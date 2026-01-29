그래미 후보 오른 로제의 '아파트', 더 중요한 게 있다

사이트 전체보기
[주장] 제 68회 그래미 어워드 후보로 보는 음악의 힘, 결국 시간이 증명한다

이예진(jinjimusic)
26.01.29 15:11최종업데이트26.01.29 16:10
올해로 예순여덟 살. 그래미의 나이다. 1959년 1회 시상식을 기점으로 출범한 이 상은 오랜 시간 음악 산업계의 중요한 기준으로 기능해왔다(제68회 그래미 워어드는 2월 1일 열린다).

선정위원에는 프로듀서부터 A&R까지 음악 산업 전반의 관계자들이 포함되고, 아티스트는 '그래미 수상자' 혹은 '그래미 노미네이트'라는 이름을 일종의 인증처럼 얻게 된다. 문제는 이 상이 과연 여전히 '한 해의 음악'을 대표하고 있는가다.

그래미 트로피
그래미 트로피Recording Academy

피치포크(미국의 음악비평 사이트)는 매년 그래미 결과를 예측하며 'Should Win'과 'Will Win'을 구분한다. 이는 '받아야 할 음악'과 '실제로 받을 음악'이 다르다는 뜻이다. 이러한 간극은 그래미가 음반 산업 관계자들로 구성된 집단이라는 구조에서 비롯된다.

이들은 음악을 듣는 리스너라기보다 음악 산업을 운영하는 위치에 가깝다. 그 결과 실험적이라거나 진보적인 사운드, 혹은 논쟁적 메시지는 이 구조의 바깥으로 밀려나기 쉽다. 더구나 위원회는 토론이 아닌 투표로 결과를 도출한다. 이 과정에서 선택은 자연스럽게 반대가 적은 방향으로 기운다. 소수가 강하게 옹호하는 앨범보다 다수가 반대하지 않는 무난한 선택이 살아남는다.

이러한 구조는 여러 사례에서 반복돼 왔다. 프랭크 오션(Frank Ocean)은 < Blonde >(2016) 발매 당시 그래미 노미네이션을 공개적으로 거부했고, 켄드릭 라마(Kendrick Lamar)의 < good Kid, m.A.A.d city >(2012) 역시 수상이 불발됐다. 다프트 펑크(Daft Punk) 또한 1990년대 혁신적인 전자음악을 선보이던 시기에는 그래미의 중심에 서지 못했다.

그러다 디스코 팝의 언어를 빌려 과거의 사운드를 '향수'로 재구성한 < Random Access Memories >(2014)에 이르러서야 그래미의 선택을 받았다. 시간이 흐를수록 재평가되는 이러한 사례들은 그래미의 판단이 언제나 음악의 장기적 가치와 일치하지는 않는다는 사실을 보여준다.

문화는 시간이 개입될 때 비로소 의미를 획득한다. 지금 강하게 반응을 이끌어내는 음악이 곧 오래 남는 음악이 되는 것은 아니다. 음악에서 쾌락은 중요한 요소지만 그것만으로 작품의 수명을 설명할 수는 없다. 어떤 음악이 끝내 명반으로 남는지는 결국 시간이 증명한다.

시간을 초월하는 음악의 힘

로제 (ROSE), 브루노 마스 (Bruno Mars) 'APT.’ (2024.10)
로제 (ROSE), 브루노 마스 (Bruno Mars) 'APT.’ (2024.10)YG PLUS

올해의 앨범은 고작 1년이라는 짧은 시간 안에 발매된 작품들에 대한 평가다. 그러나 어떤 작품이 50년, 100년 뒤에도 여전히 불린다면 그 음악은 이미 시간을 초월한 셈이다. 이 평가는 그래미와 무관하게 형성된다. 유행이 바뀌고 청취 환경이 변해도 대중에게 좋은 음악은 자연스럽게 남는다. 트로피의 무게가 시간의 무게와 동일할 수 없는 이유다.

이런 맥락에서 이번 68회 그래미는 유독 눈여겨볼 만하다. '올해의 레코드(Record of the Year)' 후보로 로제(ROSÉ)와 브루노 마스(Bruno Mars)의 < APT. >가 이름을 올렸기 때문. 이 곡은 실험적이라기보다 그래미가 선호하는 '안전한 현재'에 가깝다. 문화적으로 맥락이 분명하고 논쟁의 여지가 크지 않은 곡이다.

반면 경쟁 후보로 거론되는 레이디 가가(Lady Gaga)의 신곡은 어둡고 파격적인 미학을 연상시키는 가사와 세계관을 내세운다. 다만 그 불편함은 보다 상징적이고 정제된 방식으로 제시된다. 이 지점에서 그래미의 선택을 받을 수 있을지는 여전히 미지수다. 그래미가 선택해 온 가가는 대체로 덜 급진적인 쪽이었다.

< APT. >가 수상할 경우 K팝으로는 상징적인 장면이 될 것이다. 동시에 이 곡이 2025년이라는 시점을 넘어 세계 곳곳에서 반복적으로 불릴 수 있을지 역시 관건이다. 중독성과 키치함, 브루노 마스의 매끈한 소화력은 분명 강점이다. 다만 그 즉각적인 쾌감이 반복 청취와 시간의 시험을 견뎌낼 수 있을지는 아직 알 수 없다.

'올해의 노래(Song of the Year)' 부문에서는 켄드릭 라마의 'Luther'가 눈에 띈다. 작년 빌보드 핫100 최장 1위라는 기록은 분명한 근거다. 이 곡은 과한 감정 표출 대신 절제된 톤과 여백을 택하며, 현재 우리가 감정을 처리하는 방식을 정확하게 포착한다. 이 지점에서 'Luther'는 단순한 히트곡을 넘어선다.

결국 시상식이란 무엇일까. 주목받는 이름들 뒤편에는 호명되지 않은 수많은 아티스트들이 남는다. 대중성, 시간성, 작품성. 이 세 가지를 고루 충족하는 음악은 시상식 바깥에서도 살아남는다. 트로피는 한 해를 기록하지만 시간은 음악을 증명한다. 그래미는 중요하다. 다만 음악의 가치를 끝까지 말해주지는 않는다.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다.
이예진 (jinjimusic) 내방

대중음악웹진 오버톤 에디터로 활동하며 음악 비평과 칼럼을 씁니다. 대중음악과 클래식을 넘나들며 곡의 구조와 시대적 맥락을 바탕으로 음악을 듣는 감각과 그 의미를 기록합니다.

