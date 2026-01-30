택시 기사와 승객이 나눈 대화, 영화가 됐다

▲대디오
스틸컷바이포엠스튜디오
블랙리스트 오른 화제작, 과연 훌륭하네!
<대디오>는 남자 택시기사와 여자 승객이 택시 안에서 성행위를 하는 자극적인 영화일까. 영화사가 피하고 싶었을 성적 논란의 가능성 때문일까, 이 영화가 한국에 수입되기까지 1년여의 시간이 필요했다.
최근 개봉한 <대디오>는 그 형식과 내용 모두에서 보기 드문 영화다. 극작가 출신 여성 감독 크리스티 홀의 데뷔작으로, 본래는 연극으로 쓰였다. 시종 택시 안이라는 한 공간에서 두 인물의 대화만으로 전개되는 형식인 것도 연극을 염두에 둔 작품인 때문이다. 크리스티 홀이 이름난 극작가도 아니었거니와 코로나19 이후 검증되지 않은 작품에 그리 호의적이지 못했던 시장환경까지 겹쳐 작품은 쉽게 계약되지 못했다. 쉽지 않았던 흐름은 작품이 할리우드 영화를 겨냥한 시나리오로 변경되며 전혀 다르게 풀려나가기 시작한다.
아직 영화화되지 않은 시나리오 가운데 유망한 작품으로 불리는 소위 블랙리스트(The Black List) 명단에 이 작품이 언급되기 시작했고, 영향력 있는 배우 다코타 존슨이 이 각본에 매료돼 아예 제작에까지 참여한 것이다. 작품의 잠재력을 알아본 그녀가 직접 숀 펜에게 연락해 각본을 소개했고 그가 그 자리에서 합류하며 <대디오>가 오늘의 영화로 만들어지기에 이른다. 크리스티 홀이 직접 연출에 나선 영화는 다코타 존슨과 숀 펜이 반한 바로 그 드라마, 두 사람이 서로의 경계를 건너 이해와 위로에 도달하는 이야기로 화했다.
영화는 미국 JFK 공항에서 맨해튼 시내로 향하는 택시 안에서 벌어지는 이야기를 담는다. 승객은 고향에 갔다 돌아오는 30대 여성 걸리(타코타 존슨 분)다. 택시 안에서 기사(숀 펜 분)가 걸어오는 말에 걸리가 응답하며 시작된 대화가 조금씩 깊어지다 마침내 서로의 내면을 건드린다.