그래미 후보 오른 로제의 '아파트', 더 중요한 게 있다

▲로제 (ROSE), 브루노 마스 (Bruno Mars) 'APT.’ (2024.10) YG PLUS

올해의 앨범은 고작 1년이라는 짧은 시간 안에 발매된 작품들에 대한 평가다. 그러나 어떤 작품이 50년, 100년 뒤에도 여전히 불린다면 그 음악은 이미 시간을 초월한 셈이다. 이 평가는 그래미와 무관하게 형성된다. 유행이 바뀌고 청취 환경이 변해도 대중에게 좋은 음악은 자연스럽게 남는다. 트로피의 무게가 시간의 무게와 동일할 수 없는 이유다.



이런 맥락에서 이번 68회 그래미는 유독 눈여겨볼 만하다. '올해의 레코드(Record of the Year)' 후보로 로제(ROSÉ)와 브루노 마스(Bruno Mars)의 < APT. >가 이름을 올렸기 때문. 이 곡은 실험적이라기보다 그래미가 선호하는 '안전한 현재'에 가깝다. 문화적으로 맥락이 분명하고 논쟁의 여지가 크지 않은 곡이다.



반면 경쟁 후보로 거론되는 레이디 가가(Lady Gaga)의 신곡은 어둡고 파격적인 미학을 연상시키는 가사와 세계관을 내세운다. 다만 그 불편함은 보다 상징적이고 정제된 방식으로 제시된다. 이 지점에서 그래미의 선택을 받을 수 있을지는 여전히 미지수다. 그래미가 선택해 온 가가는 대체로 덜 급진적인 쪽이었다.



< APT. >가 수상할 경우 K팝으로는 상징적인 장면이 될 것이다. 동시에 이 곡이 2025년이라는 시점을 넘어 세계 곳곳에서 반복적으로 불릴 수 있을지 역시 관건이다. 중독성과 키치함, 브루노 마스의 매끈한 소화력은 분명 강점이다. 다만 그 즉각적인 쾌감이 반복 청취와 시간의 시험을 견뎌낼 수 있을지는 아직 알 수 없다.



'올해의 노래(Song of the Year)' 부문에서는 켄드릭 라마의 'Luther'가 눈에 띈다. 작년 빌보드 핫100 최장 1위라는 기록은 분명한 근거다. 이 곡은 과한 감정 표출 대신 절제된 톤과 여백을 택하며, 현재 우리가 감정을 처리하는 방식을 정확하게 포착한다. 이 지점에서 'Luther'는 단순한 히트곡을 넘어선다.



결국 시상식이란 무엇일까. 주목받는 이름들 뒤편에는 호명되지 않은 수많은 아티스트들이 남는다. 대중성, 시간성, 작품성. 이 세 가지를 고루 충족하는 음악은 시상식 바깥에서도 살아남는다. 트로피는 한 해를 기록하지만 시간은 음악을 증명한다. 그래미는 중요하다. 다만 음악의 가치를 끝까지 말해주지는 않는다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기