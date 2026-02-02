창문에 머리 박고 죽은 새와 아파트 가격의 상관관계

▲사람사는세상영화제포스터 사람사는세상영화제

사람'만' 사는 세상이어선 안되니까



그렇다. 욕망이다. 그저 이 아파트단지, 이 도시만의 욕망이 아닌 '부동산 공화국' 한국의 국민적 욕망이 새들의 죽음 아래 깔려 있다.



새들의 죽음뿐일까. 기후붕괴로 해수면이 상승하고 지반이 침식되는 사실은 어떠한가. 어느덧 한국의 토지 또한 가까운 시일 내 해수면 아래로 사라질 위험이 제기된다. 국제 연구단체인 클라이밋 센트럴(Climate Central) 사이트가 공개하고 있는 연도별 침식지도는 인천과 김포 등의 토지가 근 십수 년 안에 큰 폭으로 물에 잠긴다고 경고하지만, 실제적 대책은 없다시피 하다.



지난 10년간 무려 40만 제곱미터에 이르는 국토가 사라진 상황에서도 힘을 얻는 주장은 오로지 경제 논리뿐이다. 이와 관련한 정보가 공개되고 확산되는 데도, 관련 연구가 이뤄지는 데도 부동산과 관계된 이해관계부터 터져 나오니 자연과 동물을 대하는 한국의 자세가 어떠한지 묻지 않아도 알 수 있다.



영화의 제목이 '신도시케이', 그러니까 'K'라는 불명확한 알파벳을 도시 이름으로 정한 건 이 영화가 가리키는 것이 비단 어느 아파트단지, 도시 하나의 문제가 아니라는 뜻이 담겨 있을 테다. 영화는 한국 사회 전반에 자리한 욕망과 그 욕망이 갉아먹는 귀한 것들의 부당한 희생을 다룬다. 사람사는세상영화제가 이 영화에 주목한 이유 또한 바로 여기에 있다. 노무현재단이 시민사회의 의견을 적극 반영해 치르는 이 영화제의 지향 또한 무분별한 욕망을 극복하고 사람과 자연이 공존하는 세상을 만들어가는 데 있을 것이다.



