모습을 보여 다양한 방식으로 경기를 풀어갈 수 있다. 이번 메인이벤트 승리를 통해 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어드는 것을 목표로 하고 있다.특히 전 챔피언 모레노를 상대로 원정 경기에서 승리할 경우, 알마바예프의 입지는 단숨에 상승할 가능성이 크다. 이는 그가 다크호스를 넘어 체급 내 주요 경쟁자로 자리매김할 수 있는 계기가 될 전망이다.모레노와 알마바예프의 맞대결은 단순한 메인이벤트 이상의 의미를 지닌다. 현재 UFC 플라이급은 챔피언을 중심으로 상위 랭커들이 촘촘히 경쟁하고 있어, 한 경기 결과가 전체 흐름에 변화를 줄 수 있는 상황이다.모레노가 승리할 경우, 전 챔피언의 저력을 다시 한 번 입증하며 정상 도전 경쟁에 재합류하게 된다. 반면 알마바예프가 승리한다면 차세대 강자로서 존재감을 확실히 각인시킬 수 있다. UFC 입장에서도 세대 교체와 스타성 모두를 가늠할 수 있는 경기다.아울러 이번 대회는 플라이급 메인이벤트 외에도 여러 체급에서 흥미로운 매치업이 예정돼 있어 멕시코 팬들의 기대를 모으고 있다. UFC가 중남미 시장에서의 영향력을 다시 한 번 확인하는 무대가 될 것이라는 평가도 나온다.플라이급의 현재와 미래가 교차하는 이번 '모레노 vs. 알마바예프' 대결은 멕시코시티의 뜨거운 열기 속에서 그 향방이 결정될 전망이다.