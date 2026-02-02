창문에 머리 박고 죽은 새와 아파트 가격의 상관관계

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
알프레드 히치콕의 명작 <새>란 작품이 있다. 미국 어느 동네에서 갑자기 새 떼가 사람들을 공격하고, 인간들이 그 위협으로부터 도망치는 이야기를 다뤘다. 새들이 왜 인간을 공격하는지 끝내 등장하지 않는 이 영화는 관객들에게 대단한 공포를 불러일으키는 데 성공하며 시간을 건너 살아남아 명작으로 자리했다.
영화 가운데 새들이 인간을 공격하는 명확한 이유는 등장하지 않는다. 그러나 암시는 있다. 극 중 사람들이 있는 식당으로 찾아온 인물이 '새가 사람들을 공격하고 있다'는 이야기를 전하지만 사람들은 별달리 반응하지 않는다. 아니, 아예 그녀의 말을 믿지 않고 무시한다. 조류학자인 할머니는 그녀에게 "새는 인간을 공격할 아무런 이유가 없어"라고 한다. 그리고 영화는 한 남자가 가게 점원에게 후라이드 치킨을 주문하는 대사를 곧장 삽입한다. 과연 새들은 인간을 공격할 이유가 없을까.
새들에게 인간만큼 사고할 역량이 있었다면 당장이라도 인간과의 전면전을 선포할 수도 있다. 비단 인간이 수많은 새를 잡아먹어서가 아니다. 인간은 살기 위해 새들을 먹지 않는다. 생존을 넘어 맛을 위하여, 미각적 유희를 위해 새들을 죽인다. 이 둘은 다른 문제다. 필요가 아닌 욕망, 새들의 죽음 아래 깔린 진짜 이유다.