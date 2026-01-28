'2025 히트 상품' 안현민... 2026 WBC가 기다려지는 이유

케이비리포트

KT 안현민의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)하지만 연봉 고과 산정의 핵심이라고 할 수 있는 출장 경기 수와 팀 성적이 인상 기록 경신의 발목을 잡았다. 시즌 개막 후 한 달여가 지나 본격적으로 기용되기 시작한 안현민은 규정 타석을 가까스로 넘겼고 총 112경기 출장에 그쳤다. 또한 소속팀 KT가 치열한 경합 끝에 반경기차로 포스트시즌 진출에 실패했기 때문에 팀 성적에 따른 인센티브 반영도 제한적일 수밖에 없었다.비록 상징적인 금액 도달에는 실패했지만, 안현민의 타격은 리그 정상급이라는 평가를 받고 있다. 또한 안현민은 2022 신인드래프트 동기이자 2024시즌 MVP인 김도영(KIA)과 함께 '03년생 황금세대의 기수'로 꼽힌다.고교 시절인 2021년 협회장기 전국 고교대회 결승전에서 자웅을 겨루기도 했던 두 선수는 이제 소속팀을 넘어 국가대표 타선의 핵심으로 성장했다. 사이판에서 진행된 WBC 대표팀 캠프에서도 둘 모두 장타 본능을 과시하며 류지현 감독을 비롯 코칭스태프를 흐뭇하게 했다는 후문이다.