'2025 히트 상품' 안현민... 2026 WBC가 기다려지는 이유

2025시즌 신인왕과 골든글러브를 동시 수상한 KT 안현민KBO SNS
지난해 KBO리그 최고의 '히트 상품'을 꼽으라면 단연 KT 위즈 외야수 안현민(23)이다. 시즌 초반 혜성처럼 등장해 KT 타선의 중심으로 자리잡았고 시즌 종료 후 신인왕과 골든글러브를 동시에 석권했다. 리그 정상급 활약을 펼친 안현민의 이런 활약은 곧바로 대규모 연봉 인상으로 이어졌다.
2026시즌 연봉 협상 결과, 안현민은 전년 대비 무려 445.5%나 인상된 1억 8000만 원에 도장을 찍은 것으로 알려졌다. 이번 인상폭은 2021년 소형준(418.5%)이 세웠던 구단 역대 최고 인상률을 훌쩍 뛰어넘는 신기록이다. 일각에서는 2025시즌 리그 최고의 타자라 해도 과언이 아닌 안현민이 '2억 원'의 벽을 넘지 못한 것에 대해 의문을 제기하기도 했다.
실제로 안현민은 지난 시즌 112경기에 출장해 타율 0.334, 22홈런, 80타점, OPS(출루율+장타율) 1.018 WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 6.75라는 MVP급 성적을 남겼기 때문이다. 타율 2위, 출루율 1위(0.448), 장타율 3위(0.570) 등 도루를 제외한 타격 전 부문에서 리그 최상위권에 이름을 올렸다.