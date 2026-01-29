'닭 목 비틀어도 새벽 온다'는 김영삼, 꼭 이렇게 다뤄야 했을까?

▲<잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대> 스틸 ㈜다자인소프트

이야기 구성은 방송 다큐멘터리의 인물사 기획처럼 보인다. 감독 본인이 내레이션을 소화해 본인의 시선을 일관되게 펼치지만, 비판적 시선보다는 지지와 옹호 위주로 기운다. 내용 역시 학구적으로 접근하면 크게 새로울 건 없어 보인다. 잘 정리된 김영삼 대통령 업적 보고서에 가깝다. 김영삼 전 대통령에게 비판적인 입장을 가진 이들에겐 무수한 질문이 공백으로 남는다. 숱한 사회적 참사와 남북 관계 경색, 국제통화기금(IMF) 구제금융 사태, 공안 탄압, 노동 악법 날치기 시도 등의 설익은 정책 실패와 정치 혼란 등은 거의 언급되지 않는다.



김영삼 전 대통령이 여러 업적에 비해 주목받지 못하는 건 그가 구축하려 했던 좌우 대연정이 실종된 현재 정치의 지형도 무관하지 않을 테다. 그의 정치 노선을 따르던 이들은 모래알처럼 흩어졌거나 변질된 상태다. 영화 속 증언자 중 문민정부 이후로 정치를 계속한 이들의 행보를 보면 누군가는 보수정당에 뼛속 깊이 녹아들었고, 누군가는 김영삼 전 대통령의 후광 없이 자립하는 데 실패해 야인으로 전락했다. 그중 누군가는 자신들의 정치적 무능으로 김영삼 전 대통령이 정당한 평가를 받지 못한다며 송구한 마음을 전하는데, 가장 기억에 남는 증언이었다.



감독은 왜 자신이 굳이 김영삼이란 인물을 영화화할 결심을 굳혔는지 고백한다. "영화는 서사를 구현함으로써 상식과 합리적 사고를 위한 정보를 제공"할 수 있다는 소신이다. 과감하게 도전했지만, 정치적 거인을 평가하는 데 한계를 드러낸다.



역설적이지만 영화 말미에 감독이 인용한 역사가 사마천의 격언이 본 작품의 현주소를 뚜렷하게 보여준다. "햇볕에 바래면 역사가 되고 달빛에 젖으면 신화가 된다"는 문장이다. 작품은 제작 의도처럼 김영삼 전 대통령의 공적을 무덤에서 발굴해 역사의 중심부로 진입하고 우리 사회가 활발히 논의해야 함을 웅변하고 싶어 했다. 하지만 그의 시대에 있던 숱한 논란을 없던 일처럼 대한다. 그런 한계 탓에 '역사'가 되려 시도한 영화는 '신화'의 시대로 기운다.



'김영삼 전 대통령의 개혁시대'가 갖는 의의가 지금 한국 사회에도 유의미한 화두라는 걸 고려한다면 관련 영화가 견지할 방향 또한 사마천의 문장에 이미 명시되어 있다. 미완의 첫 도전에서 바통을 넘겨받을 다음 주자의 등장을 기다린다.



<작품정보>



잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대

2026 한국 다큐멘터리

2026.01.28. 개봉 85분 12세 관람가

감독/각본 이재진

제작/배급 ㈜다자인소프트



