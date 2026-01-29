사이트 전체보기
모레노 vs. 알마바예프, UFC 플라이급 판도 가를 빅매치

전 챔피언 모레노의 재기냐, 신흥강자 알마바예프의 도약이냐

김종수(oetet)
26.01.29 09:58최종업데이트26.01.29 09:58
브랜드 모레노는 플라이급을 대표하는 스타중 한명이다.
세계 최대 종합격투기 단체 UFC가 오는 3월 1일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 아레나 CDMX에서 UFC 파이트 나이트 '모레노 vs. 알마바예프' 대회를 개최한다.

전 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언 브랜든 모레노(32·멕시코)는 홈 팬들 앞에서 다시 한 번 정상 도전 경쟁에 합류하기 위한 중요한 무대에 오른다. 이에 맞서는 상대는 최근 상승세를 타고 있는 아수 알마바예프(31·카자흐스탄)로, 두 선수의 맞대결은 플라이급 판도를 가를 핵심 승부로 주목받고 있다.

이번 대회는 UFC가 멕시코시티에서 개최하는 주요 이벤트 가운데 하나다. 특히 플라이급 상위권 경쟁이 치열한 상황에서 열리는 메인이벤트인 만큼, 향후 타이틀 경쟁 구도에도 일정 부분 영향을 미칠 것으로 전망된다.

재도약의 기로 vs. 도전자 입지 굳히기

브랜든 모레노는 멕시코 MMA 역사상 가장 성공한 선수 중 한 명이다. UFC 플라이급 챔피언을 두 차례 지냈으며, 데이브손 피게이레도와의 명승부를 통해 체급을 대표하는 스타로 자리 잡았다. 특유의 전진 압박과 탄탄한 그라운드 능력, 위기에서도 흔들리지 않는 정신력은 그의 트레이드마크다.

그러나 최근 흐름은 순탄치 않다. 직전 경기에서 일본의 강자 타츠로 타이라에게 TKO 패배를 당하며 커리어에서 드문 피니시 패배를 경험했다. 이 패배로 타이틀 경쟁에서 한발 물러선 상황이 됐고, 이번 경기는 다시 도약하기 위한 중요한 분수령이 됐다.

모레노에게 홈 경기라는 요소는 분명한 변수다. 그는 멕시코시티에서 열리는 대회마다 폭발적인 팬들의 응원을 받아왔고, 홈 무대에서 강한 모습을 보여온 경험도 있다. 이번에도 팬들의 열기 속에서 반등의 발판을 마련할 수 있을지 관심이 집중된다.

아수 알마바예프는 최근 체급내에서 다크호스로 떠오르고 있다.
모레노의 상대 아수 알마바예프는 현재 플라이급에서 주목받는 신흥 강자 중 한 명이다. 프로 통산 23승 3패를 기록 중이며, UFC 무대에서도 꾸준히 경쟁력을 입증해왔다. 최근 경기에서는 알렉스 페레즈를 서브미션으로 제압하며 상승 흐름을 이어가고 있다.

알마바예프의 강점은 균형 잡힌 경기 운영이다. 레슬링과 그래플링에서 강점을 보이면서도 타격에서도 위협적인 모습을 보여 다양한 방식으로 경기를 풀어갈 수 있다. 이번 메인이벤트 승리를 통해 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어드는 것을 목표로 하고 있다.

특히 전 챔피언 모레노를 상대로 원정 경기에서 승리할 경우, 알마바예프의 입지는 단숨에 상승할 가능성이 크다. 이는 그가 다크호스를 넘어 체급 내 주요 경쟁자로 자리매김할 수 있는 계기가 될 전망이다.

플라이급 판도 가를 한판 승부

모레노와 알마바예프의 맞대결은 단순한 메인이벤트 이상의 의미를 지닌다. 현재 UFC 플라이급은 챔피언을 중심으로 상위 랭커들이 촘촘히 경쟁하고 있어, 한 경기 결과가 전체 흐름에 변화를 줄 수 있는 상황이다.

모레노가 승리할 경우, 전 챔피언의 저력을 다시 한 번 입증하며 정상 도전 경쟁에 재합류하게 된다. 반면 알마바예프가 승리한다면 차세대 강자로서 존재감을 확실히 각인시킬 수 있다. UFC 입장에서도 세대 교체와 스타성 모두를 가늠할 수 있는 경기다.

아울러 이번 대회는 플라이급 메인이벤트 외에도 여러 체급에서 흥미로운 매치업이 예정돼 있어 멕시코 팬들의 기대를 모으고 있다. UFC가 중남미 시장에서의 영향력을 다시 한 번 확인하는 무대가 될 것이라는 평가도 나온다.

플라이급의 현재와 미래가 교차하는 이번 '모레노 vs. 알마바예프' 대결은 멕시코시티의 뜨거운 열기 속에서 그 향방이 결정될 전망이다.

