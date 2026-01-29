'닭 목 비틀어도 새벽 온다'는 김영삼, 꼭 이렇게 다뤄야 했을까?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2013년 리 다니엘스 감독작 <버틀러: 대통령의 집사>는 1952년부터 1986년까지 백악관에서 8명의 대통령을 수행한 흑인 집사 세실 게인즈의 일화를 다룬다. 34년간 트루먼에서 시작해 아이젠하워, 케네디, 존슨, 닉슨, 포드, 카터, 레이건까지 미국 현대사를 풍미한 대통령들의 정치 비사와 흑인 민권운동의 변천을 이야기한다. 주인공의 눈에 비친 역대 대통령 묘사가 영화의 백미다.
250년간 대통령제를 유지한 미국에서 최고 권력자를 다룬 영화는 많다. 스티븐 스필버그 <링컨> (2012), 올리버 스톤 <닉슨> (1995), 론 하워드 <프로스트 vs 닉슨> (2008), 매리 워튼 <지미 카터: 로큰롤 대통령> (2020), 비크람 간디 <배리> (2016) 등은 역대 대통령을 다양하게 조명했다. 주요 업적과 공과는 물론, 인물을 둘러싼 시대정신, 청년 시절 조명까지 대통령이란 특별한 개인은 미국 대중문화의 자연스러운 일부로 끊임없이 변주된다.
하지만 민주 공화정 역사가 미국에 비해 짧은 데다, 군사정권을 벗어난 지 고작 한 세대 남짓한 한국에서 대통령을 다룬 영화는 상대적으로 적다. 당사자와 그가 대변하는 정당 및 정치세력의 홍보물이 아니라면, 아직 역사적인 평가에 맡기기엔 시간이 좀 필요할지도 모른다. 그러다 보니 국내에서 역대 대통령을 주역으로 삼는 영화는 대개 일방적 선전물로 인식된다. 하지만 대통령이라는 한 인물이 상징하는 시대와 사회상을 고려할 때, 이 흥미로운 소재를 놓고 다양한 시도를 하는 게 필요하다.
과소평가 된 대통령, 복권하려는 도전