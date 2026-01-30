택시 기사와 승객이 나눈 대화, 영화가 됐다

바이포엠스튜디오

스틸컷택시란 공간은 독특하다. 좁은 공간 안에 두 사람이 들었고, 그들이 목적지로 향하는 동안 꼼짝없이 함께해야한다는 점에서 내밀한 관계가 형성될 수 있어 보인다. 그러나 둘 사이엔 좀처럼 좁혀지지 않는 거리가 있다. 한 명은 돈을 내고 탄 승객이고 다른 한 명은 그를 받고 역할을 수행하는 기사다. 상하관계까진 아니라도 고용주와 피고용인이란 관계가 인간 대 인간의 관계 위에 존재한다. 그래서 목적이 우선이고 친목이 형성되지 않을 때가 많다.그러나 어디 인간의 삶이란 게 그렇기만 할까. 사람과 사람 사이엔 공적 역할만으로는 설명되지 않는 교류 또한 이뤄지곤 하는 것이다. 택시에서 기분이 좋아지거나 나빠지는 경험을 했다는 이들이 수도 없이 많은 것도 이 때문일 테다. 누군가는 기사와의 대화를 통해 공감과 지지를 얻고 일상에 활력을 얻었다고 말한다. 그러나 또 누구는 기사가 자꾸 말을 걸어 불쾌하고 방해를 받았다고도 한다. 이중 오늘의 세태가 점점 더 후자와 같은 경우를 길러내는 건 사회가 파편화되고 소통이 사라져가는 현상과 무관하지 않을 테다.<대디오> 속 두 인물의 관계가 트이는 건 그래서 더더욱 의미 깊다. 기사의 말씨와 그가 쓰는 단어들, 그가 대화를 이어가는 방식이 거칠고 직설적이기에 더욱 그렇다. 흔한 시각으로 보자면 30대 여성 승객이 불편을 느끼고, 경계를 자꾸 넘어서려 드는 50대 남성 기사와의 대화를 무례한 무엇쯤으로 그리기 십상이다. 그러나 이 영화 속 관계는 그리 되지 않는다. 처음엔 시큰둥했던 걸리는 조금씩 대화에 흥미를 드러낸다. 혹여 무례하지 않을까 걱정이 되지만 민감한 태도를 걷어치우고 보면 실제로 무례하진 않은 기사와의 대화가 진전되는 과정이 놀랍다.